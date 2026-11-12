Türkiye genelinde faaliyet gösteren ŞOK Market, 21-24 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak hafta sonu aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Yeni katalogda farklı yaş gruplarına hitap eden oyuncaklar, eğitici setler ve çocuklara yönelik çeşitli ürünler yer alıyor.

Özellikle Pilsan, Barbie ve Hot Wheels markalı ürünler, kasım ayının üçüncü haftasında alışveriş yapmayı planlayan ailelerin dikkatini çekiyor. Kampanya kapsamında uzaktan kumandalı araçlardan pelüş oyuncaklara kadar geniş bir ürün seçeneği sunuluyor.

Katalogda oyuncakların yanı sıra temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri için de belirli alışveriş koşullarına bağlı fiyatlar bulunuyor.

ŞOK 21 Kasım 2026 Oyuncak Fiyatları

ŞOK'un yayımladığı yeni aktüel katalogda çocuk oyuncaklarının satış fiyatları açıklandı.

Detaylar şu şekilde:

Pilsan İlk Denge Motosikletim: 899 TL

Pilsan Büyük Kamyon: 499 TL

Pilsan Tamir ve Çay Seti: 350 TL

Kameralı Uzaktan Kumandalı Araba: 1.290 TL

Barbie Pırıltılı Bebekler: 250 TL

Hot Wheels Çifte Çember Yarış Seti: 999 TL

Hot Wheels Üçlü Araba: 375 TL

Kapibara Pelüş Top: 1.190 TL

Pelüş Avokadolu Kedi: 399 TL

Hayvan Blok Çeşitleri: 199 TL

Oyuncak ürünlerinde fiyatlar model ve ürün özelliklerine göre farklılaşıyor.

ŞOK Kataloğunda Çocuk Koltuğu ve Eğitici Setler

Katalogda maymun ve pembe ayı tasarımlı açılır çocuk koltukları 1.490 TL fiyatla yer alıyor.

Blok Hayvanlar Alemi Kendin Yap Seti 799 TL, hareketli blok gül buketi 999 TL ve karavanlı çek-bırak araba 299 TL'den satışa sunulacak.

Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Kampanya

Belirli ürünlerde 50 TL üzeri alışveriş koşuluyla indirimli fiyatlar uygulanacak.

Cif zemin temizleyici 99 TL, Colgate diş macunu çeşitleri 159 TL, Sleepy üçlü ıslak havlu paketi ise 75 TL fiyatla katalogda bulunuyor.

ŞOK Aktüel Ürünler 21 Kasım'da Satışa Çıkacak

Kampanya 21 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve 24 Kasım Salı gününe kadar devam edecek.

Ürünlerin mağazalardaki bulunabilirliği stok durumuna göre değişebilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların ürünlerin satış koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.