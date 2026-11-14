TEI TUSAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından sınav şartsız personel alımı yapılacağı duyuruldu. Eskişehir tesislerinde görev alacak adaylar için tecrübe şartı aranmaksızın dört farklı kadroda başvuru süreci resmen başladı.

Havacılık sanayisinin öncü kuruluşlarından TEI TUSAŞ Motor Sanayii, Eskişehir tesislerinde istihdam edilmek üzere KPSS şartı aranmaksızın yeni personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezuniyeti aranan açık pozisyonlarda, teknik birikime sahip adayların yanı sıra yetiştirilmek üzere tecrübesiz adaylara da istihdam kapısı aralanıyor.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Aranan Şartlar

TEI TUSAŞ bünyesinde açılan açık pozisyonlar; 3D Tarama ve Ölçüm Teknisyeni, Mekanik Bakım Teknisyeni, Mavi Yakalı Personel ve İŞKUR Programı Genel Başvuru olmak üzere dört ana daldan oluşmaktadır. Adayların pozisyonlara göre meslek liseleri veya meslek yüksekokullarının ilgili teknik alanlarından mezun olmaları beklenmektedir.

Yayımlanan ilanda yer alan açık kadrolar ve adaylarda aranan temel yeterlilikler şu şekildedir:

3D Tarama ve Ölçüm Teknisyeni: Meslek liselerinin Makine, CNC veya Torna-Tesviye programlarından mezun, teknik resim ve ölçüm aletleri bilgisine sahip adaylar arasından seçilecektir.

Meslek liselerinin Makine, CNC veya Torna-Tesviye programlarından mezun, teknik resim ve ölçüm aletleri bilgisine sahip adaylar arasından seçilecektir. Mekanik Bakım Teknisyeni: Meslek liselerinin Makine ya da Mekatronik bölümlerinden mezun, CNC tezgah bakımında en az iki yıl deneyimli, hidrolik-pnömatik sistemlere hakim ve ilgili sürücü ve iş belgelerine sahip personeller aranmaktadır.

Meslek liselerinin Makine ya da Mekatronik bölümlerinden mezun, CNC tezgah bakımında en az iki yıl deneyimli, hidrolik-pnömatik sistemlere hakim ve ilgili sürücü ve iş belgelerine sahip personeller aranmaktadır. Mavi Yakalı Personel: Teknik lise veya meslek yüksekokulu mezunu, yüksek el işçiliğine yatkın, takım çalışmasına uyumlu ve vardiyalı sistemde çalışabilecek kişilerden oluşacaktır.

Teknik lise veya meslek yüksekokulu mezunu, yüksek el işçiliğine yatkın, takım çalışmasına uyumlu ve vardiyalı sistemde çalışabilecek kişilerden oluşacaktır. İŞKUR Programı Genel Başvuru: Şirket bünyesinde mesleki gelişim hedefleyen lise veya ön lisans düzeyindeki adayların katılımına imkan tanınmaktadır.

İkametgah ve Çalışma Koşulları

İlanlara Türkiye genelinden başvuru kabul edilmekle birlikte tüm pozisyonlar için görev yeri Eskişehir yerleşkesidir. Adayların başvuru aşamasında şehirde yaşama zorunluluğu bulunmasa da işe alım neticesinde Eskişehir sınırlarında ikamet etmeyi kabul etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca adayların fabrika bünyesindeki vardiyalı ve esnek çalışma şartlarına uyum gösterebilmesi, yoğun üretim temposunda çalışabilmesi ve kurallara bağlı hareket etmesi talep edilmektedir.

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Adaylar müracaatlarını dijital ortamda Kariyer.net üzerinde yer alan TEI TUSAŞ Motor Sanayii resmi sayfası üzerinden gerçekleştirecektir. Başvuru yapacak kişilerin sistem üzerinden güncel bir özgeçmiş oluşturarak ilgilendikleri pozisyonu tercih etmeleri yeterlidir.