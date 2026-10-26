Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların konut kredisi faiz oranlarını ve geri ödeme koşullarını karşılaştırmaya devam ediyor. Özellikle yüksek tutarlı kredilerde vade seçimi, aylık taksitleri ve toplam maliyeti önemli ölçüde etkiliyor. Bankaların 60 ve 120 aylık ödeme planlarında ortaya çıkan farklar, konut almayı planlayanların gündemine geldi.

Konut kredisi kullanarak ev satın almak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel faiz ve kâr payı tekliflerini araştırıyor. Özellikle 2 milyon 500 bin TL tutarındaki kredilerde aylık taksitler, tercih edilen bankaya ve geri ödeme süresine göre değişiyor.

Bankaların yayımlanan örnek hesaplamalarında 60 ve 120 aylık vadeler arasında önemli maliyet farkları bulunuyor. Uzun vadeli krediler aylık ödeme yükünü azaltırken toplam faiz veya kâr payı giderini yükseltiyor.

Kredi kullanımında yalnızca açıklanan faiz oranı değil, tahsis ücreti, ekspertiz, ipotek ve sigorta giderleri de önem taşıyor. Nihai ödeme planı, başvuru sahibinin gelirine ve satın alınacak konutun özelliklerine göre belirleniyor.

2,5 Milyon TL Konut Kredisi 120 Ay Taksitleri

Paylaşılan örnek hesaplamalara göre 120 ay vadeli 2,5 milyon TL konut kredisinde aylık taksitler bankalara göre farklılaşıyor.

Öne çıkan ödeme tutarları şöyle:

Albaraka Türk: %2,87 oranla 74.238,75 TL.

Kuveyt Türk: %2,87 oranla 74.238,75 TL.

Ziraat Bankası: %2,89 oranla 74.696,35 TL.

Garanti BBVA: %3,13 oranla 80.236,88 TL.

Akbank: %3,15 oranla 80.702,45 TL.

ING: %3,19 oranla 81.635,23 TL.

DenizBank: %3,26 oranla 83.272,75 TL.

Bu tutarlar belirli oranlarla hazırlanmış örnekler olup bütün müşterilere sunulan kesin teklifler değil.

60 Ay Vadeli Konut Kredisi Ödeme Tablosu

Krediyi beş yılda kapatmak isteyenler için aylık taksitler yükseliyor. Ancak vade süresinin kısalması toplam geri ödemeyi azaltabiliyor.

Örnek hesaplamalarda öne çıkan tutarlar şöyle:

Albaraka Türk: 87.831,47 TL.

Kuveyt Türk: 87.831,47 TL.

Ziraat Bankası: 88.214,26 TL.

VakıfBank: 90.138,95 TL.

Garanti BBVA: 92.863,09 TL.

ING: 94.040,92 TL.

Akbank: 98.210,72 TL.

Konut Kredisinde Vade Farkının Maliyeti

Albaraka Türk'ün örnek tablosunda 120 aylık toplam ödeme 8.941.044 TL, 60 aylık toplam ödeme ise 5.302.282 TL olarak belirtiliyor.

İki vade arasındaki toplam fark 3.638.762 TL'ye ulaşıyor. Bununla birlikte daha kısa vadede aylık ödeme yükü artıyor.

Bankaların faiz oranları kampanya dönemlerine göre değişebildiğinden kredi başvurusu öncesinde güncel ödeme planının alınması ve bütün masrafların karşılaştırılması gerekiyor.