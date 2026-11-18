Türkiye'de motorin fiyatlarına yönelik yeni indirim beklentisi, küresel piyasalardaki düşüşün ardından gündeme geldi. Uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatının 1.200 doların altına gerilemesi, akaryakıt sektöründe fiyat güncellemesi ihtimalini artırdı.
Sektör kaynaklarının 18 Kasım 2026 tarihinde yaptığı değerlendirmelere göre, düşüşün devam etmesi halinde motorinin litre fiyatında önemli bir indirim yaşanabilir. Özellikle 19 Kasım Perşembe ve 20 Kasım Cuma günleri olası fiyat değişikliği açısından öne çıkıyor.
Motorin fiyatlarının son aylarda sert dalgalanması, araç sahiplerinin yakıt giderlerini doğrudan etkilerken uluslararası piyasalardaki son gelişmeler indirim beklentisini yeniden güçlendirdi.
Motorine 3-4 TL İndirim Bekleniyor
Akaryakıt sektöründen gelen değerlendirmelerde motorinin litre fiyatına 3 ila 4 TL arasında indirim yapılabileceği belirtiliyor.
Detaylar şu şekilde:
Beklenen indirim: Litre başına 3-4 TL.
Öne çıkan tarih: 20 Kasım 2026 Cuma.
Alternatif tarih: 19 Kasım Perşembe.
Güncel motorin fiyat aralığı: 97-98 TL.
Uluslararası motorin ton fiyatı: 1.200 doların altında.
Benzinde yeni indirim: Şimdilik beklenmiyor.
Açıklanan tutarlar kesinleşmiş pompa fiyatlarını değil, mevcut piyasa koşullarına dayanan sektör beklentilerini gösteriyor.
Motorin Fiyatlarında Üç Ayın En Düşük Seviyesi
Uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatı eylül ayında 1.568 dolara kadar yükselmişti.
Son gelişmelerle birlikte fiyatın yaklaşık 1.195 dolar seviyesine gerilemesi, Türkiye'de indirim ihtimalini gündeme taşıdı.
Ancak döviz kuru ve rafineri ürün fiyatlarındaki değişimler, pompaya yansıyacak tutarı etkileyebiliyor.
Benzin Fiyatlarında Yeni İndirim Beklentisi
Geçen hafta benzinin litre fiyatına 3,54 TL indirim uygulanmıştı.
Motorinde beklenen düşüşe karşılık benzin grubunda şimdilik yeni bir indirim öngörülmüyor.
Akaryakıt İndirimi Ne Zaman Netleşecek?
Sektör temsilcileri, uluslararası fiyat hareketlerinin devam etmesi halinde cuma günü motorinde indirim uygulanabileceğini belirtiyor.
Kesin indirim tutarı ve yürürlük tarihi, fiyat hesaplamalarının tamamlanmasının ardından belli olacak.
Yorum Yap