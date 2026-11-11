Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 15 bin sözleşmeli personelin sözlü mülakat sonuçları adliyeler tarafından ilan edilmeye başlandı. İstanbul Çağlayan Adliyesi ile Bursa ve Denizli Bölge Adliye Mahkemeleri kazanan adayların listelerini resmi internet sitelerinden paylaştı.

Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere başlatılan 15 bin sözleşmeli personel alımı sürecinde kritik aşamaya gelindi. Mülakat sınavlarını tamamlayan adalet komisyonları, değerlendirme sonuçlarını resmi platformlar üzerinden kamuoyuna duyurmaya başladı. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ile hizmetli unvanlarında yapılan alımların sözlü sınav sonuçları adayların erişimine sunuluyor.

Sözlü Mülakat Sonuçlarını İlan Eden İlk Adliyeler

Sözlü sınav değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından ilk sonuç duyurusu İstanbul Çağlayan Adliyesi tarafından paylaşıldı. Sürecin devamında Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ile Denizli Bölge Adliye Mahkemesi de sözleşmeli destek personeli pozisyonuna ilişkin nihai başarı listelerini resmi internet sayfalarından kamuoyuna ilan etti.

Bakanlık bünyesindeki diğer adalet komisyonlarının da mülakat değerlendirme işlemlerini peyderpey tamamlayarak kazanan asıl ve yedek aday listelerini kendi internet sitelerinde yayımlaması bekleniyor.

Bursa ve Denizli Adliyelerinden Belge Teslim Duyurusu

Mülakatı başarıyla tamamlayarak asıl listeden yerleşmeye hak kazanan adaylar için belge teslim aşaması resmen başladı. Komisyon başkanlıkları, atama işlemlerinin gecikmeksizin yürütülmesi amacıyla gerekli evrakların eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerektiğini bildirdi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre adayların dikkat etmesi gereken teslim şartları şu şekilde sıralandı:

Son Teslim Tarihi: İstenilen evrakların 20 Kasım 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar komisyona ulaştırılması gerekmektedir.

İstenilen evrakların 20 Kasım 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar komisyona ulaştırılması gerekmektedir. Teslim Yöntemi: Belgeler, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı adresine şahsen elden veya APS posta yoluyla teslim edilebilecektir.

Belgeler, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı adresine şahsen elden veya APS posta yoluyla teslim edilebilecektir. Gecikme ve Eksik Evrak Uyarısı: Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacak olup belirtilen tarihten sonra başvuran veya eksik belge sunan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır.

Adaylar Sonuç Bilgilerine Nereden Ulaşabilir?

Sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat sonuçları, başvuru yapılan adliyelerin resmi internet sayfalarında yer alan duyurular bölümünden ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi bünyesindeki Kariyer Kapısı sistemi üzerinden doğrudan sorgulanabilmektedir. Denizli Bölge Adliye Mahkemesi de 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayı resmi internet sitesinde ilan etti.