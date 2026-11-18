KOSGEB, imalatçı KOBİ’lerin enerji, su ve ham madde tasarrufu sağlayan yatırımları ile geri dönüşüm projeleri için yeni çağrı açtı. Çağrının toplam tahmini bütçesi 3 milyar TL, proje başına geri ödemeli destek üst sınırı 7 milyon TL. Ankara’daki işletmeler için ilk kritik tarih 9 Aralık 2026. Bu tarihe kadar ön başvurunun sistemde onaylanması gerekiyor.

Bir metal işleme işletmesi üretim hattında elektrik tüketimini azaltmak, bir gıda imalatçısı proses suyunu tekrar kullanmak, bir plastik üreticisi de üretimden çıkan fireyi yeniden ham maddeye dönüştürmek istiyor.

KOSGEB’den 3 milyar TL’lik çağrı: Hangi yatırımlar destekleniyor?

Ankara’daki bu üç örnek, sırasıyla enerji, su ve ham madde verimliliği başlıklarıyla örtüşebilecek proje fikirleri. KOSGEB’in Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı bu alanların yanı sıra atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi projelerine de açık.

Örneğin OSTİM’deki bir imalatçı, kompresör sistemini yenileyerek üretim başına harcadığı elektriği düşürmeyi hedefliyorsa projesini enerji verimliliği başlığında ele alabilir. Sincan’daki bir üreticinin, başka bir imalatçının üretim artığını kendi hattında girdi olarak değerlendirmeye yönelik projesi ise endüstriyel simbiyoz başlığıyla örtüşebilir.

Proje dosyasında yatırımın üretimi nasıl değiştireceğini somutlaştırmak için mevcut tüketimi veya fire miktarını ve yatırım sonrası hedefi aynı ölçü birimiyle göstermek mümkün. Uygun giderlere ve destek kararına KOSGEB kurulu karar veriyor.

Makine alımı, yazılım ve bina giderleri kapsama giriyor mu?

Kurulun projeyle bağlantılı ve uygun bulduğu yeni makine ve teçhizat, yazılım ve çağrıda belirtilen koşulları karşılayan yeni personel giderleri destek kapsamına girebiliyor. Örneğin su tüketimini azaltacak bir ekipmanla birlikte tüketimi izlemek için gereken yazılım da proje bütçesinde değerlendirilebilir. KOSGEB, kabul edilen giderleri KDV hariç tutar üzerinden hesaplıyor. Makine ve teçhizatta yeni olma şartı var. Gayrimenkul alımı, bina inşaatı ve taşıt alımı veya kiralaması ise çağrının desteklemediği giderler arasında.

Küçük sanayi işletmesi olmak başvuru için yeterli mi?

Başvuracak işletmenin NACE Rev. 2.1 sınıflamasında C–İmalat bölümünde faaliyet göstermesi ve KOSGEB kayıtlarında küçük veya orta ölçekli olması gerekiyor. Mikro ölçekli işletmeler bu çağrıya başvuramıyor. İşletmenin çağrı ilanı itibarıyla en az iki yıl önce kurulmuş olması, güncel ve onaylı İşletme Beyanı ile geçerli Sanayi Sicil Belgesi bulunması da ön başvuru koşulları arasında. Son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutma şartı aranıyor.

Proje aşamasında toplam bütçenin en az 1 milyon TL olması gerekiyor. İşletmenin son onaylı mali yılına ait mali bilanço veya net satış hasılatı tutarının da proje bütçesini aşması isteniyor.

Findeks kredi notunda kabul edilen gruplar orta riskli, az riskli, iyi ve çok iyi. Destek oranı yüzde 70, proje süresi 12 ay. Örneğin kurul 2 milyon TL tutarındaki giderin tamamını uygun bulursa, bu oran üzerinden 1,4 milyon TL geri ödemeli destek hesaplanır. Çağrı metnine göre geri ödeme, proje bitiminden sonraki 12 aylık ödemesiz dönemin ardından üçer aylık aralıklarla dört eşit taksitte yapılır.

Son başvuru 9 Aralık mı, 31 Ocak mı?

Ön başvurunun son günü 9 Aralık 2026 saat 23.59.59. İşletmelerin bu saate kadar başvuruyu KOSGEB sistemi üzerinden onaylaması gerekiyor.

İlk aşamanın sonuçları 18 Aralık’ta açıklanacak. Bu aşamayı geçen işletmeler 21 Aralık 2026’dan 31 Ocak 2027 saat 23.59.59’a kadar proje başvurularını tamamlayabilecek. İlk kez işlem yapacak işletme için esas alınacak tarih 9 Aralık. Başvuru bağlantısı KOSGEB’in resmî duyurusunda yer alıyor.