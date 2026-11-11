Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan vatandaşların emeklilik koşullarında önemli avantajlar sağlayan yıpranma payı uygulaması yeniden gündemde. SGK mevzuatında belirlenen meslek grupları, çalışma sürelerine göre ilave prim günü kazanabiliyor. Bazı çalışanlar için emeklilik yaşında indirim imkânı da bulunurken, uygulamanın kapsamı ve şartları mesleğe göre değişiyor.

Türkiye'de ağır ve riskli çalışma koşullarına sahip mesleklerde görev yapan sigortalılar, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sunduğu özel emeklilik haklarından yararlanabiliyor. Fiilî hizmet süresi zammı olarak bilinen yıpranma payı, çalışanların prim günlerine ilave süre eklenmesini sağlıyor.

5510 sayılı Kanun kapsamında uygulanan sistem, madencilikten sağlık hizmetlerine, güvenlik birimlerinden sanayi kuruluşlarına kadar farklı iş kollarını kapsıyor. Kazanılan ek süre, emeklilik için gereken prim günlerinin tamamlanmasını kolaylaştırabiliyor.

Ancak her çalışan için aynı oranda avantaj sağlanmıyor. Yapılan işin niteliği, çalışma süresi ve maruz kalınan riskler hesaplamalarda belirleyici oluyor.

Yıpranma Payı Hangi Mesleklere Veriliyor?

SGK mevzuatında belirlenen işlerde çalışanlara, her 360 günlük hizmet karşılığında farklı miktarlarda ilave prim günü veriliyor.

Detaylar şu şekilde:

Yer altı maden işçileri: 180 gün.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli: 90 gün.

Emniyet teşkilatı çalışanları: 90 gün.

Milli İstihbarat Teşkilatı personeli: 90 gün.

Gazeteciler: Kapsama giren görevlerde 90 gün.

Sağlık çalışanları: Belirlenen sağlık hizmetlerinde 60 gün.

İtfaiye personeli: 60 gün.

Sanayi çalışanları: Cam, çimento, döküm ve demir-çelik sektörlerindeki belirli işlerde farklı süreler.

Yıpranma payı hakkı, yalnızca meslek unvanına değil, mevzuatta belirtilen görevlerin yerine getirilmesine bağlı bulunuyor.

Yıpranma Payıyla Kaç Yıl Erken Emekli Olunabilir?

Genel uygulamada kazanılan ilave hizmet süresi beş yılla sınırlandırılıyor. Bu sürenin yarısı, en fazla üç yıl olmak üzere emeklilik yaşından indirilebiliyor.

Yer altı maden işçileri için ise süre sınırlarına ilişkin özel hükümler uygulanıyor. Bazı güvenlik personelinde kazanılabilecek ek hizmet süresi sekiz yıla ulaşabiliyor.

Erken Emeklilik İçin 1800 ve 3600 Gün Şartı

Yaş indiriminden yararlanabilmek için genel olarak kapsam dahilindeki işlerde en az 3600 gün çalışılması gerekiyor. Yer altı işçilerinde bu şart 1800 gün olarak uygulanıyor.

Sigortalıların kazanacakları süreler, SGK hizmet kayıtları ve fiilî çalışma bilgileri üzerinden hesaplanıyor. Emeklilik tarihine etkisi ise kişinin sigorta başlangıcına ve tabi olduğu mevzuata göre belirleniyor.