A Milli Takım’da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı gündeme geldi. İtalyan basınına dayandırılan haberde Arda Turan’ın adı öne çıkarken, iki takımı birlikte çalıştırabileceği iddiası dikkat çekti. TFF’nin açıklamaları hangi bilgileri doğruluyor, yeni hoca resmen belli oldu mu? İşte ayrılık kararı, Arda Turan iddiası ve beklenen açıklamanın ayrıntıları.

A Milli Takım’ın Yeni Teknik Direktörü Arda Turan mı Olacak? Montella Sonrası Son Durum

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Ekim 2026 tarihli yönetim kurulu açıklamasında İtalyan teknik direktörle devam etmeme kararı alındığını duyurdu. Ayrılığın ardından milli takımın başına kimin geçeceği gündeme gelirken, Sözcü’nün İtalyan basınına dayandırdığı haberde Arda Turan’ın adı öne çıktı. Ancak Montella ile ayrılık resmî olarak açıklanmış olsa da yeni teknik direktörün görevlendirildiğine ilişkin doğrulanmış bir TFF duyurusu, incelenen kaynaklarda bulunmuyor.

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü belli oldu mu?

Yeni teknik direktör konusunda şu aşamada resmî karar ile basına yansıyan iddiayı ayrı değerlendirmek gerekiyor. TFF’nin 9 Ekim tarihli açıklaması, Montella ile devam edilmeyeceğini bildiriyor. Aynı metinde onun yerine atanacak teknik direktörün adı, sözleşme süresi veya göreve başlama tarihi yer almıyor.

Bu nedenle Arda Turan’ın A Milli Takım teknik direktörlüğüne kesin olarak getirildiği söylenemez. Haberde bir ismin öne çıkması, federasyonun görevlendirmeyi duyurduğu anlamına gelmiyor. Anlaşma, imza ve görev başlangıcı gibi ayrıntılar ancak ilgili tarafların açıklamalarıyla netleşebilir. Reuters da ayrılık haberinde TFF’nin yeni bir isim açıklamadığını aktardı.

Arda Turan iddiası hangi kaynağa dayanıyor?

Sözcü’nün 9 Ekim sabahı yayımladığı haberde, La Gazzetta dello Sport’a atıf yapılarak milli takımın yeni teknik direktörünün Arda Turan olacağı ileri sürülüyor. Haber, Montella ile ayrılığın henüz resmiyet kazanmasının beklendiği bir aşamayı anlatıyor. TFF’nin ayrılık duyurusu ise aynı gün daha sonra yayımlandı.

Bu zaman farkı, gelişmeleri doğru sırayla okumak açısından önem taşıyor. Kaynak haberin başlığı kesin bir sonuç izlenimi verse de metindeki bilgi, dış basına dayandırılan bir görevlendirme iddiası. Federasyonun sonradan Montella ile yollarını ayırması, Arda Turan hakkındaki bütün ayrıntıları kendiliğinden doğrulamıyor. Yeni teknik direktörün kimliği için ayrıca resmî açıklama gerekiyor.

Montella ile ayrılık ne zaman açıklandı?

TFF, 9 Ekim 2026’da yayımladığı “Kamuoyuna Duyuru” başlıklı metinde yönetim kurulunun aldığı kararları paylaştı. Açıklamada A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı da yer aldı. Bu duyuruyla birlikte ayrılık, bir basın iddiası olmaktan çıkarak federasyon tarafından doğrulanan gelişme haline geldi.

Federasyonun duyurusunda ayrılık kararının ayrıntılı gerekçesi açıklanmadı. Bu nedenle yönetimin değerlendirmeleri, görüşmelerin içeriği veya sözleşmenin sona ermesine ilişkin mali koşullar hakkında kesin ifadeler kullanmak mümkün değil. Kamuoyuna açıklanan bilgiyle yorumları birbirinden ayırmak, sürecin yanlış aktarılmasını önlüyor.

TFF’den Montella’ya teşekkür mesajı

Federasyon, 10 Ekim’de yayımladığı ikinci açıklamada Montella’ya milli takıma verdiği hizmetler için teşekkür etti. Mesajda, İtalyan çalıştırıcının üç yılı aşkın süredir A Milli Takım’ın teknik direktörlüğünü yaptığı belirtildi. Ayrıca TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun, takip eden hafta Türkiye’ye gelecek Montella ile yüz yüze görüşerek çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileteceği açıklandı.

Bu mesaj, ayrılık kararının ardından federasyonun Montella’ya yönelik kurumsal değerlendirmesini ortaya koyuyor. Ancak açıklamada yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin bir duyuru bulunmuyor. Dolayısıyla teşekkür görüşmesinin planlanmasıyla yeni hocanın atanması, aynı gelişme olarak değerlendirilmemeli.

Montella milli takımın başına ne zaman geçmişti?

Vincenzo Montella’nın A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirildiği, 21 Eylül 2023’te TFF tarafından duyurulmuştu. Federasyon o dönemde İtalyan teknik adamla üç yıllık anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Haziran 2025’te ise sözleşmesinin yenilenmesi konusunda anlaşmaya varıldığına ilişkin ayrı bir duyuru yayımlandı.

