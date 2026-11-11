Halkbank, emekli maaşını bankadan alan veya taşımayı planlayan vatandaşlara yönelik kredi seçeneklerini duyurdu. Emekli Mini Kredi kapsamında farklı geri ödeme modelleri sunulurken, aylık taksit tutarları ve başvuru koşulları da açıklandı. Nakit ihtiyacını karşılamak isteyen emekliler için faiz ve toplam maliyet ayrıntıları önem taşıyor.

Halkbank, emekli müşterilerinin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik Emekli Mini Kredi ürününün ödeme koşullarını açıkladı. Bankanın sunduğu finansman seçeneğinden mevcut emekli maaş müşterileri ile maaşını Halkbank'a taşımayı taahhüt eden vatandaşlar yararlanabiliyor.

Kasım 2026 döneminde gündeme gelen kredi seçeneğinde 20 bin TL'ye kadar finansman sağlanıyor. Emekliler, gelir durumlarına ve ödeme tercihlerine göre farklı taksit seçeneklerini değerlendirebiliyor.

Bankanın yayımladığı örnek hesaplamada 12 ay vadeli kredi için aylık yüzde 3,99 faiz oranı uygulanıyor. Ancak bu orandan yararlanılması belirli ek bankacılık koşullarına bağlı bulunuyor.

Halkbank Emekli Mini Kredi Ödeme Tablosu

Halkbank'ın resmi kredi hesaplamasında 20 bin TL tutarındaki finansmanın aylık taksiti 2 bin 280 TL seviyesinde bulunuyor.

Detaylar şu şekilde:

Kredi tutarı: 20.000 TL

Vade süresi: 12 ay

Aylık faiz oranı: Yüzde 3,99

Aylık taksit: 2.280,37 TL

Kredi tahsis ücreti: 115 TL

Tahsis ücreti dahil toplam ödeme: 27.479,44 TL

Yıllık toplam maliyet oranı: Yüzde 85,6276

Bu hesaplama örnek ödeme planına dayanıyor. Hayat sigortası primi toplam tutara ayrıca eklenebiliyor.

Emeklilere Dört Farklı Ödeme Seçeneği

Halkbank, kredi kullanacak emeklilere aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli ve üç ayda bir eşit taksitli ödeme seçenekleri sunuyor.

Yüzde 3,99 faiz oranı için en az taksit tutarı kadar kredili mevduat hesabı açılması ve hayat sigortası yaptırılması koşulu bulunuyor.

Bankanın örneğinde 50 yaşındaki müşteri için yıllık hayat sigortası primi 723,73 TL olarak belirtiliyor.

Halkbank Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emekli Mini Kredi başvuruları Halkbank Mobil, internet şubesi ve banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvurularda kredi notu, gelir durumu ve bankanın değerlendirme kriterleri dikkate alınıyor.

Kredi kullanmak isteyen emeklilerin onaylanan faiz oranını, sigorta primini ve toplam geri ödeme tutarını incelemesi gerekiyor.