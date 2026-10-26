Otomobil pazarında artan rekabet ve yeni kampanya dönemiyle birlikte sıfır kilometre araç fiyatlarında dikkat çekici indirimler ardı ardına gelmeye başladı. Toyota Corolla'dan Opel Mokka'ya, Peugeot 408'den Renault Clio'ya kadar pek çok popüler modelde 100 bin TL ile 580 bin TL arasında değişen nakit indirim fırsatları alıcılarını bekliyor.

Otomotiv sektöründe son dönemde yaşanan hareketlilik, sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli fırsatları beraberinde getiriyor. Artan maliyetler ve piyasadaki rekabet ortamı nedeniyle otomobil markaları, stok eritmek ve satışları canlandırmak amacıyla peş peşe cazip kampanyalar duyuruyor.

Yayınlanan son liste, özellikle belirli modellerde liste fiyatları ile kampanyalı etiketler arasında on binlerce, hatta yüz binlerce liralık devasa farklar oluştuğunu gözler önüne seriyor. Hangi modelde ne kadar indirim yapıldığı ise araç almayı planlayan vatandaşlar tarafından adeta mercek altına alınmış durumda.

Zirvedeki İndirim Şampiyonu Toyota Corolla Oldu

Otomobil piyasasında güncellenen kampanyalı fiyat listeleri arasında en büyük indirim oranlarından biri Toyota Corolla modelinde göze çarpıyor. Liste fiyatı 2.545.500 TL olan popüler sedan model, kampanya kapsamında 1.965.000 TL'ye gerileyerek tam 580.500 TL'lik rekor bir indirimle alıcı buluyor. Bu oran, sıfır araç pazarında son dönemde karşılaşılan en dikkat çekici fiyat avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.

Listede SUV segmentinin dikkat çeken oyuncularından Opel Mokka da büyük bir indirim dalgasından nasibini alıyor. Normal şartlarda 1.990.000 TL liste fiyatına sahip olan araç, kampanya döneminde 1.572.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor ve bu durum tam 418.000 TL'lik bir fiyat avantajı sağlıyor.

Popüler SUV ve Sedan Modellerde İndirim Rüzgarı

Kampanya listesinde yer alan diğer iddialı modeller de bütçesini korumak isteyen sürücülere geniş seçenekler sunuyor. Fransız temsilcisi Peugeot 408, 2.685.000 TL'lik liste fiyatından 2.370.000 TL kampanyalı fiyata düşerek 315.000 TL indirim fırsatı sunuyor.

Benzer şekilde Nissan Juke modeli de 2.351.600 TL olan liste fiyatından 2.036.700 TL seviyesine inerek 314.900 TL'lik bir tasarruf imkânı tanıyor.

Japon devi Honda HR-V modelinde liste fiyatı 2.820.000 TL iken, kampanyalı fiyat 2.600.000 TL olarak belirlenmiş durumda; bu da 220.000 TL'lik bir fark anlamına geliyor.

SUV pazarının iddialı isimlerinden Chery Tiggo 8 ise 2.930.000 TL olan liste fiyatından 2.730.000 TL kampanyalı fiyata düşerek 200.000 TL indirim sunuyor.

Giriş ve Kompakt Sınıfta Cazip Fırsatlar

Daha ekonomik segmentteki araçlarda da bütçe dostu indirimler dikkat çekiyor. Türkiye yollarının vazgeçilmezi Renault Clio, 1.830.000 TL liste fiyatından 1.715.000 TL kampanyalı rakama gerileyerek 115.000 TL indirim avantajı sağlıyor.

Kompakt SUV segmentindeki Kia Stonic, 1.960.000 TL yerine 1.855.000 TL kampanyalı fiyatla alıcı karşısına çıkarken 105.000 TL indirim sunuyor.

Listenin son sırasındaki Citroën C3 Aircross Hybrid ise 2.290.000 TL liste fiyatından 2.190.000 TL kampanyalı fiyata inerek 100.000 TL'lik net bir indirim fırsatı yaratıyor.

Uzmanlar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve maliyet artışları göz önüne alındığında, markaların sunduğu bu dönemsel kampanyaların sıfır araç almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat penceresi açtığını belirtiyor.

Yetkili bayilerle görüşerek stok durumunu kontrol etmek ve kişiye özel finansman desteklerini değerlendirmek büyük önem taşıyor.