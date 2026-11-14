Kasım 2026 dönemiyle birlikte bankalar, emekli maaş promosyonlarını güncelleyerek birbirleriyle yarışmaya başladı. Temel nakit ödemelerin yanı sıra faturalama, kart harcamaları ve ek finansal avantajlarla 35 bin TL'yi bulan kampanyalar, maaşını taşımak isteyen emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin en temel gelir kalemlerinden biri olan banka promosyonları, ocak ayında beklenen enflasyon farkı ve refah payı zamları öncesinde tavan yapmış durumda.

Kasım 2026 Banka Promosyon Yarışı Kızıştı: Hangi Banka Ne Kadar Emekli Promosyonu Veriyor?

Bankalar, emekli müşterilerini portföylerine katabilmek veya mevcut müşterilerini elde tutabilmek adına sadece nakit promosyon tutarlarını artırmakla kalmıyor; aynı zamanda otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcamaları, sigorta poliçeleri ve dijital bankacılık kullanımına bağlı olarak cazip ek ödül paketleri sunuyor.

Maaş dilimlerine göre değişiklik gösteren temel promosyon ödemeleri bankadan bankaya farklılık gösterirken, ek ödüllerle birlikte ulaşılan toplam rakamlar emeklilerin tercih süreçlerinde belirleyici rol oynuyor. İşte Kasım 2026 itibarıyla bankaların güncel promosyon ve ek ödül kampanyalarının detayları...

Ocak Zammı Öncesi Son Fırsat: Bankaların Güncel Emekli Promosyon Kampanyaları ve Şartları

Şekerbank ve ING'den Yüksek Ödeme Paketleri

Şekerbank: Emeklilere toplamda 35 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sağlıyor. 20.000 TL ve üzeri maaşlar için temel promosyon 12.000 TL olarak belirlenirken; iki otomatik fatura talimatına 3.000 TL, kredi kartıyla 5.000 TL harcamaya 5.000 TL, kredili mevduat hesabına 4.000 TL ve sigorta ürünlerine 5.000 TL ek ödül veriliyor. Vadesiz hesap bakiyesine göre 1.000 TL ile 6.000 TL arasında ilave avantajlar sağlanarak toplam tutar 35 bin TL'ye ulaşıyor.

ING: Toplam avantajın 32 bin TL'ye kadar çıktığı kampanyada, 20.000 TL ve üzeri maaşlar için koşulsuz nakit promosyon 15.000 TL olarak uygulanıyor. Buna ek olarak kart harcamalarına 4.000 TL'ye kadar iade, Turuncu Hesap bakiyesine 3.500 TL, ihtiyaç kredisi kullanımına 3.500 TL, dört otomatik fatura talimatına 4.000 TL ve mobil uygulama üzerinden yeni müşteri olmaya 3.000 TL ödül veriliyor.

Akbank, Albaraka Türk ve Yapı Kredi'de Güncel Rakamlar

Akbank: Emekli promosyon kampanyasında toplam ödül miktarını 30 bin TL'ye kadar çıkaran banka, 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL nakit promosyon sunarken, ek bankacılık talimatları ve harcama koşullarıyla bu rakamı katlıyor.

Albaraka Türk: Toplamda 30 bin TL'ye ulaşan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaşlar için temel promosyon 20.000 TL'dir. İki otomatik fatura talimatına 1.400 TL, yakınını getiren müşterilere ise toplamda 8.600 TL'ye varan ek ödüller sağlanıyor.

Yapı Kredi: Emeklilere 30 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül imkânı tanıyor. 20.000 TL ve üzeri maaşlar için temel ödeme 15.000 TL olup, fatura talimatları, kart harcamaları ve mobil kullanım teşvikleriyle toplam ödeme artırılıyor.

Diğer Bankaların Kampanya Koşulları ve Ödemeleri

DenizBank: Temel promosyonun yanı sıra kredili mevduat hesabı, fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı karşılığında toplamda 30 bin TL'ye varan ödeme imkânı sağlıyor (20.000 TL üzeri maaş için temel promosyon 12.000 TL).

