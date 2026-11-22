Cuma akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Taşacak Bu Deniz dizisinin 20 Kasım'da yayınlanan 39. bölüm finali nefesleri kesti. Ulaş Tuna Astepe'nin hayat verdiği Adil Koçari'nin İso tarafından vurulması ve 40. bölüm fragmanında duyulan "Adil abi kurtulamamış" sözleri sonrası karakterin akıbeti ve başrol oyuncusunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz, 20 Kasım Cuma akşamı yayınlanan 39. bölümüyle izleyiciyi sarsan bir final sahnesine imza attı.Dizinin başrol karakteri Adil Koçari'ye hayat veren Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı karakterin silahla vurularak yere yığılması, sosyal medyada ve dizi gündeminde gecenin en çok konuşulan başlığı haline geldi.Bölümün hemen ardından yayınlanan 40. bölüm tanıtımında ise hastanede yapılan müdahale anları ve "Adil abi kurtulamamış" sözleri heyecanı zirveye taşıdı.

Taşacak Bu Deniz Adil Koçari Öldü mü?

İzleyicilerin en çok yanıt aradığı "Adil Koçari öldü mü?"sorusu henüz kesin bir karşılık bulmuş değil.40. bölüm fragmanında ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Adil'in müdahale sırasında kalbinin durduğu anlar ekrana yansırken, İso'nun telefon konuşmasında dile getirdiği sözler karakterin hayatını kaybettiği ihtimalini gündeme getirdi.

Ancak yapım ekibi ya da kanal cephesinden Adil Koçari'nin hikâyesinin sona erdiğine dair doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.Fragman kurgularının izleyicideki merak duygusunu artırmak amacıyla kritik sahneleri öne çıkardığı bilinirken, Adil'in hayatta kalıp kalmayacağı 27 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek 40. bölümle birlikte netlik kazanacak.

Ulaş Tuna Astepe Diziden Ayrılacak mı?

Karakterin vurulmasının ardından gündeme gelen bir diğer önemli başlık ise Ulaş Tuna Astepe'nin projeye veda edip etmeyeceği oldu.Şu ana kadar ne ünlü oyuncudan ne de yayıncı kanal TRT 1 ile yapım şirketi OGM Pictures cephesinden ayrılık iddialarını doğrulayan resmi bir açıklama geldi.Hikâyenin merkezindeki ana karakterlerden biri olan Adil Koçari'nin dizideki yolculuğu, yeni bölümde ortaya çıkacak sağlık durumuna göre şekillenecek.

Taşacak Bu Deniz 39. Bölümde Neler Yaşandı?

Son bölümde geçmişin sırlarını aydınlatmak ve önlerindeki engelleri aşmak için omuz omuza veren Adil ile Esme, birbirlerine verdikleri sözlerle ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı.Esme, Adil'i asla terk etmeyeceğine dair söz verirken;Adil de ne mapusa ne de mezara gitmeyeceğini vurguladı.Adil'in gizlediği gerçekleri paylaşmasıyla birlikte Esme, hem Timur'u hem de Şerif'i alt edecek bir çözüm yolu geliştirdi.

Diğer cephede Eleni ve Oruç, birbirlerinden habersiz şekilde Timur'un izini sürerken Oruç, Cengiz'i Eleni'den uzak tutmaya çalıştı.Cengiz ile yüzleşen Eleni ise dürüst ama sert bir tabloyla karşılaştı;Cengiz, Eleni'ye ihanet etmeyeceğini ancak Adil'le sonuna kadar savaşacağını açıkça dile getirdi.

Tuz ekmek yemini ederek yeni hayatlarına adım atan İso ile Fadime ise evlatlıktan reddedilen Şerif'in kurduğu acımasız aile testiyle köşeye sıkıştı.İso, abisi bildiği Adil'i vurmak ile öz abisi Oruç'un ölümüne seyirci kalmak arasında imkânsız bir seçime zorlandı ve bölüm Adil'in vurulmasıyla noktalandı