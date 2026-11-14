Sermaye Piyasası Kurulu, hisse fiyatlarında olağan dışı düşüşler yaşanan üç şirketteki işlemler nedeniyle onlarca kişiye idari para cezası uyguladı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Karar bülteninde E-Data Teknoloji, Kardemir Çelik ve Graintürk Holding paylarında işlem yapan isimler tek tek paylaşıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteninde, borsada işlem gören üç şirketin pay piyasasında yaşanan olağan dışı fiyat hareketleri mercek altına alındı. Yapılan kapsamlı denetimler sonucunda, hisse değerlerinde yüzde doksanı aşan sert kayıpların gerçekleştiği süreçte piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenen onlarca yatırımcıya idari para cezası kesildi. Kurul ayrıca tespit edilen ihlaller nedeniyle bu şahıslar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu resmen açıkladı.

Sert Düşüş Yaşayan Hisseler ve Fiyat Değişimleri

Kurul incelemesine konu olan şirketlerin hisselerinde zirve seviyelerden taban noktalara doğru sert geri çekilmeler gerçekleşti. Yapay fiyatlamaların ardından yaşanan değer kayıpları bültende somut verilerle ortaya konulurken, hisselerin tepe ve dip fiyat aralıkları ayrıntılarıyla aktarıldı.

E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ (EDATA): 25 lira seviyesinden 2,5 liraya kadar geriledi.

25 lira seviyesinden 2,5 liraya kadar geriledi. Kardemir Çelik Sanayi AŞ (KARCL): 230 liradan 23 liraya inmesinin ardından son günlerde art arda tavan yaparak 55 liraya yükseldi.

230 liradan 23 liraya inmesinin ardından son günlerde art arda tavan yaparak 55 liraya yükseldi. Graintürk Holding AŞ (GRTHO): 250 lira zirvesinden 52 liraya kadar düştü.

E-Data Teknoloji Hissesinde Ceza Alan İsimler

Sermaye Piyasası Kurulu, EDATA paylarında usulsüz işlemler gerçekleştirdiği saptanan 8 kişi hakkında yaptırım kararı uyguladı. İnceleme neticesinde Adem Karatepe, Ahmet Haluk Güner, Ali Cesur, Ali Güngör, Harun Yıldırım, Mehmet Selim Tunçbilek, Özlem Yıldırım ve Tansel Kutlu Yılmaz idari para cezasına çarptırıldı.

Kardemir Çelik ve Graintürk Hisselerindeki Yaptırımlar

KARCL paylarında yürütülen denetimler doğrultusunda 44 kişiye yaptırım uygulandı. Bu hissede Abdülkadir Özkan, Adem Karatepe, Ali Cesur, Bülent Uygun, Cem Gürkan Alpay, Emir Münir Sarpyener, Emre Alkin, Emre Tezmen, Gül Ayşe Çolak, Haldün Saffet İnal, İbrahim Bekci, Kerem Alkin, Mete Yüksel, Tayfun Bayazıt ve Tolga Diramalıol yaptırıma uğrayan kişiler arasında yer aldı.

GRTHO hisselerindeki olağan dışı hareketler sebebiyle 24 kişi hakkında idari para cezası kararı verildi. Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Ayşegül Kaya, Erkan Kilimci, Kadir Boy, Kemal Akkaya, Kerem Muçe, Mahir Can Ereren, Mahmut Eymen Karaca, Muhammed Bahadır Köşger, Sibel Gökalp ve Zeynep Apaydın listede bulunan isimler oldu.