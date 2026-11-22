Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler için 22 Kasım TV yayın akışı detayları belli oldu. Kanal D, ATV, NOW, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de gün içi ve prime time kuşaklarında öne çıkan yapımların saatleri, "bu akşam televizyonda ne var?" ve "bugün hangi diziler var?" sorularına yanıt arayan izleyiciler için derlendi.

Pazar gününü ekran karşısında geçirmek isteyen izleyiciler için ulusal kanallardaki yayın programı belli oldu. Sabah kuşağından akşam prime time saatlerine uzanan 22 Kasım TV yayın akışı içinde yerli diziler, yarışmalar, sinema filmleri ve haber bültenleri dikkat çekiyor. Özellikle "bu akşam televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arayanlar için yedi ulusal kanalın gün boyu ve akşam saatlerindeki yayın sırası derlendi.

22 Kasım Pazar Kanal Kanal Yayın Akışı

Kanal D

07.00: Küçük Ağa

08.30: Konuştukça

09.45: Magazin D Pazar

12.45: Pazar Gezmesi

13.45: Arda ile Omuz Omuza

14.45: Güller ve Günahlar

16.30: Uzak Şehir

18.30: Kanal D Haber

20.00: Daha 17

ATV

07.30: atv'de Hafta Sonu

10.00: Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20: Dizi TV

12.10: Güneşin Doğduğu Yer

15.30: Altı Üstü İstanbul

19.00: atv Ana Haber

20.00: Kim Milyoner Olmak İster?

NOW

08.30: Çalar Saat Hafta Sonu

11.15: Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00: Ömür Usta

16.00: Anne Yarısı

19.00: Now Ana Haber

20.00: Ömür Usta

Show TV

07.00: Sevdan Bir Ateş

10.00: Pazar Sürprizi

13.00: İyi Aile Çocuğu

14.45: Kızılcık Şerbeti

18.25: Ana Haber

20.00: Atla Gel Şaban

21.45: Sağ Salim 2

Star TV

08.00: Yerli Dizi Tekrarı

11.00: Tülin Şahin ile Moda

12.00: Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00: Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30: Sevdiğim Sensin

19.00: Star Haber

20.00: Özür Dilerim

TRT 1

06.55: Yedi Güzel Adam

08.55: Diriliş Ertuğrul

11.45: Enine Boyuna

13.00: Lingo Türkiye

14.10: Taşacak Bu Deniz

17.30: Kod Adı Kırlangıç

19.00: Ana Haber

20.00: Teşkilat

TV8

08.00: Oynat Bakalım

08.30: Gençlik Rüzgarı

10.00: Gazete Magazin

15.30: Gupi

16.30: MasterChef Türkiye

20.00: MasterChef Türkiye

Akşam Kuşağında Hangi Yayınlar Öne Çıkıyor?

Pazar akşamı bugün hangi diziler var? sorusunu soranlar için saat 20.00 kuşağı yoğun bir seçenek yelpazesi sunuyor. TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Daha 17, Star TV'de Özür Dilerim, Show TV'de Atla Gel Şaban, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye ve NOW'da Ömür Usta aynı saat diliminde ekrana geliyor; Show TV'de akşam ilerleyen saatlerde 21.45'te Sağ Salim 2 de izleyiciyle buluşuyor.

Gün içinde kanalların yayın akışlarında anlık saat değişiklikleri yaşanabileceğinden, izlemek istenen yapım öncesinde ilgili kanalın güncel yayın tablosunun kontrol edilmesi fayda sağlıyor.