Türkiye Finans: Belirli kampanya koşullarını yerine getiren emeklilere 27 bin TL'ye kadar promosyon ve 5.000 TL'ye kadar ek ödül (arkadaşını getirme vb.) sağlıyor. 20.000 TL ve üzeri maaşlar için temel nakit promosyon 27.000 TL'dir.

Garanti BBVA ve İş Bankası: Her iki banka da 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL temel promosyon sunarken; bonus harcamaları, avans hesap kullanımı, sigorta poliçeleri ve fatura talimatlarıyla toplam avantajı 25 bin TL seviyelerine taşıyor.

QNB: Emekli maaş müşterilerine 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 20.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Market ve eczane alışverişlerinde kartlara yıllık 3.000 TL'ye kadar iade fırsatı sunuluyor.

Vakıf Katılım: 50.000 TL ve üzeri maaşlarda 25.000 TL'ye , 20.000-49.999 TL aralığındaki maaşlarda ise 21.000 TL'ye kadar promosyon imkânı sunuyor.

Kuveyt Türk: 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL temel promosyon sunarken, fatura talimatı ve kart harcamalarıyla toplam ödemeyi 14 bin TL'ye ulaştırıyor.

Ziraat Bankası: İlk kez emekli olan veya maaşını taşıyan müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Bunun yanı sıra 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi, aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve faizsiz 3 ay taksitli 25 bin TL nakit avans fırsatlarıyla dikkat çekiyor.

Emeklilerin Banka Seçerken Dikkat Etmesi Gerekenler!

Maaş promosyonu seçerken yalnızca açıklanan üst rakamlara odaklanmamak büyük önem taşımaktadır. Bankaların sunduğu ek ödüllerin bir kısmı harcama koşullarına, kredi kartı kullanımına veya otomatik ödeme talimatı verme şartlarına bağlıdır. Sizi en çok maddi anlamda destekleyecek bankayı seçerken taahhüt süresini (genellikle 3 yıl) ve günlük bankacılık işlemlerindeki kolaylıkları da göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir.

Taahhüt Süresi ve Cayma Hakkı Nasıl İşler?

Bankalar ile emekliler arasında imzalanan promosyon sözleşmeleri genellikle 3 yıllık (36 aylık) taahhüt sürelerini kapsar. Bu süre zarfında emekli maaşını başka bir bankaya taşımak veya banka değiştirmek yasal olarak mümkündür, ancak belirli mali yükümlülükleri beraberinde getirir.

Sözleşme Süresinin Tamamlanması: 3 yıllık taahhüt süresini tamamlayan bir emekli, hiçbir cezai işlemle veya cayma bedeliyle karşılaşmadan doğrudan e-Devlet üzerinden veya banka şubelerine giderek maaşını dilediği başka bir bankaya taşıyabilir.

Süre Dolmadan Cayma Durumu: 3 yıllık taahhüt süresi dolmadan (örneğin 1. veya 2. yılda) banka değiştirmek isteyen emeklilerin, aldıkları promosyonun kalan kullanılmayan gün/süre kadarki kısmını iade etmeleri gerekmektedir.

Cezai İşlem veya İade Süreci Nasıl Hesaplanır?

Bankalar sözleşme bozulduğunda cezai şart uygulayamaz; ancak "promosyonun iadesi" prensibini işletir.

Pro-Rata (Orantılı) İade: Banka, size ödediği toplam promosyon tutarını 36 aya (3 yıla) böler. Taahhüt süresinin bitimine kaç ay kaldıysa, kalan ay sayısı üzerinden hesaplama yaparak bu tutarın bankaya iade edilmesini talep eder.

Örnek Hesaplama: 3 yıllık sözleşme karşılığında 15.000 TL promosyon aldığınızı ve 18 ay sonra (yani taahhüt süresinin tam ortasında) banka değiştirmek istediğinizi varsayalım. Banka, geriye kalan 18 aylık sürenin promosyon bedelini (7.500 TL) sizden iade almanızı veya yeni geçeceğiniz bankanın ödeyeceği promosyondan mahsup etmenizi sağlar.

Maaş Taşıma ve Banka Değiştirme Süreci Adımları

Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak oldukça kolay ve hızlı bir süreçtir. İzlenmesi gereken adımlar şunlardır: