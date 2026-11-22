MasterChef Türkiye'nin 21 Kasım 2026 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi büyük bir heyecana sahne oldu. Takım oyununu kazanan Mavi takım son 11 yolunda önemli bir avantaj elde ederken, bireysel dokunulmazlık ve oylamadaki puan eşitliğinin ardından takım kaptanı Şükran'ın kararıyla haftanın 4. eleme adayı ve eleme potasındaki son tablo netleşti.

Ekranların ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 21 Kasım 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümüyle izleyiciye yine tansiyonu yüksek anlar yaşattı. Yarışmada son 11'e kalma mücadelesi her geçen gün daha da kızışırken, takımlar haftanın kritik dokunulmazlık oyununda tezgâh başına geçti. Gecenin sonunda hem takım oyununu kazanan taraf hem de haftanın 4. eleme adayı belli oldu.

MasterChef Dokunulmazlığı Kim Kazandı? Son 11 Yarışında Kimler Öne Çıktı?

Zorlu etapların ve zamana karşı yarışın damga vurduğu takım oyununda Mavi takım yarışmacıları şeflerin değerlendirmesinden başarıyla geçerek dokunulmazlığın sahibi oldu. Bu galibiyetle birlikte Mavi takım üyeleri haftayı güvende kapatıp son 11'e adını yazdırma yolunda kritik bir adım attı.

Takım oyununu kaybeden ekip ise gecenin devamında bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Muhammed, Armağan, Burçin ve Nilay, eleme potasına girmemek ve son 11 biletini kapmak için tüm hünerlerini sergiledi. Şeflerin tadımı sonrasında en başarılı tabağı hazırlayan Nilay, bireysel dokunulmazlığı kazanarak adını son 11'e yazdıran isimlerden biri olmayı başardı.

MasterChef 4. Eleme Adayı Kim Oldu? Oylamada Eşitlik Sürprizi

Bireysel dokunulmazlığın ardından potaya gidecek son ismi belirlemek için oylama heyecanı yaşandı. Muhammed, Armağan ve Burçin arasında gerçekleşen konsey oylamasında oyların eşit çıkması geceye damga vurdu.

Kurallar gereği oylamadaki eşitliği bozma yetkisi takım kaptanına geçti. Takım kaptanı Şükran, yaptığı değerlendirmenin ardından Armağan'ın ismini vererek haftanın 4. eleme adayı olarak potaya gönderdi. Böylece eleme gecesi öncesinde potadaki tüm isimler kesinleşmiş oldu.

MasterChef Eleme Potasında Kimler Var?

21 Kasım 2026 tarihli bölümün ardından oluşan güncel eleme potasında şu yarışmacılar yer alıyor:

Şükran

Tolgahan

Şadi

Armağan

MasterChef mutfağında hayallerine devam etmek isteyen dört yarışmacı, eleme gecesinde şeflerin vereceği zorlu tabakları en iyi şekilde çıkararak yarışmada kalmak için ter dökecek.