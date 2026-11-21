A101 market zincirinin 26 Kasım 2026 tarihli yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kampanya döneminde televizyonlardan elektrikli araçlara, küçük ev aletlerinden tekstil ürünlerine kadar pek çok seçenek indirimli fiyatlarla satışa çıkıyor.

Zincir market sektörünün önde gelen temsilcilerinden A101, 26 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu kapsamındaki indirimli ürün seçeneklerini tüketicilerle buluşturdu. Bütçe dostu alışveriş yapmayı hedefleyen vatandaşlar için hazırlanan yeni listede elektronik eşyalar, elektrikli taşıtlar, mutfak gereçleri ve giyim ürünleri dikkat çeken fiyat avantajlarıyla sunuluyor.

A101 26 Kasım Kataloğundaki Teknoloji ve Elektrikli Araçlar

A101 aktüel kataloğunun en dikkat çeken bölümünü büyük ekranlı akıllı televizyonlar ve çevre dostu elektrikli moped modelleri oluşturuyor. Kampanya dönemi boyunca yüksek teknolojiye sahip cihazlar ile şehir içi ulaşım araçları avantajlı etiketlerle tüketicilerin erişimine açılıyor.

Ürün Adı Satış Fiyatı Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL Apec APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL Philips 65 inç 4K UHD Smart TV 38.999 TL Nordmende 65 inç 4K Whale QLED TV 24.999 TL Fobem 55 inç 4K Ultra HD QLED TV 20.999 TL

Küçük Ev Aletleri ve Temizlik Ekipmanları

Ev konforunu artıran ve günlük işleri kolaylaştıran elektrikli ev aletleri, 26 Kasım kataloğunda geniş bir yer tutuyor. Mutfak hazırlık ekipmanlarından kişisel bakım aletlerine kadar birçok fonksiyonel cihaz raflardaki yerini alıyor.

Onvo Buharlı Halı Yıkama Makinesi: 5.599 TL

Singer M1605 Dikiş Makinesi: 5.999 TL

Schafer Çay Keyfi Inox Çay Makinesi: 2.399 TL

Kiwi Yatay ve Dikey Buharlı Ütü: 2.299 TL

Kiwi Nem Alma Cihazı: 1.999 TL

Kiwi Türk Kahve Makinesi: 1.599 TL

Kiwi IPL Tüy Alma Cihazı: 1.299 TL

Pierre Cardin Cam Su Isıtıcı: 999 TL

Ev Gereçleri ve Tekstil Ürünlerinde Fiyat Seçenekleri

Kampanya listesinde mutfak ihtiyaçları, depolama çözümleri ve kışlık giyim ürünleri de yer alıyor. Mermer desenli katlanabilir masa 899 TL, kadın ve erkek tam fermuarlı polar mont modelleri 429 TL, kadın pijama takımı 499 TL ve Juno Eva erkek avcı botu 279 TL fiyatla satışa sunuluyor. Paşabahçe meşrubat bardağı üçlü seti 199,50 TL, Hascevher metal sosluk tava ise 349 TL tutarındaki etiketleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.