Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul için Küçükçekmece ve Silivri merkezli iki ayrı deprem senaryosu paylaştı. Beklenen deprem büyüklüklerini tek tek açıklayan Ercan, Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndaki hareketlerin mehter yürüyüşüne benzediğini belirterek deprem yıkımlarının temel nedenine dikkat çekti.

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinin başında gelen deprem riskine yönelik yeni ve dikkat çekici bir değerlendirme geldi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul ve Marmara bölgesi için olası deprem senaryolarını kamuoyuyla paylaştı. Küçükçekmece açıkları ve Silivri Körfezi'ni işaret eden Ercan, muhtemel sarsıntıların büyüklükleri ile etki alanına ilişkin çarpıcı öngörülerde bulundu.

Küçükçekmece ve Silivri İçin Belirlenen Büyüklükler

Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın yaptığı jeofizik değerlendirmelere göre, Marmara Denizi içerisinde beklenen olası sarsıntılar iki ayrı noktada yoğunlaşma potansiyeli taşıyor:

Küçükçekmece Açıkları: Uzman isim, bu bölgede meydana gelebilecek olası bir hareketliliğin 6,4 ile 6,7 büyüklüğünde olabileceğini öngörüyor.

Silivri Körfezi: Silivri hattında ise daha büyük bir potansiyele dikkat çeken Ercan, bu kesimde 6,9 ila 7,1 büyüklüğünde bir deprem senaryosunun değerlendirildiğini ifade ediyor.

Olası depremlerin hangi tarihte veya zaman aralığında gerçekleşeceğine dair net bir takvim verilmezken, bu senaryoların bölgedeki fay hatlarının gerilme dinamiklerine dayanarak üretildiği vurgulandı.

Geniş Bir Coğrafyayı Etkileyecek

Açıklanan senaryolara göre, olası bir deprem yalnızca İstanbul merkezini değil, tüm Marmara çevresini sarsacak kapasiteye sahip bulunuyor. Uzmanlar tarafından paylaşılan detaylar şu şekilde özetleniyor:

Etki Alanı: Olası depremlerin birinci dereceden etki uzaklığının yaklaşık 80 kilometre olacağı öngörülüyor.

Çevre İller: İstanbul’un yanı sıra Yalova, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ kıyılarındaki yerleşim birimleri de bu sarsıntılardan doğrudan etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

Hasar Faktörü: Sarsıntının yaratacağı gerçek yıkım gücünün; fayın kırılma mekanizmasına, mesafeye, yerel zemin kalitesine ve yapı stokunun dayanıklılık seviyesine göre değişiklik göstereceği belirtiliyor.

"Kuzey Anadolu Fay Hattı Mehter Yürüyüşü Yapar"

1999 yılında arka arkaya yaşanan büyük depremler arasındaki ilişkiyi değerlendiren Prof. Dr. Ercan, fay hattının tek yönlü bir kırılma izlemediğine dikkat çekti. 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin, 17 Ağustos depreminin tetiklemesiyle meydana geldiğini hatırlatan Ercan, şu dikkat çekici benzetmeyi yaptı:

Fay Hareketi: "Kuzey Anadolu kırığı boyunca depremler mehter yürüyüşü yapar; iki ileri bir geri. Düzce depremi geri adımdır."

Sakarya Çukuru: Bolu ile Kocaeli arasındaki bölgede yer kabuğunun kırılma direncinin düşük olduğunu savunan uzman, bu durumun sık aralıklarla gerilim boşalmasına yol açtığını ve Marmara'daki büyük depremi geciktirdiğini belirtti.

"Deprem Yıkımlarının Ana Nedeni Ekonomik Yoksulluktur"

Jeolojik unsurların yanı sıra toplumsal ve ekonomik altyapının önemine vurgu yapan Ahmet Ercan, yapı güvenliğinin finansal refahla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Depremlerin felakete dönüşmemesi için bireylerin geçim sıkıntısı çekmemesi gerektiğinin altını çizen Ercan, şu değerlendirmede bulundu: