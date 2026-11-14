Çandır Kozan Köyü Muhtarlığı, köy camisinde istihdam edilmek üzere 65 bin lira maaşla acil imam arandığını duyurdu. Kayseri'ye 80 kilometre mesafedeki köyde görev yapacak kişiye lojman tahsis edileceği ve tayin işlemlerinin 3 günde biteceği bildirildi.

Taşrada din görevlisi ihtiyacını karşılamak adına yerel yönetimler tarafından yapılan duyurular dikkat çekmeye devam ediyor. Çandır Kozan Köyü Muhtarı Nizamettin Ünsal tarafından paylaşılan duyuruda, köy camisindeki din hizmetlerinin aksamaması adına 65 bin TL maaşla acilen bir imam arandığı bildirildi. Muhtarlık tarafından yayımlanan ilanın ardından sunulan sosyal imkanlar ve maaş koşulları nedeniyle çok sayıda adayın başvuru yapmak için iletişime geçtiği kaydedildi.

Çandır Kozan Köyü Konumu ve Ulaşım İmkanları

Kozan Köyü, Kayseri il merkezine 80 kilometre mesafede yer almaktadır. Köye günde 4 adet servis seferi düzenlenmekte olup yerleşim yerine Ankara'dan doğrudan otobüsle gelinebilmektedir. Ulaşım sorunu bulunmayan köyde görev yapacak din görevlisi için hazır lojman ve temel ihtiyaçlar için bir bakkal mevcuttur.

Yayımlanan ilanda köyün sunduğu fiziki ve sosyal olanaklar şu maddelerle açıklandı:

Kayseri il merkezine 80 kilometre mesafede konumlanması,

Gün içerisinde düzenli olarak 4 servis seferinin yapılması,

Başkent Ankara'dan kalkan otobüslerle aktarmasız ulaşım kolaylığı,

Din görevlisinin barınması amacıyla tahsis edilmiş hazır lojman,

Köy sakinlerinin ve imamın yararlanabileceği bir bakkal bulunması.

İmam Alımı Başvuru Şartları ve Tayin Süreci

Köyde görev yapmak isteyen adayların doğrudan Muhtar Nizamettin Ünsal ile temas kurması gerekiyor. Paylaşılan bilgilere göre göreve talip olan adayın tüm resmi tayin işlemleri 3 gün içerisinde tamamlanacak ve görevli hızlı bir şekilde köydeki yeni vazifesine başlayabilecektir.

Kozan Köyü İmam İstihdamı Genel Bilgileri

Özellik Bilgi Öngörülen Maaş 65.000 TL Konum Kayseri'ye 80 km mesafede Barınma İmkânı Lojman tahsis edilecek Tayin Tamamlanma Süresi 3 gün Başvuru Mercii Köy Muhtarı Nizamettin Ünsal

Köyde ibadet hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi amacıyla başlatılan sürecin, gelen yoğun talepler doğrultusunda kısa sürede neticelendirilmesi bekleniyor. Adayların başvuru işlemlerini hızlandırmak adına doğrudan köy muhtarlığı yetkilisiyle temas halinde olması gerektiği ifade edildi.