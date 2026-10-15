14 Ekim reyting sonuçlarında Sevdan Bir Ateş, Total, AB ve ABC1 gruplarında Yeraltı’nın önünde kaldı. Ancak iki dizi arasındaki fark önceki haftaya göre daraldı. Özellikle AB grubunda yalnızca 0,18 puanlık fark oluştu. Sevdan Bir Ateş üç kategoride gerilerken Yeraltı, AB’de yükseldi. İşte iki yapımın haftalık değişimi ve karşılaştırmalı reyting tablosunun dikkat çeken ayrıntıları.

14 Ekim 2026 Çarşamba akşamı yayımlanan Sevdan Bir Ateş ile Yeraltı, üç ana izleyici grubunda birbirine yakın reytingler elde etti. Paylaşılan verilere göre Show TV’nin dizisi Sevdan Bir Ateş, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında rakibinin üzerinde yer aldı. Buna karşılık önceki haftanın sonuçlarıyla yapılan karşılaştırma, iki yapım arasındaki mesafenin belirgin biçimde azaldığını ortaya koydu.

Sevdan Bir Ateş, altıncı bölümüyle üç kategoride de puan kaybetti. NOW’da ikinci sezonunun ikinci bölümü yayımlanan Yeraltı ise Total ve ABC1’de sınırlı gerileme yaşadı, AB’de yükseldi. İki dizi arasındaki en küçük fark, 0,18 puanla AB grubunda oluştu.

Sevdan Bir Ateş 14 Ekim’de kaç reyting aldı?

Sevdan Bir Ateş, 14 Ekim akşamını Total’de 7,20, AB’de 6,26 ve ABC1’de 7,32 reytingle tamamladı. Dizi, bu sonuçlarla karşılaştırmanın üç kategorisinde de Yeraltı’nın önünde kaldı. Ancak 7 Ekim’de ulaştığı seviyeleri koruyamadı.

Önceki hafta Total’de 7,81 reyting alan yapımın bu gruptaki kaybı 0,61 puan oldu. AB’de 7,25’ten 6,26’ya gerileyen dizi, en büyük düşüşünü burada yaşadı. ABC1’de ise 8,16 olan reyting 7,32’ye indi.

İzleyici grubu 7 Ekim 14 Ekim Haftalık değişim Total 7,81 7,20 −0,61 puan AB 7,25 6,26 −0,99 puan ABC1 8,16 7,32 −0,84 puan

Tablo, Sevdan Bir Ateş’in haftalık kaybının özellikle AB ve ABC1’de yoğunlaştığını gösterdi. AB’deki 0,99 puanlık gerileme, Yeraltı ile arasındaki farkın kapanmasında belirleyici oldu.

Yeraltı’nın reytinglerinde hangi grup yükseldi?

Yeraltı, ikinci sezonunun ikinci bölümünde Total’de 6,81, AB’de 6,08 ve ABC1’de 7,12 reyting elde etti. Dizinin üç kategorideki seyri aynı yönde ilerlemedi. Total ve ABC1 sonuçları önceki haftanın altında kalırken AB sonucu yükseldi.

7 Ekim’de Total’de 6,98 reyting alan Yeraltı, bu kategoride 0,17 puan kaybetti. ABC1’de 7,24’ten 7,12’ye gerileyerek 0,12 puanlık düşüş yaşadı. AB’de ise 5,99 olan sonuç 6,08’e çıktı.

İzleyici grubu 7 Ekim 14 Ekim Haftalık değişim Total 6,98 6,81 −0,17 puan AB 5,99 6,08 +0,09 puan ABC1 7,24 7,12 −0,12 puan

Yeraltı’nın AB’deki artışı 0,09 puanla sınırlı kaldı. Buna rağmen rakibinin aynı gruptaki kaybıyla birleşince iki dizi arasındaki mesafe önemli ölçüde azaldı. Total ve ABC1’de ise her iki yapım da geriledi; Yeraltı’nın daha az puan kaybetmesi farkı daralttı.

Sevdan Bir Ateş mi, Yeraltı mı daha çok izlendi?

Verilen reytinglere göre 14 Ekim’de iki yapım arasındaki karşılaştırmanın kazananı Sevdan Bir Ateş oldu. Total’de 0,39 puan, AB’de 0,18 puan, ABC1’de ise 0,20 puan üstünlük sağladı.

İzleyici grubu Sevdan Bir Ateş Yeraltı İki dizi arasındaki fark Total 7,20 6,81 0,39 puan AB 6,26 6,08 0,18 puan ABC1 7,32 7,12 0,20 puan

Bu karşılaştırma, yalnızca Sevdan Bir Ateş ile Yeraltı’nın sonuçlarını kapsıyor. Veriler, diğer programların yer aldığı genel sıralama hakkında tek başına bir sonuç vermiyor. Dolayısıyla iki dizi arasındaki üstünlük ile gecenin bütün yayınları arasındaki birinciliği ayrı değerlendirmek gerekiyor.

Reyting farkı bir haftada ne kadar kapandı?

7 Ekim’de Sevdan Bir Ateş’in üstünlüğü Total’de 0,83, AB’de 1,26 ve ABC1’de 0,92 puandı. Bir hafta sonra bu farklar sırasıyla 0,39, 0,18 ve 0,20 puana geriledi.

En belirgin yakınlaşma AB’de gerçekleşti. Bu grupta iki yapımın arasındaki mesafe 1,08 puan azaldı. ABC1’de fark 0,72 puan, Total’de ise 0,44 puan daraldı. Böylece önceki hafta daha açık olan tablo, 14 Ekim’de üç kategoride de daha yakın sonuçlara dönüştü.

Farkın kapanması, Yeraltı’nın bütün gruplarda yükseldiği anlamına gelmiyor. Dizinin yalnızca AB reytingi arttı. Diğer iki kategorideki yakınlaşmayı, Sevdan Bir Ateş’in daha yüksek puan kaybı belirledi. Sevdan Bir Ateş üstünlüğünü korudu; Yeraltı ise üç grupta da rakibine yaklaştı.