Yılın en yoğun alışveriş dönemlerinden biri olan Black Friday kampanyaları 27 Kasım 2026 Cuma günü başlıyor. Giyimden teknolojiye birçok markanın çevrim içi indirimleri 26 Kasım Perşembe akşamı, fiziksel mağaza fırsatları ise 27 Kasım sabahı tüketicilerle buluşacak.

Kasım ayının ilk büyük alışveriş dönemi olan 11.11 kampanyalarının tamamlanmasının ardından, gözler ayın son haftasında hayata geçirilecek indirim günlerine çevrildi. Giyim, teknoloji, kozmetik ve ev yaşam kategorilerinde faaliyet gösteren perakende markaları ile e-ticaret platformları, 27 Kasım 2026 Cuma gününe denk gelen indirim dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor.

2026 Black Friday Ne Zaman Başlıyor?

2026 yılı Black Friday kampanyaları resmi olarak 27 Kasım Cuma günü başlayacak. Alışveriş platformlarının ve perakende markalarının önemli bir bölümü indirim fırsatlarını bu tarihten önce internet sitelerinde başlatırken, kampanyaların hafta sonuna yayılarak 30 Kasım Pazartesi günü Siber Pazartesi ile sürmesi bekleniyor.

Markaların Kasım İndirimi Kampanya Takvimi

Önde gelen giyim, teknoloji ve e-ticaret markaları kasım kampanyalarını farklı tarihlerde tüketicilere sunuyor. Çevrim içi kanallarda başlayan indirimlerin ardından fiziksel mağazalarda da özel fiyatlar uygulanıyor.

Marka veya Platform Kampanya Dönemi Kanal Bilgisi Amazon Türkiye 30 Ekim - 27 Kasım Gülümseten Kasım Kampanyası Trendyol 24 - 29 Kasım Efsane Günler (Ay boyu ek kampanyalar) Hepsiburada 26 - 29 Kasım (1 - 30 Kasım genel) Efsane Kasım İndirimleri Zara, Bershka, Pull&Bear, Mango 26 Kasım akşamı / 27 Kasım 26 Kasım çevrim içi, 27 Kasım mağazalar Stradivarius 26 - 27 Kasım Kasım Kampanyası H&M ve Adidas 23 - 27 Kasım Kademeli ve yoğunlaştırılmış indirimler MediaMarkt 27 Kasım (Ay boyu farklı kampanyalar) Teknoloji Fırsatları

Kasım İndirimlerinde Alışveriş Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kasım ayındaki yoğun indirim süreçlerinde tüketicilerin bilinçli hareket etmesi önem taşıyor. Özellikle giyim ve teknoloji ürünlerinde mobil uygulamaların mağazalardan daha erken kampanya başlatması nedeniyle ihtiyaç listelerinin önceden planlanması ve fiyat araştırması yapılması öneriliyor.