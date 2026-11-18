Ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için bankaların Kasım 2026 konut kredisi ödeme tabloları yeniden gündeme geldi. 120 ay vadeli 2,5 milyon TL kredi kullanımında faiz ve kâr payı oranlarına göre aylık taksitler önemli ölçüde değişiyor. Bankalar arasındaki toplam geri ödeme farkı ise uzun vadeli finansmanın maliyetini ortaya koyuyor.

Konut fiyatları ve kredi maliyetleri, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçe hesaplamalarında belirleyici olmaya devam ediyor. Kasım 2026 döneminde 2,5 milyon TL konut kredisi için hazırlanan ödeme tabloları, bankalar arasındaki faiz ve kâr payı farklılıklarını gösteriyor.

120 ay vadeli hesaplamalarda aylık taksitler yaklaşık 74 bin TL'den başlarken, bazı bankalarda 90 bin TL seviyesini aşıyor. Kredi vadesi boyunca yapılacak toplam ödeme ise kullanılan anaparanın birkaç katına ulaşabiliyor.

Bankaların sunduğu oranlar müşteri profiline, kredi paketine ve sigorta koşullarına göre değişebildiğinden karşılaştırmadaki tutarlar kesin kredi teklifi anlamına gelmiyor.

2,5 Milyon TL Konut Kredisi Banka Banka Ödeme Tablosu

Kasım ayına ilişkin paylaşılan karşılaştırmada 120 ay vadeli 2,5 milyon TL finansman için şu rakamlar yer alıyor.

Detaylar şu şekilde:

Kuveyt Türk: %2,87 kâr payı, 74.238,75 TL taksit, 8.949.295 TL toplam ödeme.

Albaraka Türk: %2,87 kâr payı, 74.238,75 TL taksit, 8.941.044 TL toplam ödeme.

ING: %3,19 faiz, 81.635,23 TL taksit, 9.826.411 TL toplam ödeme.

Ziraat Bankası: %3,19 faiz, 81.635,23 TL taksit, 9.828.827 TL toplam ödeme.

TEB: %3,20 faiz, 81.868,76 TL taksit, 9.865.835 TL toplam ödeme.

DenizBank: %3,26 faiz, 83.272,75 TL taksit, 10.025.330 TL toplam ödeme.

Şekerbank: %3,58 faiz, 90.833,95 TL taksit, 10.927.174 TL toplam ödeme.

Bu rakamlar belirli bir karşılaştırma dönemine ait olup güncel başvuru sırasında değişebilir.

Aylık Taksitler Arasında 16 Bin TL Fark

Karşılaştırmadaki en düşük ve en yüksek aylık taksit arasında 16.595,20 TL fark bulunuyor.

On yıllık ödeme süresi dikkate alındığında bu fark, toplam kredi maliyetinde yaklaşık 2 milyon TL'ye ulaşabiliyor.

Konut Kredisi Masrafları Toplam Ödemeyi Artırıyor

Kredi kullanırken yalnızca aylık faiz oranına bakılması yeterli olmuyor. Ekspertiz, kredi tahsis ücreti ve sigorta giderleri toplam maliyeti artırabiliyor.

Aynı faiz oranına sahip bankaların toplam ödeme tutarlarının farklı olmasının nedenlerinden biri de bu ek giderler.

Konut Kredisi Başvurusunda Gelir Şartı

Bankalar kredi değerlendirmesinde düzenli gelir, mevcut borçlar ve kredi geçmişini inceliyor.

Kullanılabilecek finansman tutarı, satın alınacak konutun ekspertiz değeri ve yürürlükteki kredi sınırlamalarına göre de belirleniyor.