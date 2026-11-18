18 Kasım akşamı yeni bölüm ve tekrar saatleri
|Başlangıç
|Dizi
|Kanal
|Yayın durumu
|19.00
|Gelin
|Kanal 7
|Yeni bölüm · 516. bölüm
|20.00
|Sevdan Bir Ateş
|Show TV
|Yeni bölüm
|20.00
|Yeraltı
|NOW
|Yeni bölüm · 23. bölüm
|20.00
|Güller ve Günahlar
|Kanal D
|Tekrar
|22.15
|Diriliş Ertuğrul
|Kanal 7
|Tekrar
|00.00
|Halef: Köklerin Çağrısı
|NOW
|Alt yazılı tekrar
|00.15
|Sevdan Bir Ateş
|Show TV
|Tekrar
|00.45
|Esaret
|Kanal 7
|Tekrar
|01.45
|Gönül Sözüm
|Kanal 7
|Tekrar
Gece yarısından sonraki saatler 19 Kasım Perşembe’nin ilk saatlerine denk geliyor. Tablo, kanalların Çarşamba akışı ile dizilere ait bölüm duyuruları karşılaştırılarak hazırlandı.
Akşamın ilk yeni bölümü saat 19.00’da
Diziye haber kuşağının hemen ardından başlamak isteyenler için ilk seçenek Kanal 7’deki Gelin. Kanal, 516. bölümün fragmanını 18 Kasım Çarşamba tarihiyle yayımladı. Yeni bölümde İrem, Cihan’la yakınlaşmaya çalışırken Hançer’i kıskandıracak bir hamle yapıyor. Deniz’in Sıla’ya karşı hislerini Yiğit’e açması da bölümün diğer gelişmelerinden biri. Yayın, Kanal 7’nin akışında 19.00’da başlıyor.
Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı aynı saatte başlıyor
Çarşamba akşamının iki yeni bölümü 20.00’de karşı karşıya geliyor. Show TV’de Sevdan Bir Ateş, NOW’da ise Yeraltı’nın 23. bölümü ekrana gelecek. Yeraltı aynı gün 15.00’te de NOW akışında yer alıyor. Kanalın yeni bölüm olarak işaretlediği yayın akşam 20.00’deki. Saat 20.00’de iki dizi arasında kalan izleyiciler için Show TV, Sevdan Bir Ateş’i 00.15’te tekrar yayımlayacak. NOW’da ise gece yarısında Halef: Köklerin Çağrısı başlayacak.
Güller ve Günahlar bu akşam yeni bölüm mü?
Kanal D, Güller ve Günahlar’ın saat 20.00’deki yayınını tekrar olarak duyurdu. Dizi aynı gün 16.45’te de tekrar bölümüyle akışta yer alıyor. Kanal 7’de ise Gelin’in ardından saat 22.15’te Diriliş Ertuğrul’un tekrarı başlayacak. Kanalın Çarşamba akışında gece kuşağındaki Esaret ve Gönül Sözüm de tekrar olarak işaretleniyor.
Saat 20.00’de film ve yarışma seçenekleri
Aynı saatte yarışma izlemek isteyenler için ATV’de Var Mısın Yok Musun, TV8’de MasterChef Türkiye var. Film kuşağında ise TRT 1 saat 20.00’de Avcı: Kış Savaşı’nı, Star TV yine saat 20.00’de Kara Bela’yı yayımlayacak. TRT 1’in ikinci filmi Mumya, saat 22.10’da başlayacak. ATV’de yarışmanın ardından saat 23.20’de Görevimiz Tatil ekrana gelecek.
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