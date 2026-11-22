Pazar gününü ekran karşısında geçirmek isteyen izleyiciler için ulusal kanallardaki yayın programı belli oldu. Sabah kuşağından akşam prime time saatlerine uzanan 22 Kasım TV yayın akışı içinde yerli diziler, yarışmalar, sinema filmleri ve haber bültenleri dikkat çekiyor. Özellikle "bu akşam televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arayanlar için yedi ulusal kanalın gün boyu ve akşam saatlerindeki yayın sırası derlendi.
22 Kasım Pazar Kanal Kanal Yayın Akışı
Kanal D
07.00: Küçük Ağa
08.30: Konuştukça
09.45: Magazin D Pazar
12.45: Pazar Gezmesi
13.45: Arda ile Omuz Omuza
14.45: Güller ve Günahlar
16.30: Uzak Şehir
18.30: Kanal D Haber
20.00: Daha 17
ATV
07.30: atv'de Hafta Sonu
10.00: Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20: Dizi TV
12.10: Güneşin Doğduğu Yer
15.30: Altı Üstü İstanbul
19.00: atv Ana Haber
20.00: Kim Milyoner Olmak İster?
NOW
08.30: Çalar Saat Hafta Sonu
11.15: Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00: Ömür Usta
16.00: Anne Yarısı
19.00: Now Ana Haber
20.00: Ömür Usta
Show TV
07.00: Sevdan Bir Ateş
10.00: Pazar Sürprizi
13.00: İyi Aile Çocuğu
14.45: Kızılcık Şerbeti
18.25: Ana Haber
20.00: Atla Gel Şaban
21.45: Sağ Salim 2
Star TV
08.00: Yerli Dizi Tekrarı
11.00: Tülin Şahin ile Moda
12.00: Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00: Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30: Sevdiğim Sensin
19.00: Star Haber
20.00: Özür Dilerim
TRT 1
06.55: Yedi Güzel Adam
08.55: Diriliş Ertuğrul
11.45: Enine Boyuna
13.00: Lingo Türkiye
14.10: Taşacak Bu Deniz
17.30: Kod Adı Kırlangıç
19.00: Ana Haber
20.00: Teşkilat
TV8
08.00: Oynat Bakalım
08.30: Gençlik Rüzgarı
10.00: Gazete Magazin
15.30: Gupi
16.30: MasterChef Türkiye
20.00: MasterChef Türkiye
Akşam Kuşağında Hangi Yayınlar Öne Çıkıyor?
Pazar akşamı bugün hangi diziler var? sorusunu soranlar için saat 20.00 kuşağı yoğun bir seçenek yelpazesi sunuyor. TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Daha 17, Star TV'de Özür Dilerim, Show TV'de Atla Gel Şaban, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye ve NOW'da Ömür Usta aynı saat diliminde ekrana geliyor; Show TV'de akşam ilerleyen saatlerde 21.45'te Sağ Salim 2 de izleyiciyle buluşuyor.
Gün içinde kanalların yayın akışlarında anlık saat değişiklikleri yaşanabileceğinden, izlemek istenen yapım öncesinde ilgili kanalın güncel yayın tablosunun kontrol edilmesi fayda sağlıyor.
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