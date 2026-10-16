Televizyon ekranlarında büyük bir rekabete sahne olan 15 Ekim 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamalarda Sevdiğim Sensin, Halef: Köklerin Çağrısı, Güneşin Doğduğu Yer ve Muhtemel Aşk dizilerinin izlenme oranları ile reyting listesindeki yerleri netleşti.

Televizyon ekranlarında perşembe akşamı yayınlanan iddialı dizilerin izleyici karşısına çıkmasının ardından, 15 Ekim 2026 Perşembe gününe ait resmi reyting sonuçları açıklandı. Dizi severlerin yakından takip ettiği Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamalar, yapımların haftalık performansını ve izleyici ilgisini gözler önüne serdi. Ekranlardaki kıyasıya rekabetin ardından hangi dizinin zirveyi zorladığı ve reyting tablosunda kaçıncı sırada yer aldığı netleşti.

Açıklanan verilere göre, perşembe akşamı ekranlarda fırtına estiren projeler farklı kategorilerde üst sıralarda yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

Sevdiğim Sensin Tüm Kategorilerde Zirveyi Zorladı

Günün en çok merak edilen yapımlarının başında gelen Sevdiğim Sensin, elde ettiği başarılı oranlarla perşembe akşamına damgasını vurdu. İzleyicilerin ekrana kilitlendiği yapım, tüm kategorilerde üst sıralarda yer almayı başardı:

Total Kategorisi: Başarılı dizi 4.93 reyting alarak günün en çok izlenen yapımlarından biri oldu ve 4. sırada yer aldı.

AB Kategorisi: Bu grupta da iddiasını koruyan yapım, 3.98 reyting ile 3. sırada kendine yer buldu.

ABC1 Kategorisi: Geniş izleyici kitlesine hitap eden dizi, 4.53 reyting oranına ulaşarak 5. sırada günü tamamladı.

Güneşin Doğduğu Yer İstikrarlı Yükselişini Sürdürdü

Perşembe akşamı ekranlardaki varlığını güçlü bir şekilde hissettiren Güneşin Doğduğu Yer, tüm kategorilerde istikrarlı grafiğini koruyarak üst sıralardaki yerini sağlama aldı:

Total Sıralaması: 4.47 reyting ile 6. sırada yer aldı.

AB Sıralaması: 3.28 reyting alarak listede 6. sıraya yerleşti.

ABC1 Sıralaması: 3.96 reyting oranını yakalayarak yine 6. sırada kendine yer buldu.

Halef: Köklerin Çağrısı ve Muhtemel Aşk'ın Reyting Tablosu

Milyonların takibindeki Halef: Köklerin Çağrısı ve Muhtemel Aşk dizilerinin perşembe akşamı elde ettiği sonuçlar, izleyici ilgisinin dağılımını gözler önüne serdi:

Halef: Köklerin Çağrısı: Total kategorisinde 3.99 reyting ile 7. sırada yer alırken; AB grubunda 2.68 reyting ile 10. sırada , ABC1 kategorisinde ise 3.15 reyting ile 9. sırada yer aldı.

Muhtemel Aşk: Total sıralamasında 2.35 reyting ile 16. sırada kendine yer bulurken, AB kategorisinde 2.60 reyting alarak 12. sıraya yükseldi. Yapım, ABC1 grubunda ise 2.65 reyting ile 14. sırada yer aldı.

Açıklanan bu sonuçlar doğrultusunda, perşembe akşamı rekabetin önümüzdeki haftalarda daha da kızışacağı sinyalleri verilirken, yapımcıların ve kanalların stratejileri de şekillenmeye devam ediyor.