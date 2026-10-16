16 Ekim Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti ve Taşacak Bu Deniz yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D’de Beyaz’la Joker, TV8’de MasterChef Türkiye yer alacak. ATV ve Star TV ise sinema filmi yayımlayacak. NOW’da Ömür Usta ekrana gelecek. İşte yeni bölüm, tekrar ve film seçeneklerini ayıran kanal kanal güncel akşam kuşağı yayın rehberi.

16 Ekim 2026 Cuma akşamı yeni bölüm izleyecekler için Show TV’de Kızılcık Şerbeti, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz öne çıkıyor. İki dizi de saat 20.00’de başlayacak. Diğer kanalların aynı saat kuşağında ise yarışma, sinema filmi ve tekrar seçenekleri bulunuyor. Bu nedenle yayın akışında bir dizinin adını görmek, her zaman yeni bölüm yayımlanacağı anlamına gelmiyor.

Ankara’daki izleyiciler için de geçerli olan ulusal kanal programında Kanal D, Beyaz’la Joker’e; TV8 ise MasterChef Türkiye’ye yer ayırdı. ATV’de Küçük Deniz Kızı, Star TV’de Uncharted Kayıp Miras ekrana gelecek. NOW’un cuma akşamı programında Ömür Usta bulunuyor.

16 Ekim akşamı hangi kanalda ne var?

Kanal Saat Yapım Yayın bilgisi Show TV 20.00 Kızılcık Şerbeti Yeni bölüm TRT 1 20.00 Taşacak Bu Deniz Yeni bölüm Kanal D 20.00 Beyaz’la Joker Yeni bölüm, yarışma ATV 20.00 Küçük Deniz Kızı Yabancı sinema Star TV 20.00 Uncharted Kayıp Miras Sinema NOW 20.00 Ömür Usta Yeni bölüm etiketi bulunmayan yayın TV8 20.00 MasterChef Türkiye Yeni bölüm, yarışma

Tablo, 16 Ekim akşam kuşağını gösteriyor. Gece yarısından sonraki yayınlar aşağıdaki kanal bilgilerinde ayrıca yer alıyor.

Show TV’de Kızılcık Şerbeti yeni bölüm mü?

Kızılcık Şerbeti, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de. Kanalın resmî haftalık yayın akışı, cuma günündeki yayını açıkça “Yeni Bölüm” olarak işaretliyor. Böylece dizinin bu akşam tekrar mı yoksa yeni bölüm mü yayımlayacağı sorusu da yanıt buluyor.

Show TV, dizinin ardından saat 00.15’te Kirli Para adlı yapıma yer veriyor. Gece 02.00’de Muhtemel Aşk, 04.30’da Bahar tekrarları bulunuyor. Bu iki diziyi gece kuşağında takip edecek izleyiciler, yeni bölüm yerine daha önce yayımlanmış bölümlerle karşılaşacak.

TRT 1’de Taşacak Bu Deniz saat kaçta?

Taşacak Bu Deniz, saat 20.00’de TRT 1’de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Cuma akşamının iki yeni bölüm seçeneğinden biri olan dizi, Show TV’deki Kızılcık Şerbeti ile aynı saatte başlayacak.

TRT 1’in akşam programında önce 19.00’da Ana Haber, ardından 19.55’te İddiaların Aksine yer alıyor. Taşacak Bu Deniz’in sonrasında ise saat 00.15’te Teşkilat bulunuyor. Gece kuşağındaki bu yayın, Taşacak Bu Deniz’in devamı değil, ayrı bir dizi yayını.

Kanal D’de bu akşam yeni dizi bölümü var mı?

Kanal D’nin saat 20.00 kuşağında bir dizi yerine Beyaz’la Joker’in yeni bölümü bulunuyor. Kanalın resmî yayın akışı, programı yeni bölüm olarak duyuruyor.

Dizi izlemek isteyenler için gece 23.15’te Daha 17 ekrana gelecek. Ancak bu yayın tekrar olarak işaretli. Dolayısıyla Daha 17’nin cuma gecesi programda yer alması, yeni bölümünün bu akşam yayımlanacağı anlamına gelmiyor. Kanal D’de ana akşam kuşağını yarışma, ilerleyen saatleri ise dizi tekrarı oluşturuyor.

NOW’da Ömür Usta yeni bölüm mü, tekrar mı?

NOW’un cuma programında 20.00’de Ömür Usta, 22.45’te Anne Yarısı yer alıyor. Resmî haftalık akış, Ömür Usta’nın cuma yayınında “Yeni Bölüm” ifadesini kullanmıyor. Dizinin pazar saat 20.00 yayını ise açıkça yeni bölüm olarak belirtiliyor.

Bu ayrım nedeniyle Ömür Usta’nın 16 Ekim Cuma gösterimini yeni bölüm diye sunmamak gerekiyor. Kanal, gece 01.15’te de Ömür Usta’ya yer veriyor. Cuma akşamı NOW’u açacak izleyiciler için dizi seçeneği bulunuyor; ancak yeni hikâyeyi takip etmek isteyenlerin yayın etiketine dikkat etmesi önem taşıyor.

ATV ve Star TV’de sinema akşamı

ATV, saat 20.00’de Küçük Deniz Kızı filmini yayımlayacak. Güncel akış haberinde yapım, “TV’de ilk” yabancı sinema olarak listeleniyor. Saat 22.40’ta ise Güneşin Doğduğu Yer için yayın kaydı bulunuyor; bu kuşak yeni bölüm olarak duyurulmuyor.

Star TV’de saat 20.00’de Uncharted Kayıp Miras var. Kanalın resmî yayın akışı da bu akşamın yapımı olarak filmi öne çıkarıyor. Böylece iki kanal, saat 20.00’de yeni dizi bölümü yerine sinema alternatifi sunuyor.

TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayında

TV8’in saat 20.00 programında MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü yer alıyor. Yarışma, cuma akşamını dizi veya film dışında bir seçenekle geçirmek isteyenlere alternatif oluşturuyor. Kanalın günlük akışında gece 00.15’te de MasterChef Türkiye bulunuyor.

Bu akşam doğrudan yeni dizi bölümü arayanlar için ana seçenekler Kızılcık Şerbeti ve Taşacak Bu Deniz. Daha 17 ile Ömür Usta’yı takip edenlerin ise tekrar ve yeni bölüm ayrımını gözetmesi gerekiyor. Kanal D ve TV8 yarışmayla, ATV ve Star TV sinema filmleriyle akşam kuşağına katılıyor.

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