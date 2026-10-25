Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, çalışanların üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirterek mevcut sistemin yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu. İşçilerin yıl içerisinde maaş kaybı yaşamasına dikkat çeken Alemdar, gelir düzeyine göre daha adil vergilendirme yapılmasını istedi. Açıklamalar, asgari ücretliler ve emeklilere yönelik vergi uygulamalarını yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, çalışanların gelir vergisi yüküne ilişkin açıklamalarda bulundu. Mevcut vergilendirme sisteminin ücretliler açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunan Alemdar, gelir dağılımında adalet çağrısı yaptı.

Koop-İş Sendikasının düzenlediği eğitim seminerinde konuşan Alemdar, çalışanların hem kazançları hem de tüketim harcamaları üzerinden vergi ödediğini belirtti. Artan yaşam maliyetlerinin işçilerin geçim koşullarını zorlaştırdığını ifade etti.

Özellikle yıl içerisinde gelir vergisi diliminin değişmesiyle net maaşlarda yaşanan düşüşe dikkat çeken Alemdar, çalışanların yılbaşındaki ücret düzeyini yıl sonunda da koruyabilmesi gerektiğini söyledi.

Türk-İş'ten Gelir Vergisinde İndirim Talebi

Eyüp Alemdar, Türkiye'de tahsil edilen gelir vergisinin yüzde 65'inin çalışanlar tarafından ödendiğini ileri sürdü. Vergilendirmede kazanç düzeyinin esas alınması gerektiğini savundu.

Alemdar'ın açıklamalarında öne çıkan talepler şöyle:

Vergi adaleti: Az kazanandan az, yüksek gelir elde edenden daha fazla vergi alınması.

Maaşların korunması: Yıl içerisinde vergi kaynaklı net ücret kaybının azaltılması.

Vergi dilimleri: Çalışanların üzerindeki gelir vergisi yükünün yeniden değerlendirilmesi.

Sendikal haklar: Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması.

Alemdar, işçilerin bazı yüksek gelirli meslek gruplarından oransal olarak daha fazla vergi ödememesi gerektiğini belirtti.

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarında Vergi Durumu

Türkiye'de asgari ücretin gelir vergisine karşılık gelen bölümü ile brüt asgari ücret tutarı damga vergisinden istisna ediliyor. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar da ilgili istisnadan yararlanıyor.

SGK tarafından ödenen emekli aylıkları ise genel olarak gelir vergisine tabi tutulmuyor. Bu nedenle Alemdar'ın açıklaması, emekli aylıklarından kesilen yeni bir gelir vergisinin kaldırılacağı anlamına gelmiyor.

Çalışanların vergi yükünü azaltacak yeni bir düzenleme için ayrıca yasal karar gerekiyor.

Sendikal Örgütlenmede Düşük Katılım Vurgusu

Alemdar, Türkiye'deki sendikal örgütlenme oranının yüzde 15'i, özel sektörde ise yüzde 6'yı aşmadığını ifade etti.

Çalışma hayatındaki ekonomik sorunların sendikal haklarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Alemdar, çalışanların gelirlerinin korunmasına yönelik düzenlemelerin önemine dikkat çekti.