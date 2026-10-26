Milyonlarca emeklinin gelirini artırmayı amaçlayan yeni kanun teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine taşındı. İşçi, esnaf ve memur emeklileri için farklı ödeme modelleri öngörülürken, aylıkların yükseltilmesine yönelik talepler dikkat çekiyor. Düzenlemelerin hangi aşamada olduğu ve ne zaman uygulanabileceği ise emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde emekli aylıklarının artırılmasına yönelik kanun teklifleri gündemdeki yerini koruyor. İşçi ve esnaf emeklilerinin gelirlerinin yükseltilmesi ile memur emeklilerine seyyanen ödeme yapılması, farklı düzenleme talepleri arasında bulunuyor.

Teklifleri destekleyen milletvekilleri, artan yaşam giderlerinin emeklilerin alım gücünü zorladığını belirterek aylıkların yeniden düzenlenmesini istiyor. Öneriler arasında en düşük emekli aylığına ilişkin yeni bir seviye belirlenmesi ve mevcut aylıklara ilave ödeme yapılması yer alıyor.

Ancak Meclise teklif sunulması, öngörülen zamların yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor. Emeklilere hangi tutarın ödeneceği, düzenlemelerin yasalaşmasına ve kabul edilecek hükümlere bağlı bulunuyor.

Emekliler İçin 45.800 TL ve Seyyanen Zam Talepleri

Mecliste gündeme getirilen önerilerde işçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarının artırılması, memur emeklilerinin ise ayrıca seyyanen zamdan yararlanması isteniyor.

Açıklanan taleplerin ayrıntıları şöyle:

İşçi ve esnaf emeklileri için hedef aylık: 45.800 TL.

Önerilen aylık ilave ödeme: 22.248 TL.

Memur emeklileri için talep edilen ödeme: Aylık 25.153 TL.

Düzenlemelerin durumu: Teklif aşamasında.

Kesin ödeme tarihi: Açıklanmadı.

Bu rakamlar kabul edilmiş yeni maaşlar değil, milletvekillerinin gündeme taşıdığı öneriler niteliğinde.

Memur Emeklilerine İlişkin Teklif Komisyonda

20 Ekim 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan 2/3967 esas numaralı teklif, memurlara verilen seyyanen artışın memur emeklilerine de yansıtılmasını amaçlıyor.

Teklifte, ilave ödemenin emekliliğe esas aylıkla ilişkilendirilmesi ve damga vergisi dışındaki vergilerden istisna tutulması da öngörülüyor. TBMM kayıtlarına göre teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor.

Maaş Artışında Nihai Kararı Meclis Verecek

İşçi ve esnaf emeklilerine yönelik taleplerin de yasalaşması için ilgili komisyon ve Genel Kurul aşamalarından geçmesi gerekiyor. Tekliflerin görüşmeler sırasında değişmesi veya kabul edilmemesi mümkün.

Emeklilerin mevcut aylıkları, yeni bir kanun yürürlüğe girene kadar geçerli düzenlemelere göre ödenmeye devam edecek. İlave ödeme tutarları ve başlangıç tarihleri ancak yasama süreci tamamlandığında kesinleşecek.