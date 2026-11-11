Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2027 asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken yeni maaş hesaplamaları gündemdeki yerini koruyor. Özellikle enflasyon beklentileri ve artan yaşam maliyetleri, yıl sonunda belirlenecek ücretin hangi seviyeye ulaşacağına ilişkin tartışmaları artırıyor.

Türkiye Gazetesi yazarı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde yüzde 30 oranında zam yapılması ihtimalinin konuşulduğunu aktardı. Karakaş'ın değerlendirmesi, mevcut asgari ücret üzerinden hesaplanan yeni maaş tutarlarını da gündeme taşıdı.

2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda ne kadar artırılacağı henüz kesinleşmedi. Açıklanan oran, resmi karar değil, beklenti niteliği taşıyor.

2027 Asgari Ücret Yüzde 30 Zamla Ne Kadar Olacak?

Mevcut ücret üzerinden yüzde 30 artış yapılması durumunda çalışanların eline geçebilecek net tutar hesaplandı.

Detaylar şu şekilde:

2026 net asgari ücret: 28.075,50 TL

2026 brüt asgari ücret: 33.030 TL

Tahmini zam oranı: Yüzde 30

Net maaş artışı: 8.422,65 TL

Tahmini net asgari ücret: 36.498,15 TL

Tahmini brüt asgari ücret: 42.939 TL

Hesaplamada mevcut SGK ve işsizlik sigortası primi kesintilerinin değişmediği varsayıldı.

Enflasyon ve Geçim Maliyetleri Görüşmelerde Öne Çıkacak

Karakaş, çalışanların satın alma gücünün korunması açısından geçmiş enflasyonun ve temel ihtiyaç giderlerinin önemine dikkat çekti.

TÜRK-İŞ'in Ekim 2026 araştırmasında dört kişilik ailenin açlık sınırı 38 bin 24 TL, bekâr çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 49 bin 124 TL olarak hesaplandı.

Bu veriler, ücret görüşmelerinde çalışanların geçim koşullarına yönelik değerlendirmelerin önemini ortaya koyuyor.

Yeni Asgari Ücretin Açıklanacağı Tarih

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında toplanarak 2027 yılı ücretini belirlemek üzere görüşmelere başlaması bekleniyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı süreçte ekonomik göstergeler ile işveren maliyetleri değerlendirilecek.

Nihai ücretin yıl sonuna kadar açıklanması ve 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanması öngörülüyor.