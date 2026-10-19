Bankaların 2 milyon TL tutarındaki konut kredisi için sunduğu güncel faiz ve kâr payı oranları netleşti. 120 ay vadeli geri ödeme planlarında aylık taksitler 59 bin liradan başlarken toplam geri ödeme tutarları arasındaki fark 2,3 milyon liraya yaklaştı.

Ev sahibi olmak amacıyla finansman arayışına giren vatandaşlar için bankaların 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi maliyet tabloları güncellendi. Bankalar arasında değişen faiz ve kâr payı oranları doğrultusunda, aylık ödeme tutarları ile toplam geri ödeme miktarlarında belirgin farklar ortaya çıktı.

En Düşük Konut Kredisi Taksiti Veren Bankalar

Güncel verilere göre en uygun maliyetli konut finansmanı Albaraka Türk ve Kuveyt Türk tarafından sağlanıyor. Yüzde 2,87 kâr payı oranıyla kullandırılan finansmanda aylık taksit 59 bin 391 TL, toplam geri ödeme ise Albaraka Türk bünyesinde 7 milyon 156 bin 814 TL seviyesinde gerçekleşiyor.

Kamu bankaları cephesinde Ziraat Bankası yüzde 2,89 faiz oranıyla 59 bin 757 TL aylık taksit imkanı sunarken, Halkbank yüzde 2,99 faizle aylık 61 bin 595 TL ödeme planı çıkarıyor. Özel bankalarda ise faiz oranları yüzde 3,13 seviyesinden başlayarak yükseliş gösteriyor.

120 Ay Vadeli 2 Milyon TL Konut Kredisi Ödeme Tablosu

Bankaların 2 milyon TL anapara ve 10 yıl vade seçeneği için belirlediği güncel oranlar, aylık taksitler ve toplam maliyet verileri şu şekilde sıralanmaktadır:

Banka Adı Faiz / Kâr Payı Aylık Taksit (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) Albaraka Türk %2,87 59.391,00 7.156.814 Kuveyt Türk %2,87 59.391,00 7.165.065 Ziraat Bankası %2,89 59.757,08 7.200.949 Halkbank %2,99 61.595,32 7.433.240 Garanti BBVA %3,13 64.189,50 7.749.340 Akbank %3,15 64.561,96 7.794.185 ING %3,19 65.308,18 7.864.665 Alternatif Bank %3,19 65.308,18 7.864.641 TEB %3,20 65.495,01 7.898.485 DenizBank %3,26 66.618,20 8.024.284 Şekerbank %3,58 72.667,16 8.744.659 Anadolubank %3,90 78.799,20 9.485.474

Bankalar Arasındaki Geri Ödeme Farkı

Açıklanan oranlar kapsamında en düşük toplam geri ödeme 7 milyon 156 bin 814 TL ile Albaraka Türk'te hesaplanırken, en yüksek maliyet 9 milyon 485 bin 474 TL ile Anadolubank listesinde yer aldı. İki finans kurumu arasındaki toplam maliyet farkı 2 milyon 328 bin 660 TL seviyesine ulaştı. Kredi başvurusu yapacak tüketicilerin faiz oranının yanı sıra sigorta, tahsis ücreti ve ekspertiz masraflarını da dikkate alması gerekiyor.