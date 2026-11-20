Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla geliştirilen Türkiye'nin ilk milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, kapsamlı kabul ve yeterlilik süreçlerini geride bırakarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil oldu. Yürütülen geliştirme, test ve eğitim faaliyetleri kapsamında toplam 600 sorti uçuş gerçekleştiren platformun ilk 3 adedi güvenlik güçlerine teslim edilerek operasyonel kullanıma sunuldu.

Dünya Havacılık Tarihinde Yeni Dönem Başladı

Teslimat sürecinin tamamlanmasıyla Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını resmi askeri envanterine kazandıran ilk ülke unvanını elde etti. Kabul testlerini başarıyla geride bırakan ilk 3 uçak, hava savunma harekatlarında aktif görev üstlenmek üzere birliklerine sevk edildi.

Kavramsal tasarımı 2021 yılında paylaşılan ve 14 Aralık 2022 tarihinde gökyüzüyle buluşan milli savaş uçağı, gelişim sürecinde çok sayıda ilke imza attı. Sinop açıklarında gerçekleştirilen testlerde MURAD AESA radarının yönlendirmesi ve GÖKDOĞAN füzesiyle jet motorlu hedef uçağı tam isabetle vuran platform, görüş ötesi füzeyle hava hedefini imha eden dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.

Savaş Uçağının Öne Çıkan Teknik ve Operasyonel Kabiliyetleri

Gelişmiş aviyonik mimariye ve düşük radar görünürlüğüne sahip olan KIZILELMA, harekat sahasında insanlı savaş uçaklarıyla müşterek görev icra edebilecek otonom altyapıya sahiptir.

Akıllı filo ve sürü otonomisiyle yakın kol uçuşu yeteneği,

Dahili mühimmat yuvalarından hassas güdümlü mühimmat atışı,

JET-230 süpersonik füze entegrasyonu ve yüksek vuruş hassasiyeti,

Elektro-optik hedefleme sistemleri ve gelişmiş radar donanımı.

Baykar Küresel İhracat Liderliğini Koruyor

Projelerini tamamen kendi öz kaynaklarıyla finanse eden Baykar, insansız hava araçları segmentinde son üç yıldır küresel pazar liderliğini sürdürmektedir. Şirket, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle toplam gelirlerinin yüzde 90'ını yurt dışı satışlardan elde ederek savunma ve havacılık sektörünün en büyük ihracatçısı konumunu güçlendirdi.