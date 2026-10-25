Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine yönelik yasal düzenleme beklentisi sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan teklifin hangi aşamada olduğu ve kimleri kapsayacağı merak edilirken, yeni yıl maaşlarına ilişkin tahminler de gündeme geldi. Kadro geçişinin kapsamı ve uygulama takvimi ise henüz kesinleşmedi.

Kamu kurumlarında taşeron statüsünde çalışan işçilerin sürekli kadroya geçirilmesine yönelik beklenti sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yeni kanun teklifi, belediyelerde ve çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan personelin istihdam durumunu yeniden gündeme taşıdı.

Düzenleme, taşeron çalışma ilişkisinin kaldırılması ve kapsama giren işçilerin sürekli işçi kadrolarına alınmasını amaçlıyor. Ancak teklifin yasalaşması için Meclisteki inceleme ve kabul süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

Kadro beklentisinin yanında 2027 yılı ücretlerine ilişkin tahminler de tartışılıyor. İşçi maaşları için paylaşılan yüksek rakamların henüz kesinleşmiş ücretler olmadığı, farklı varsayımlara dayanan hesaplamalar niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Taşeron İşçilere Kadro Teklifinde Meclis Aşaması

TBMM kayıtlarına göre taşeron işçilerin kadroya alınmasını amaçlayan 2/3916 esas numaralı kanun teklifi henüz yasalaşmadı. Teklif, Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor.

Yasama sürecindeki temel bilgiler şöyle:

Meclise sunuluş: 2 Ekim 2026.

Komisyona sevk: 5 Ekim 2026.

Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu.

Teklifin durumu: Komisyonda.

Kesin kadro geçiş tarihi: Açıklanmadı.

Komisyonda bulunması, teklifin kabul edildiği veya başvuru sürecinin başladığı anlamına gelmiyor.

Kadro Düzenlemesinin Kapsamındaki Kurumlar

Teklifte belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, bunlara bağlı kuruluşlar ve şirketler ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurumları yer alıyor.

Bununla birlikte hangi işçilerin hangi şartlarla kadroya geçirileceği, görüşmeler sonunda kabul edilecek hükümlere bağlı. Mevcut aşamada bütün taşeron çalışanlar için otomatik kadro hakkı doğmuş değil.

Teklifin komisyondan geçmesi durumunda Genel Kurul aşamasının da tamamlanması gerekiyor. Kabul edilen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için gerekli yasal işlemlerin sonuçlandırılması önem taşıyor. İşçilerin mevcut çalışma koşulları ise yürürlükteki hükümlere göre devam ediyor.

Ocak 2027 İşçi Maaşlarına İlişkin Tahminler

Kadro tartışmaları sırasında temizlik, güvenlik, teknik bakım ve iklimlendirme alanlarında çalışanların maaşlarının 81 bin lirayı aşabileceğine yönelik senaryolar da paylaşılıyor.

Vergi oranının yüzde 27 yerine yüzde 15 uygulanması ve yaklaşık yüzde 4 ek ödeme yapılması gibi öneriler de dile getiriliyor. Ancak bunlar kesinleşmiş maaş veya vergi düzenlemeleri değil.

Ücretlerin belirlenmesinde toplu iş sözleşmeleri, mevcut haklar, vergi mevzuatı ve olası yasal değişiklikler etkili olacak. Kadro geçişinin kapsamı ve takvimi ise Meclisteki yasama süreci tamamlandığında netleşebilecek.