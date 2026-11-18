18 Kasım Çarşamba akşamı Gelin saat 19.00’da, Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı ise 20.00’de yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Kanal D’de aynı saatte Güller ve Günahlar’ın tekrarı var. Gece kuşağını takip edenler için Diriliş Ertuğrul 22.15’te, Sevdan Bir Ateş’in tekrarı 00.15’te başlayacak. İşte yeni bölüm ve tekrar saatleri.

18 Kasım akşamı yeni bölüm ve tekrar saatleri

Başlangıç Dizi Kanal Yayın durumu 19.00 Gelin Kanal 7 Yeni bölüm · 516. bölüm 20.00 Sevdan Bir Ateş Show TV Yeni bölüm 20.00 Yeraltı NOW Yeni bölüm · 23. bölüm 20.00 Güller ve Günahlar Kanal D Tekrar 22.15 Diriliş Ertuğrul Kanal 7 Tekrar 00.00 Halef: Köklerin Çağrısı NOW Alt yazılı tekrar 00.15 Sevdan Bir Ateş Show TV Tekrar 00.45 Esaret Kanal 7 Tekrar 01.45 Gönül Sözüm Kanal 7 Tekrar

Gece yarısından sonraki saatler 19 Kasım Perşembe’nin ilk saatlerine denk geliyor. Tablo, kanalların Çarşamba akışı ile dizilere ait bölüm duyuruları karşılaştırılarak hazırlandı.

Akşamın ilk yeni bölümü saat 19.00’da

Diziye haber kuşağının hemen ardından başlamak isteyenler için ilk seçenek Kanal 7’deki Gelin. Kanal, 516. bölümün fragmanını 18 Kasım Çarşamba tarihiyle yayımladı. Yeni bölümde İrem, Cihan’la yakınlaşmaya çalışırken Hançer’i kıskandıracak bir hamle yapıyor. Deniz’in Sıla’ya karşı hislerini Yiğit’e açması da bölümün diğer gelişmelerinden biri. Yayın, Kanal 7’nin akışında 19.00’da başlıyor.

Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı aynı saatte başlıyor

Çarşamba akşamının iki yeni bölümü 20.00’de karşı karşıya geliyor. Show TV’de Sevdan Bir Ateş, NOW’da ise Yeraltı’nın 23. bölümü ekrana gelecek. Yeraltı aynı gün 15.00’te de NOW akışında yer alıyor. Kanalın yeni bölüm olarak işaretlediği yayın akşam 20.00’deki. Saat 20.00’de iki dizi arasında kalan izleyiciler için Show TV, Sevdan Bir Ateş’i 00.15’te tekrar yayımlayacak. NOW’da ise gece yarısında Halef: Köklerin Çağrısı başlayacak.

Güller ve Günahlar bu akşam yeni bölüm mü?

Kanal D, Güller ve Günahlar’ın saat 20.00’deki yayınını tekrar olarak duyurdu. Dizi aynı gün 16.45’te de tekrar bölümüyle akışta yer alıyor. Kanal 7’de ise Gelin’in ardından saat 22.15’te Diriliş Ertuğrul’un tekrarı başlayacak. Kanalın Çarşamba akışında gece kuşağındaki Esaret ve Gönül Sözüm de tekrar olarak işaretleniyor.

Saat 20.00’de film ve yarışma seçenekleri

Aynı saatte yarışma izlemek isteyenler için ATV’de Var Mısın Yok Musun, TV8’de MasterChef Türkiye var. Film kuşağında ise TRT 1 saat 20.00’de Avcı: Kış Savaşı’nı, Star TV yine saat 20.00’de Kara Bela’yı yayımlayacak. TRT 1’in ikinci filmi Mumya, saat 22.10’da başlayacak. ATV’de yarışmanın ardından saat 23.20’de Görevimiz Tatil ekrana gelecek.