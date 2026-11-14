Türkiye'nin nüfus yoğunluğunun en yüksek ve ekonomik açıdan en kritik bölgelerinden biri olan Marmara Denizi, gece saatlerinde yaşanan sarsıntıyla bir kez daha hareketlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, yerel saatle 03.43'te Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi açıklarında bir deprem kaydedildi.
Bölgedeki fay hatlarının hareketliliğini yakından takip eden uzmanlar, bu tür orta ve küçük ölçekli sarsıntıların Marmara genelindeki fay hatlarının gerilim dinamiklerini hatırlattığını belirtiyor. Gece yarısı uykuda veya uyanık olan binlerce vatandaş, sarsıntının etkisiyle kısa süreli bir panik yaşayarak güvenli alanlara yöneldi.
Depremin Büyüklüğü ve Hissedildiği Çevre İller
AFAD'ın yaptığı ilk resmi açıklamalara göre depremin büyüklüğü 3,9 (Mw) olarak ölçüldü. Yerin kilometrelerce derinliğinde meydana gelen bu sarsıntı, merkez üssüne yakın olan Bursa il genelinde ve ilçelerinde yoğun bir şekilde hissedildi.
Bununla birlikte, ses ve dalga etkisinin yayılım göstermesi nedeniyle İstanbul'un güney kıyılarında ve çevre illerde de oturan vatandaşlar depremi hafif şekilde hissetti. Yaşanan sarsıntının ardından ilgili birimler tarafından yapılan ilk saha taramalarında, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı resmi olarak teyit edildi.
Uzmanlardan Marmara Depremleri ve Alınacak Tedbirler Açıklaması
Marmara Bölgesi'nde sıklıkla meydana gelen bu tür sarsıntılar, toplumda doğal olarak büyük bir hassasiyet yaratmaktadır. Yer bilimcilerin ve deprem uzmanlarının bu konudaki değerlendirmeleri ve uyarıları şu başlıklar altında toplanmaktadır:
Aktif Fay Hatlarının Durumu: Gemlik Körfezi ve çevresi, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu üzerinde yer alması nedeniyle sismik açıdan yüksek aktiviteye sahiptir.
Binaların Depreme Dayanıklılığı: Küçük ve orta büyüklükteki depremlerin dahi hissedilmesi, yapı stokunun kalitesinin ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hayati önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.
Bireysel Afet Bilinci: Vatandaşların deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilinçli olması, olası büyük afetlerde can kaybını önleyen en temel unsurdur.
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