İş Bankası ve Garanti BBVA, kasım ayında emeklilere 25 bin TL’ye varan promosyon ve ödül duyurdu. İki bankada da nakit ödeme maaşa göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor. Kalan 10 bin TL’ye kadar ödül, İş Bankası’nda MaxiPuan, Garanti BBVA’da Bonus olarak veriliyor. Harcama ve ürün şartları ise bankaya göre değişiyor.

İş Bankası ile Garanti BBVA’nın 1–30 Kasım 2026 tarihleri için duyurduğu kampanyalarda nakit promosyon kademeleri aynı. Örneğin 18.000 TL emekli aylığı alan bir kişinin nakit promosyonu iki bankada da 12.500 TL. Bu kişi bütün ek ödül koşullarını karşılayabilirse nakit ve puan toplamı 22.500 TL’ye ulaşıyor.

İlanlardaki 25.000 TL’lik üst sınır ise 20.000 TL ve üzeri maaş kademesinde tüm ek ödüller kazanıldığında geçerli.

Aylık emekli maaşı İş Bankası nakit Garanti BBVA nakit Tüm ek ödüllerle toplam 10.000 TL altı 6.250 TL 6.250 TL 16.250 TL’ye kadar 10.000–14.999 TL 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL’ye kadar 15.000–19.999 TL 12.500 TL 12.500 TL 22.500 TL’ye kadar 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 15.000 TL 25.000 TL’ye kadar

İş Bankası’nda 10 bin TL MaxiPuan nasıl kazanılıyor?

İş Bankası’nın ek ödülü beş işlemden oluşuyor. Bankaya daha önce otomatik fatura ödeme talimatı vermemiş müşteriler, kampanya döneminde vadesiz hesaptan verecekleri iki ilk fatura talimatıyla toplam 2.000 TL MaxiPuan kazanabiliyor.

Bankanın satış kanallarından alınan yeni kasko veya konut sigortası için 1.000 TL, ilk katkı payı ödenen yeni bireysel emeklilik planı için de 1.000 TL MaxiPuan veriliyor.

Kart harcamalarındaki 6.000 TL’ye kadar MaxiPuan iki ayrı kampanyadan geliyor. İlk kez İş Bankası Bankamatik kartına başvuranlar, o kartla ayda en az 10.000 TL uygun harcama yaptıklarında aylık 500 TL, altı ayda en fazla 3.000 TL MaxiPuan kazanabiliyor.

İlk kez bankanın bireysel kredi kartına başvuranlara da aynı aylık harcama eşiğiyle 3.000 TL’ye kadar puan veriliyor. Banka her kartın harcamasını ayrı değerlendiriyor. İki karttan da ödül almak için her birinde aylık harcama eşiğini karşılamak gerekiyor. İlanda uygun işlemler için son tarih 30 Nisan 2027. Hesaplama, nakit promosyonun ödendiği aydan itibaren başlıyor.

Garanti BBVA’da 10 bin TL Bonus için hangi işlemler gerekiyor?

Garanti BBVA’nın ek ödülünde en büyük pay Bonus kredi kartı veya Paracard alışverişinden geliyor. Uygun kartlarla ayrı ayrı ya da birlikte yapılan toplam 2.000 TL alışverişe 6.000 TL Bonus veriliyor.

Banka, en az 2.000 TL Avans Hesap kullanımı için 2.000 TL Bonus, yeni Evim Garantide, kasko veya tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinden biri için de 2.000 TL Bonus öngörüyor.

İşlemlerin, nakit promosyonun ödendiği aydan bir sonraki ayın sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Örneğin promosyon kasımda ödenirse bu süre aralık sonunda bitiyor.

Avans Hesap, kredili mevduat hesabı. Banka, bu ödül için ilgili dönemde en az bir gün sonu bakiyesinin 2.000 TL veya daha fazla eksiye düşmesini şart koşuyor.

Kazanılan Bonus’un geri alınmaması için kredi kartı ve Avans Hesabın en az bir yıl açık kalması, satın alınan poliçenin de iptal edilmemesi gerekiyor. Daha önce bu promosyon kapsamındaki bir ek ödülü alan müşteri, taahhüdünü yenilediğinde aynı ödülü tekrar kazanamıyor.

Aynı maaşta hesaba ne kadar geçer?

Aylığı 20.000 TL veya üzerinde olan ve nakit promosyon koşullarını karşılayan emeklinin hesabına iki bankada da 15.000 TL nakit geçiyor. Örneğin Garanti BBVA’da sadece 2.000 TL’lik uygun kart alışverişi şartını tamamlayan bir müşteri 15.000 TL nakit ve 6.000 TL Bonus elde ediyor.

İş Bankası’nda aynı maaş kademesinde yalnızca iki uygun ilk fatura talimatının ödülünü kazanan bir müşterinin karşılığı ise 15.000 TL nakit ve 2.000 TL MaxiPuan. Her iki bankanın nakit promosyonunda da emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü bulunuyor.