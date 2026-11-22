Televizyon sektöründe artan yapım maliyetleri ve sert reyting rekabeti yeni bir vedayı daha beraberinde getirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre Kerem Alışık'ın başrollerinde yer aldığı Kanal D dizisi Haysiyet, 8 Aralık'ta yayınlanacak 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Televizyon dünyasında yükselen prodüksiyon maliyetleri ile izleyici alışkanlıklarındaki hızlı değişim, dizilerin ekranda kalma sürelerini doğrudan etkilemeye devam ediyor. Salı akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Haysiyet dizisi için de final kararı alındığı ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre dizi, 8 Aralık tarihinde ekrana gelecek Haysiyet final bölümü ile yayın yolculuğunu tamamlayacak.

Haysiyet Final Mi Yapıyor? Reyting Karnesi Ne Söylüyor?

İzleyicilerin merak ettiği "Haysiyet final mi yapıyor?" sorusunun yanıtı, yayınlanan reyting verileri ve sektördeki ekonomik denklemlerle birlikte daha net okunuyor. İlk bölümünü 8 Eylül'de 3,39 reyting oranıyla açan dizi, ilerleyen haftalarda ivme yakalayarak sekizinci bölümünde 4 reyting sınırını geçmeyi başarmıştı.

Ancak verilen bir haftalık aranın ardından grafik aşağı yönlü bir seyir izledi ve dizi son bölümünde 3,59 reyting seviyesine geriledi. Yayınlandığı ilk 10 bölüm genelinde 3,83 reyting ortalaması elde eden yapım, artan maliyet baskısı karşısında bu performansı sürdürmekte zorlanınca 13. bölümde noktalanma kararı alındı.

Televizyon Sektöründeki Maliyet Tartışmaları Nasıl Yansıyor?

Son dönemde dizi sektöründe konuşulan en temel sorunların başında set, teknik ekip, plato ve prodüksiyon giderlerindeki artış yer alıyor. Reklam gelirlerinin ve izlenme oranlarının bu maliyet artışlarıyla aynı hızda büyüyemediği dönemlerde, orta ve üst bant reytinglere ulaşan projeler dahi yayın takviminde uzun soluklu kalmakta güçlük çekebiliyor.

Sektör temsilcileri ve yapım cephesi, hem izleyici ilgisinin bölünmesi hem de yükselen bütçeler nedeniyle sezon ortasında veya erken bölümlerde alınan final kararlarının daha sık gündeme geldiğine dikkat çekiyor. Haysiyet'in 13. bölümde final yapacak olması da bu tablonun güncel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kadroda Kimler Var? Yapım ve Oyuncu Detayları

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği dizinin senaryosunu Leyla Uslu Oter kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Kerem Alışık'ın başrollerini Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk ile paylaştığı projede dikkat çeken geniş bir oyuncu kadrosu bir araya geldi.

Dizinin kadrosunda ayrıca Nergis Öztürk, Ayça Varlıer, Gökberk Yıldırım, Elifcan Ongurlar, Nizam Namidar, Orkuncan İzan, Aybüke Yılmaz, Burak Çelik ve Asır Gündoğdu gibi isimler yer alıyor. 8 Aralık'ta yayınlanacak final bölümünde hikâyenin nasıl bağlanacağı ve karakterlerin akıbeti dizi takipçileri tarafından şimdiden merakla bekleniyor.