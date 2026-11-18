Araç Sahiplerinin Yüzü Sonunda Gülecek! Motorin Fiyatlarına İndirim Geliyor

Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan artışların ardından araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme gündeme geldi. Uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatının son üç ayın en düşük seviyesine gerilemesi, Türkiye'deki pompa fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. Sektör kaynakları olası fiyat değişikliği için haftanın son iki gününe dikkat çekiyor.