Türkiye İş Kurumu, istihdamı artırmak ve mesleki deneyim kazandırmak amacıyla 10 kentte işbaşı eğitim programı başlatıyor. Kurum tarafından yayımlanan duyuruya göre, programa katılan adaylara mesleki branşlarına ve eğitim durumlarına göre günlük cep harçlığı desteği sağlanacak.

Personel Alımı Yapılacak İller ve Açık Kadrolar

İŞKUR işbaşı eğitim programı kapsamında alımlar Şanlıurfa, Konya, Ankara, Siirt, Hatay, İstanbul, Bitlis, Bayburt, Adana ve Ordu illerinde yer alan anlaşmalı işyerlerinde yapılacak. Program çerçevesinde tekstil personeli, ön muhasebeci, mimar, büro personeli ve depo görevlisi olmak üzere 5 temel meslek grubunda kontenjan açıldı.

Katılımcılara Ödenecek Günlük Harçlık Tutarları

Program süresince adayların eğitim statüsüne ve seçilen meslek türüne göre farklı tutarlarda günlük harçlık aktarılacak. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda yer alacak iş arayanlara en yüksek günlük ödeme yapılacak.

Katılımcı Statüsü Standart Program (Günlük) Geleceğin Meslekleri (Günlük) İş Arayan Katılımcı 1.079,83 TL 1.403,78 TL Lise ve Altı Örgün Öğrenci 809,87 TL 1.052,83 TL İşsizlik Ödeneği Alan Katılımcı 539,91 TL 701,89 TL

Programa Katılım İçin Başvuru Şartları

İşgücü eğitim programından yararlanmak isteyen kişilerin resmi başvuru kriterlerini eksiksiz karşılaması gerekiyor. Belirlenen genel başvuru koşulları şu maddelerden oluşuyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR sistemine kayıtlı işsiz statüsünde bulunmak

15 yaşını fiilen tamamlamış olmak

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı ya da eşi olmamak

Herhangi bir kurumdan emekli aylığı almıyor olmak

Programa başlama tarihinden önceki 1 yıl içinde aynı işverenin işyerlerinde sigortalı çalışmamış olmak

Kurum tarafından aynı meslek dalında düzenlenen önceki kurs veya programı tamamlamamış olmak

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır

Adaylar, başvurularını İŞKUR e-Şube sistemi olan esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak iletebilecek. Kullanıcı girişi yaptıktan sonra menüde yer alan Online İşlemler sekmesine giren adaylar, Kurs ve Programlar bölümünü seçerek illerine uygun açık ilanlara müracaat edebilecek.