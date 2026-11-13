Kasım ayının ilk büyük alışveriş dönemi olan 11.11 kampanyalarının tamamlanmasının ardından, gözler ayın son haftasında hayata geçirilecek indirim günlerine çevrildi. Giyim, teknoloji, kozmetik ve ev yaşam kategorilerinde faaliyet gösteren perakende markaları ile e-ticaret platformları, 27 Kasım 2026 Cuma gününe denk gelen indirim dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor.

2026 Black Friday Ne Zaman Başlıyor?

2026 yılı Black Friday kampanyaları resmi olarak 27 Kasım Cuma günü başlayacak. Alışveriş platformlarının ve perakende markalarının önemli bir bölümü indirim fırsatlarını bu tarihten önce internet sitelerinde başlatırken, kampanyaların hafta sonuna yayılarak 30 Kasım Pazartesi günü Siber Pazartesi ile sürmesi bekleniyor.

Markaların Kasım İndirimi Kampanya Takvimi

Önde gelen giyim, teknoloji ve e-ticaret markaları kasım kampanyalarını farklı tarihlerde tüketicilere sunuyor. Çevrim içi kanallarda başlayan indirimlerin ardından fiziksel mağazalarda da özel fiyatlar uygulanıyor.

Marka veya PlatformKampanya DönemiKanal Bilgisi
Amazon Türkiye30 Ekim - 27 KasımGülümseten Kasım Kampanyası
Trendyol24 - 29 KasımEfsane Günler (Ay boyu ek kampanyalar)
Hepsiburada26 - 29 Kasım (1 - 30 Kasım genel)Efsane Kasım İndirimleri
Zara, Bershka, Pull&Bear, Mango26 Kasım akşamı / 27 Kasım26 Kasım çevrim içi, 27 Kasım mağazalar
Stradivarius26 - 27 KasımKasım Kampanyası
H&M ve Adidas23 - 27 KasımKademeli ve yoğunlaştırılmış indirimler
MediaMarkt27 Kasım (Ay boyu farklı kampanyalar)Teknoloji Fırsatları

Kasım İndirimlerinde Alışveriş Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kasım ayındaki yoğun indirim süreçlerinde tüketicilerin bilinçli hareket etmesi önem taşıyor. Özellikle giyim ve teknoloji ürünlerinde mobil uygulamaların mağazalardan daha erken kampanya başlatması nedeniyle ihtiyaç listelerinin önceden planlanması ve fiyat araştırması yapılması öneriliyor.

  • Alınması planlanan ürünlerin önceki fiyat seviyeleri kontrol edilmeli ve gerçek indirim oranları dikkatle incelenmelidir.
  • İndirim etiketi taşıyan her ürünün en uygun fiyatı sunmadığı göz önünde bulundurularak farklı satış kanalları kıyaslanmalıdır.
  • Satın alma öncesinde platformların kampanya koşulları ve ürün iade şartları okunmalıdır.
  • 26-30 Kasım tarihlerindeki yoğun alışveriş sürecinin ardından 30 Kasım tarihinde Siber Pazartesi fırsatlarının devreye gireceği hesaba katılmalıdır.