Montella döneminin önemli turnuva sonuçlarından biri, Türkiye’nin EURO 2024’te çeyrek finale ulaşması oldu. Reuters’ın ayrılık haberinde de bu başarıya yer verildi. Aynı haberde, görevin sona ermesinden önce UEFA Uluslar Ligi’nde art arda dört mağlubiyet yaşandığı ve Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasını geçemediği aktarıldı. Bu sportif sonuçlar sürecin arka planını oluşturuyor; TFF’nin açıklamadığı bir gerekçeyi kesinleştirmek için tek başına yeterli değil.

Arda Turan şu anda hangi takımı çalıştırıyor?

Arda Turan, Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü olarak kulübün resmî internet sitesinde yer alıyor. Ukrayna temsilcisi, Turan’ın göreve getirildiğini 27 Mayıs 2025’te duyurdu. Açıklanan anlaşmanın süresi 2027 yazına kadar uzanıyor.

Mevcut kulüp görevi, milli takım iddiasındaki önemli ayrıntılardan biri. Turan’ın adı yeni bir görev için anılsa da Shakhtar’daki sözleşmesinin sona erdiğini veya kulüpten ayrıldığını gösteren bir açıklama incelenen kaynaklarda bulunmuyor. Bu nedenle olası görevlendirmenin hangi çalışma modeliyle gerçekleşeceği de henüz doğrulanmış değil.

Arda Turan iki takımı birlikte mi çalıştıracak?

Sözcü’nün aktardığı iddianın dikkat çeken tarafı, Arda Turan’ın milli takım görevini üstlenmesi halinde Shakhtar Donetsk’i de çalıştırmayı sürdürebileceği yönünde. Ancak bu çalışma modelinin TFF ve Shakhtar tarafından kabul edildiğini gösteren resmî bir duyuru bulunmuyor. Haberdeki bu ayrıntı da görevlendirme iddiasının bir parçası olarak okunmalı.

İki görevin birlikte yürütülmesi ihtimali, çalışma takvimi ve teknik ekip organizasyonu gibi soruları beraberinde getirir. Kulüp sezonu boyunca maç hazırlığı sürerken milli takım için oyuncu takibi ve kamp planlaması yapılması gerekir. Bunlar olası modelin değerlendirilmesinde önem taşıyabilecek genel konulardır; tarafların böyle bir düzen üzerinde anlaşmaya vardığını göstermez.

Arda Turan’ın teknik direktörlük kariyeri nasıl başladı?

Shakhtar’ın resmî biyografisine göre Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine 14 Nisan 2023’te Eyüpspor’da başladı. İstanbul temsilcisini 2023-2024 sezonunda lig şampiyonluğuna ve Süper Lig’e yükselişe taşıdı. Sonraki sezon Eyüpspor’la Süper Lig’i altıncı sırada tamamladıktan sonra Shakhtar Donetsk’e geçti.

Bu geçmiş, Turan’ın teknik adamlık kariyerindeki kulüp deneyimini gösteriyor. Eyüpspor’daki yükseliş süreci ile yurt dışındaki görevi farklı aşamalar oluşturuyor. Ancak kariyerindeki gelişmeler, milli takım için seçildiğinin kanıtı olarak sunulmamalı. Adaylık tartışmalarında sportif geçmiş değerlendirilebilir; görevlendirme bilgisi ise ilgili kurumun duyurusuna dayanmalıdır.

Milli takım formasını 100 kez giydi

Arda Turan’ın milli takımla bağı, futbolculuk dönemine uzanıyor. Shakhtar’ın yayımladığı biyografide Türkiye formasıyla 100 maça çıktığı ve 16 gol attığı belirtiliyor. EURO 2008 ve EURO 2016’da da milli takım kadrosunda yer aldı.

Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde oynayan Turan’ın oyunculuk geçmişi, milli takım iddiasının geniş biçimde tartışılmasını açıklayan unsurlardan biri olarak değerlendirilebilir. Futbolculuk deneyimiyle teknik direktörlük görevi farklı sorumluluklar taşısa da milli takım ortamını daha önce yaşamış olması, kamuoyundaki değerlendirmelerin bir parçası olabilir.

Yeni hocanın ilk maçı belli mi?

Kaynak haberde, anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Arda Turan’ın ilk sınavının Belçika karşılaşması olabileceği ileri sürülüyor. Ancak görevlendirme henüz doğrulanmadığından, herhangi bir maçı kesin biçimde “Arda Turan’ın milli takımdaki ilk karşılaşması” olarak tanımlamak doğru olmaz. Önce teknik direktörün kimliği ve göreve başlama zamanı açıklanmalı.

Yeni isim duyurulduğunda sözleşme süresi, teknik ekip, çalışma modeli ve ilk kamp programı da takip edilecek başlıklar arasında bulunacak. Şu aşamada doğrulanan gelişme Montella ile ayrılık; Arda Turan’ın göreve geleceği ve kulüp görevini sürdüreceği yönündeki bilgiler ise basına yansıyan iddialar niteliğinde.

Güncel kararlar için TFF’nin resmî açıklamaları, Turan’ın kulüp görevine ilişkin bilgiler için de Shakhtar Donetsk’in resmî duyuruları takip edilebilir.