Gram altın, 17 Kasım kapanışındaki 6.236 TL’den 18 Kasım Çarşamba sabahı saat 09.35’te 6.126 TL’ye geriledi. Gram başına 110 TL’lik düşüş, 50 gram altının hesaplanan değerini 311.800 TL’den 306.300 TL’ye indirdi. Aynı kaynağın gram altın fiyatlarıyla yapılan karşılaştırmada, 50 gramlık birikimin piyasa değeri bir önceki kapanışa göre 5.500 TL azaldı.

50 gram altının 18 Kasım Çarşamba saat 09.35’teki piyasa karşılığı 306.300 TL oldu. Capital’in yayımladığı sabah verisine göre gram altın bu saatte 6.126 TL seviyesindeydi. Aynı kaynak, gram altının 17 Kasım Salı gününü 6.236 TL’den tamamladığını bildirdi.

Salı kapanışında 311.800 TL eden 50 gram altının değeri, çarşamba sabahı aynı fiyat serisi üzerinden 5.500 TL geriledi.

Karşılaştırma 1 gram altın 50 gram altın 17 Kasım Salı kapanışı 6.236 TL 311.800 TL 18 Kasım Çarşamba saat 09.35 6.126 TL 306.300 TL Değişim −110 TL −5.500 TL

Gramdaki 110 TL düşüş birikime nasıl yansıdı?

Hesap için önceki kapanıştan çarşamba sabahı görülen fiyatı çıkarmak yeterli. 6.236 TL ile 6.126 TL arasındaki 110 TL’lik fark, eldeki gram miktarıyla çarpılıyor. Aynı fiyat hareketi 10 gramda 1.100 TL, 25 gramda 2.750 TL, 50 gramda ise 5.500 TL düşüşe karşılık geliyor. Elde tutulan gram miktarı büyüdükçe TL cinsinden fark artıyor. Önceki kapanışa göre değişim oranı ise bu örneklerin hepsinde yaklaşık yüzde 1,76.

Buradaki fark, birikimin iki ayrı andaki piyasa değerini gösteriyor. Altını daha önce hangi fiyattan aldığınız, toplam kâr veya zarar hesabını değiştirir. Bu hesabı yapmak için kendi alış maliyetinizle bugün bozdurabileceğiniz tutarı karşılaştırmanız gerekir.

Örneğin gram başına 6.000 TL ödeyerek 50 gram alan birinin maliyeti 300.000 TL’dir. Sabahki piyasa göstergesiyle hesaplanan 306.300 TL, bir önceki kapanışın altında kalsa da bu örnekteki alış maliyetinin üzerindedir.

Kuyumcuda 50 gram altın bozdururken hangi fiyata bakılır?

Elinizdeki gram altını bozduracaksanız kuyumcunun alış fiyatına, yeni altın alacaksanız satış fiyatına bakın. Çünkü ekrandaki “alış”, kuyumcunun sizden altını alırken uyguladığı fiyatı ifade eder.

Sabah tablosundaki 306.300 TL ise Capital’in saat 09.35’te aktardığı gram fiyatıyla hesaplanan piyasa karşılığı. Kasada teklif edilen tutar için işlemi yapacağınız yerin aynı andaki kotasyonu esas alınır.

Piyasa ekranında alış ve satışın nasıl ayrıldığını görmek için bir başka sabah verisine bakılabilir. Bloomberg HT, saat 10.00’da serbest piyasada gram altının alışını 6.130,99 TL, satışını 6.131,78 TL olarak aktardı.

Yukarıdaki 5.500 TL’lik fark ise önceki kapanış ile sabah fiyatı aynı kaynaktan alınarak hesaplandı. Gün içinde yeni bir 50 gram hesabı yaparken ekrandaki fiyatın saatine ve işlem yönüne bakmak, hangi tutarı karşılaştırdığınızı netleştirir.