Oyun dünyasını kasıp kavuran GTA 6 cephesinden sosyal medyayı ikiye bölen ilginç bir görüntü geldi. Bir yayıncının oyun içerisinde girdiği evin duvarında Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin posterinin asılı olduğu görüldü. Türk futbolseverleri heyecanlandıran bu karelerin gerçek oyun içi kayıt mı yoksa montaj mı olduğu tartışılıyor.

Rockstar Games imzalı efsanevi video oyunu serisinin yeni halkası Grand Theft Auto VI (GTA 6), piyasaya sürülmesinin hemen ardından yalnızca devasa haritası ve grafikleriyle değil, oyun içinde keşfedilen sürpriz detaylarla da gündemden düşmüyor. Son olarak sosyal medya platformlarında ve oyun forumlarında hızla yayılan bir yayın kesiti, özellikle Türk oyunseverler ve futbol tutkunları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Viral olan videoda, oyunu canlı yayında deneyimleyen bir yayıncının haritadaki evlerden birine girdiği ve duvar dekorasyonları arasında Fenerbahçe forması giyen bir futbolcunun posterinin yer aldığı görülüyor.

Görüntülerin yakınlaştırılması ve sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, posterdeki ismin milli futbolcu İrfan Can Kahveci olduğu öne sürüldü. K kısa sürede binlerce etkileşim alan ve paylaşım rekorları kıran bu kare, Türk oyun topluluğunda büyük bir heyecan dalgası başlattı. Oyuncuların bir kısmı, Rockstar Games'in küresel çapta farklı kültürlerden ve liglerden sürpriz göndermelere yer vermeyi sevdiğini hatırlatarak, oyuna Türkiye'den popüler bir futbolcunun posterinin bilinçli olarak dahil edilmiş olabileceğini savundu.

Öte yandan, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından oyun dünyasında "Gerçek mi, yoksa kurgu mu?" tartışması da beraberinde alevlendi. Teknoloji ve oyun grafikleri konusunda deneyimli birçok kullanıcı, söz konusu posterin yayın kaydı üzerine sonradan dijital müdahale ile yerleştirildiğini ve görüntünün ustaca hazırlanmış bir montaj olduğunu iddia etti. Özellikle oyunun erken dönem modlama çalışmaları veya yayın ekranına eklenen görsel katmanlar üzerinden bu tarz şakaların sıkça yapıldığına dikkat çekildi.

Milyonlarca oyuncunun merakla incelediği bu sıradışı kareye ilişkin yapımcı şirket Rockstar Games cephesinden veya oyunun resmi kanallarından henüz herhangi bir doğrulama gelmedi. Söz konusu kesitin GTA 6'nın orijinal sürümünden doğrudan alınıp alınmadığı ve İrfan Can Kahveci posterinin oyunda gerçekten bulunup bulunmadığı gizemini koruyor. Doğruluğu henüz kesinleşmeyen bu görüntüler, oyun ve spor dünyasının en çok konuşulan efsanelerinden biri olarak sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.