Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı 2 Aile Arasında, Fiko ve Solmaz’ın hikâyesini yeniden beyaz perdeye taşıyacak. Engin Günaydın ile Demet Evgar’ın başrollerini paylaştığı devam filmi için vizyon tarihi açıklandı. Ozan Açıktan’ın yönettiği yapımın tanıtımı da yayımlandı. Peki, film ne zaman çıkacak, hikâyede neler olacak ve oyuncu kadrosunda bu kez hangi isimler yer alacak?

Sevilen komedi filmi Aile Arasında’nın devamı 2 Aile Arasında, 4 Aralık 2026’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği filmde yönetmen koltuğuna Ozan Açıktan oturuyor. Başrollerde ise ilk filmin Fiko ve Solmaz’ı Engin Günaydın ile Demet Evgar yeniden bir araya geliyor.

Paylaşılan bilgilere göre film, aynı tarihte IMAX formatında da gösterime girecek. Yayımlanan yaklaşık bir buçuk dakikalık tanıtım, devam filminin karakterlerine ilk bakışı sundu. Yeni yapım, önceki hikâyeyi baştan anlatmak yerine Fiko, Solmaz ve çevrelerindeki insanların hayatına aradan geçen yılların ardından dönüyor.

2 Aile Arasında’nın vizyon tarihi ne zaman?

Film için açıklanan vizyon tarihi 4 Aralık 2026 Cuma. Böylece Aile Arasında’nın devamını bekleyen izleyiciler, yılın son ayında karakterlerin yeni macerasını sinemada takip edebilecek. Yapımın adı da devam filmi olduğunu doğrudan vurgulayan 2 Aile Arasında olarak duyuruldu.

Vizyon tarihi, filmin gösterim takvimini belirliyor. Ancak hangi şehirde, hangi salonda ve hangi saatlerde oynayacağına ilişkin ayrıntılar sinemaların seans programlarıyla netleşecek. Özellikle IMAX gösterimini tercih edecek izleyicilerin, bilet seçerken salon ve format bilgisini birlikte kontrol etmesi gerekecek.

Fiko ve Solmaz’ın hikâyesi nasıl devam edecek?

İlk filmde Solmaz’ın kızı Zeynep’in evliliği etrafında gelişen olaylar, Fiko’yu kendisini hiç beklemediği bir aile düzeninin içinde bulduğu maceraya sürüklemişti. Bir araya gelen karakterler, üstlendikleri roller ve saklamaya çalıştıkları gerçeklerle komedinin merkezine yerleşmişti.

Devam filmi ise Fiko ve Solmaz’ın hayatındaki yeni dönemi ele alacak. Aradan geçen yıllar, karakterlerin ilişkilerini ve beklentilerini değiştirecek. Yeni aile ilişkileri, beklenmedik anlaşmazlıklar ve tesadüfler hikâyeye yön verecek. Böylece önceki filmde kurulan bağlar, farklı gelişmelerle yeniden sınanacak.

Paylaşılan konu bilgisine göre Adana ile İstanbul arasındaki kültürel farklılıklar da anlatının parçalarından biri olacak. Karakterlerin olaylara verdikleri farklı tepkiler, ilişkilerdeki çatışmalar ve birbirinden farklı hedefler komediye alan açacak. Bununla birlikte tanıtım ve açıklanan özet, bütün olay örgüsünü veya hikâyenin sonucunu ortaya koymuyor.

Engin Günaydın ve Demet Evgar yeniden başrolde

Engin Günaydın, Fikret, diğer adıyla Fiko karakterini yeniden canlandıracak. Demet Evgar ise Solmaz rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak. İkilinin yeniden aynı hikâyede buluşması, devam filminin merkezindeki ilişkinin korunacağını gösteriyor.

Başroldeki iki oyuncuya Erdal Özyağcılar ve Devrim Yakut da eşlik ediyor. Filmin kadrosu, yalnızca Fiko ile Solmaz’ın hikâyesiyle sınırlı kalmayan geniş bir karakter topluluğunu bir araya getiriyor. Açıklanan isimler arasında hem komedi hem de dramatik yapımlardaki rolleriyle tanınan oyuncular bulunuyor.

2 Aile Arasında’nın oyuncu kadrosunda kimler var?

Filmin açıklanan oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar ve Devrim Yakut’un yanı sıra Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel ve Derya Karadaş yer alıyor.

Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu ve Su Kutlu da kadrodaki diğer isimler arasında. Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Yavuz Günal da filmde rol alıyor. Paylaşılan bilgiler, bütün oyuncuların karakterlerine ve hikâyedeki ağırlıklarına ilişkin ayrıntılı bir dağılım sunmuyor.

Gülse Birsel senaryoda, Ozan Açıktan yönetmen koltuğunda

Gülse Birsel, devam filminde hem senarist hem de oyuncu olarak yer alıyor. Ozan Açıktan ise hikâyeyi beyaz perdeye taşıyan yönetmen olarak projeyi üstleniyor. BKM imzalı yapım, aile ilişkilerinden doğan komediyi Fiko ve Solmaz’ın yeni hayat dönemi üzerinden sürdürecek.

Yaklaşık bir buçuk dakikalık tanıtımın ardından filmin bütün hikâyesi için gözler 4 Aralık 2026’ya çevrildi. Yeni macerada karakterlerin hangi olaylarla karşılaşacağı, kurdukları ilişkilerin nasıl değişeceği ve beklenmedik gelişmelerden nasıl çıkacağı filmin gösterimiyle ortaya çıkacak.