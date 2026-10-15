Televizyon ekranlarında akşam keyfi yapmak isteyen izleyiciler, 15 Ekim 2026 Çarşamba akşamı hangi dizilerin ve programların ekrana geleceğini merak ediyor. TRT 1, Show TV, Kanal D ve ATV kanallarının bugünkü yayın akışını, sevilen dizilerin yeni bölümlerini ve prime time kuşağında yer alan yapımları haberimizde derledik.

Haftanın dördüncü günü olan Perşembe akşamı televizyon karşısında keyif yapmak ve en sevdiği yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ulusal kanalların güncel yayın akışlarını yakından takip ediyor. 15 Ekim 2026 Perşembe günü ATV, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında yayınlanacak diziler, yarışma programları ve maç yayınları netleşti. Televizyon izleyicileri prime time kuşağında yer alan yapımlarla keyifli anlar yaşarken, hangi kanalda ne olduğunu öğrenmek için arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırma yapıyor.

Gündüz kuşağındaki evlilik, tartı ve yemek programlarının ardından akşam saat 20.00'de ekrana gelen iddialı diziler, eğlence programları ve canlı spor karşılaşmaları milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

15 Ekim 2026 Perşembe Kanal Kanal Yayın Akışı ve Diziler

Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği prime time kuşağı yapımları ve günlük yayın akışı listesi kanallara göre şu şekildedir:

ATV Yayın Akışı: Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programlarıyla nefes kesen kanal, akşam saat 19.00'daki ATV Ana Haber sonrasında saat 20.00'de Güşenin Doğduğu Yer yapımıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal D Yayın Akışı: Gündüz kuşağında Gelinim Mutfakta heyecanına yer veren kanal, akşam saat 20.00'de prime time kuşağında reyting rekortmeni ve sevilen dizisi Uzak Şehir 'in yeni bölümünü ekrana getiriyor.

NOW TV (FOX TV) Yayın Akışı: Gündüz kuşağında Halef: Köklerin Çağrısı ve En Hamarat Benim ile dikkat çeken kanal, akşam saat 20.00'de Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor.

Show TV Yayın Akışı: Gündüz kuşağında Gelin Evi ve Bahar dizisinin tekrarlarıyla ilerleyen kanal, akşam saat 20.00'de Muhtemel Aşk yapımını ekranlara taşıyor.

Star TV Yayın Akışı: Gündüz kuşağında Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına yer veren kanal, akşam saat 20.00 kuşağında Sevdiğim Sensin dizisini izleyicilerin beğenisine sunuyor.

TRT 1 Yayın Akışı: Gündüz kuşağı yapımları ve Lingo Türkiye yarışmasının ardından akşam spor heyecanına ev sahipliği yapıyor. Saat 19.45'te canlı olarak yayınlanacak Kups Kuopio - Trabzonspor karşılaşması futbol severleri ekran başına kilitliyor.

TV8 Yayın Akışı: Gündüz kuşağında Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yer alırken, akşam saat 20.00'de fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni bölümüyle prime time kuşağını domine ediyor.

Televizyon izleyicileri, diledikleri kanalda favori dizilerini veya spor karşılaşmalarını takip ederek Perşembe akşamı keyfini doyasıya yaşayabilir. Yayın akışında olası saat değişiklikleri için kanal duyurularının dikkate alınması önerilir.