Zincir market sektörünün önde gelen temsilcilerinden A101, 26 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu kapsamındaki indirimli ürün seçeneklerini tüketicilerle buluşturdu. Bütçe dostu alışveriş yapmayı hedefleyen vatandaşlar için hazırlanan yeni listede elektronik eşyalar, elektrikli taşıtlar, mutfak gereçleri ve giyim ürünleri dikkat çeken fiyat avantajlarıyla sunuluyor.
A101 26 Kasım Kataloğundaki Teknoloji ve Elektrikli Araçlar
A101 aktüel kataloğunun en dikkat çeken bölümünü büyük ekranlı akıllı televizyonlar ve çevre dostu elektrikli moped modelleri oluşturuyor. Kampanya dönemi boyunca yüksek teknolojiye sahip cihazlar ile şehir içi ulaşım araçları avantajlı etiketlerle tüketicilerin erişimine açılıyor.
|Ürün Adı
|Satış Fiyatı
|Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet
|279.990 TL
|Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped
|79.990 TL
|Apec APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped
|54.990 TL
|Philips 65 inç 4K UHD Smart TV
|38.999 TL
|Nordmende 65 inç 4K Whale QLED TV
|24.999 TL
|Fobem 55 inç 4K Ultra HD QLED TV
|20.999 TL
Küçük Ev Aletleri ve Temizlik Ekipmanları
Ev konforunu artıran ve günlük işleri kolaylaştıran elektrikli ev aletleri, 26 Kasım kataloğunda geniş bir yer tutuyor. Mutfak hazırlık ekipmanlarından kişisel bakım aletlerine kadar birçok fonksiyonel cihaz raflardaki yerini alıyor.
- Onvo Buharlı Halı Yıkama Makinesi: 5.599 TL
- Singer M1605 Dikiş Makinesi: 5.999 TL
- Schafer Çay Keyfi Inox Çay Makinesi: 2.399 TL
- Kiwi Yatay ve Dikey Buharlı Ütü: 2.299 TL
- Kiwi Nem Alma Cihazı: 1.999 TL
- Kiwi Türk Kahve Makinesi: 1.599 TL
- Kiwi IPL Tüy Alma Cihazı: 1.299 TL
- Pierre Cardin Cam Su Isıtıcı: 999 TL
Ev Gereçleri ve Tekstil Ürünlerinde Fiyat Seçenekleri
Kampanya listesinde mutfak ihtiyaçları, depolama çözümleri ve kışlık giyim ürünleri de yer alıyor. Mermer desenli katlanabilir masa 899 TL, kadın ve erkek tam fermuarlı polar mont modelleri 429 TL, kadın pijama takımı 499 TL ve Juno Eva erkek avcı botu 279 TL fiyatla satışa sunuluyor. Paşabahçe meşrubat bardağı üçlü seti 199,50 TL, Hascevher metal sosluk tava ise 349 TL tutarındaki etiketleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.
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