Dünya genelinde ve Türkiye'de merakla beklenen Black Friday indirimleri 2026 yılında 27 Kasım Cuma günü düzenlenecek. E-ticaret platformları ve giyim markaları kampanyalarını kasım ayının son haftasında başlatırken, indirim süreci 30 Kasım'daki Siber Pazartesi ile tamamlanacak.

Kasım ayının başlangıcında gerçekleştirilen 11.11 fırsatlarının ardından tüketicilerin odak noktası Efsane Cuma kampanyalarına çevrildi. Giyimden elektroniğe, kozmetikten ev yaşam ürünlerine kadar geniş bir alanda uygulanacak indirimlerin takvimi netleşti. Dünya genelinde Black Friday adıyla kutlanan dev alışveriş dönemi, 2026 senesinde 27 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Resmi günden önce birçok perakende ve e-ticaret markası indirimlerini erken tarihlerde başlatacak. Alışveriş maratonu 30 Kasım 2026 Pazartesi günü düzenlenecek Siber Pazartesi kampanyalarıyla devam edecek.

Black Friday 2026 Kampanya Tarihleri

Black Friday alışveriş dönemi resmi olarak 27 Kasım 2026 Cuma günü başlasa da mağazalar kampanyalarını kasım ayı içine yayıyor. Çevrim içi platformlar ve fiziksel mağazalar kasım ayının son haftasında indirim fırsatları sunarken süreç 30 Kasım Pazartesi gününe kadar sürüyor.

Marka veya Platform Kampanya Dönemi Amazon Türkiye 30 Ekim – 27 Kasım Trendyol 24 – 29 Kasım Hepsiburada 1 – 30 Kasım (Yoğun dönem: 26 – 29 Kasım) Zara, Bershka, Pull&Bear, Mango 26 Kasım akşamı online, 27 Kasım mağaza Stradivarius 26 – 27 Kasım H&M ve Adidas 23 – 27 Kasım MediaMarkt 27 Kasım

E-Ticaret ve Moda Markalarının İndirim Planı

Dijital alışveriş platformları kasım boyunca kademeli indirimler uygulayacak. Amazon Türkiye bünyesinde 30 Ekim ile 27 Kasım tarihleri arasında Gülümseten Kasım kampanyası düzenlenecek. Trendyol platformunda Efsane Günler 24-29 Kasım aralığında gerçekleştirilecek. Hepsiburada üzerinde ise ay boyu süren Efsane Kasım indirimlerinin en yoğun aşaması 26-29 Kasım günlerinde yaşanacak.

Moda sektörünün önde gelen markalarından Zara, Bershka, Pull&Bear ve Mango internet mağazalarında kampanyalarını 26 Kasım akşamı başlatacak. Söz konusu markaların fiziksel mağazalarındaki indirimler 27 Kasım Cuma günü devreye girecek. H&M ile Adidas kampanyaları 23 Kasım ile 27 Kasım arasında geçerli olurken, teknoloji mağazası MediaMarkt televizyon, telefon ve beyaz eşya gibi ürünlerde 27 Kasım günü özel fırsatlar sunacak.

İndirim Döneminde Alışveriş Yaparken Dikkat Edilecekler

Alışveriş yapacak tüketicilerin ürünlerin yalnızca indirim oranlarına kapılmadan önceki fiyatlarını ve satıcı bilgilerini incelemesi önem taşıyor. Kampanya sürecinde dikkat edilmesi önerilen temel kurallar şunlardır: