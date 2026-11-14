Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde gece saat 03.43'te meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem, Bursa, İstanbul ve çevre illerde hissedilerek vatandaşlarda kısa süreli bir endişe yarattı. AFAD verilerine göre sarsıntının ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.

Türkiye'nin nüfus yoğunluğunun en yüksek ve ekonomik açıdan en kritik bölgelerinden biri olan Marmara Denizi, gece saatlerinde yaşanan sarsıntıyla bir kez daha hareketlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, yerel saatle 03.43'te Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi açıklarında bir deprem kaydedildi.

Bölgedeki fay hatlarının hareketliliğini yakından takip eden uzmanlar, bu tür orta ve küçük ölçekli sarsıntıların Marmara genelindeki fay hatlarının gerilim dinamiklerini hatırlattığını belirtiyor. Gece yarısı uykuda veya uyanık olan binlerce vatandaş, sarsıntının etkisiyle kısa süreli bir panik yaşayarak güvenli alanlara yöneldi.

Depremin Büyüklüğü ve Hissedildiği Çevre İller

AFAD'ın yaptığı ilk resmi açıklamalara göre depremin büyüklüğü 3,9 (Mw) olarak ölçüldü. Yerin kilometrelerce derinliğinde meydana gelen bu sarsıntı, merkez üssüne yakın olan Bursa il genelinde ve ilçelerinde yoğun bir şekilde hissedildi.

Bununla birlikte, ses ve dalga etkisinin yayılım göstermesi nedeniyle İstanbul'un güney kıyılarında ve çevre illerde de oturan vatandaşlar depremi hafif şekilde hissetti. Yaşanan sarsıntının ardından ilgili birimler tarafından yapılan ilk saha taramalarında, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı resmi olarak teyit edildi.

Uzmanlardan Marmara Depremleri ve Alınacak Tedbirler Açıklaması

Marmara Bölgesi'nde sıklıkla meydana gelen bu tür sarsıntılar, toplumda doğal olarak büyük bir hassasiyet yaratmaktadır. Yer bilimcilerin ve deprem uzmanlarının bu konudaki değerlendirmeleri ve uyarıları şu başlıklar altında toplanmaktadır: