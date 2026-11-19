TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda özel güvenlik görevlilerinin çalışma koşulları ve mesleki unvanı gündeme taşındı. Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, 5188 sayılı kanunun yetersiz kaldığını belirterek personelin özlük haklarının iyileştirilmesini ve meslek adının değiştirilmesini istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sürerken, yüz binlerce özel güvenlik çalışanının sosyal hakları, çalışma saatleri ve mesleki statüsü tartışmaya açıldı. Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sektörün mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yasal mevzuatın güncellenmesi çağrısında bulundu.

5188 Sayılı Kanunun Güncellenmesi Talebi

Özel güvenlik sektörünü düzenleyen 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, artan çalışan sayısı ve değişen ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalmaktadır. Yasanın hem çalışma prensipleri hem eğitim standartları hem de personelin özlük hakları bakımından günümüz koşullarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Milletvekili Melih Meriç, kamu binalarından özel şirketlere, havalimanlarından hastanelere, alışveriş merkezlerinden toplu konut alanlarına kadar pek çok sahada görev yapan özel güvenlik personelinin sayısının her geçen gün arttığını vurguladı. Mevcut yasanın yıllar önce hazırlandığını hatırlatan Meriç, sahadaki gereksinimlerin karşılanabilmesi için kapsamlı bir mevzuat çalışmasına acil ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Çalışma Şartları ve Özlük Haklarındaki Sorunlar

Özel güvenlik görevlilerinin uzun çalışma saatleri ve düşük ücret politikaları sebebiyle ciddi mağduriyetler yaşadığı belirtilmektedir. Günde on iki saati bulan mesailer ve gece çalışmaları personelin sosyal haklarının iyileştirilmesini zorunlu hale getirmektedir.

Sektörde görev yapan çalışanların karşılaştığı temel problemler şu başlıklar altında toplanmaktadır:

Personelin asgari ücret seviyesinde ve uzun vardiyalarla çalıştırılması,

Günde on iki saate varan ve gece yarılarına kadar uzayan ağır mesai süreleri,

Eğitim standartlarındaki yetersizliklerin mesleki kaliteyi olumsuz etkilemesi,

Mevcut yasal hakların çalışanların refah düzeyini korumada eksik kalması.

Mesleki İtibar İçin Yeni Unvan Önerisi

Güvenlik personeline verilen mevcut unvanın mesleğin önemini tam yansıtmadığı gerekçesiyle daha kapsayıcı bir isim bulunması önerilmektedir. Çalışanların mesleki itibarını ve statüsünü yükseltecek yeni bir tanımlamanın kanun çerçevesine eklenmesi hedeflenmektedir.

Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, özel güvenlik ifadesi yerine personelin icra ettiği kamu düzeni ve koruma görevini daha üstün kılacak nitelikte yeni bir meslek unvanının belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Bu adımla birlikte sektörde görev yapan yüz binlerce çalışanın hak ettiği saygınlığın yasal güvence altına alınması amaçlanıyor.