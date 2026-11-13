Kasım ayının ilk büyük alışveriş dönemi olan 11.11 kampanyalarının tamamlanmasının ardından, gözler ayın son haftasında hayata geçirilecek indirim günlerine çevrildi. Giyim, teknoloji, kozmetik ve ev yaşam kategorilerinde faaliyet gösteren perakende markaları ile e-ticaret platformları, 27 Kasım 2026 Cuma gününe denk gelen indirim dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor.
2026 Black Friday Ne Zaman Başlıyor?
2026 yılı Black Friday kampanyaları resmi olarak 27 Kasım Cuma günü başlayacak. Alışveriş platformlarının ve perakende markalarının önemli bir bölümü indirim fırsatlarını bu tarihten önce internet sitelerinde başlatırken, kampanyaların hafta sonuna yayılarak 30 Kasım Pazartesi günü Siber Pazartesi ile sürmesi bekleniyor.
Markaların Kasım İndirimi Kampanya Takvimi
Önde gelen giyim, teknoloji ve e-ticaret markaları kasım kampanyalarını farklı tarihlerde tüketicilere sunuyor. Çevrim içi kanallarda başlayan indirimlerin ardından fiziksel mağazalarda da özel fiyatlar uygulanıyor.
|Marka veya Platform
|Kampanya Dönemi
|Kanal Bilgisi
|Amazon Türkiye
|30 Ekim - 27 Kasım
|Gülümseten Kasım Kampanyası
|Trendyol
|24 - 29 Kasım
|Efsane Günler (Ay boyu ek kampanyalar)
|Hepsiburada
|26 - 29 Kasım (1 - 30 Kasım genel)
|Efsane Kasım İndirimleri
|Zara, Bershka, Pull&Bear, Mango
|26 Kasım akşamı / 27 Kasım
|26 Kasım çevrim içi, 27 Kasım mağazalar
|Stradivarius
|26 - 27 Kasım
|Kasım Kampanyası
|H&M ve Adidas
|23 - 27 Kasım
|Kademeli ve yoğunlaştırılmış indirimler
|MediaMarkt
|27 Kasım (Ay boyu farklı kampanyalar)
|Teknoloji Fırsatları
Kasım İndirimlerinde Alışveriş Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kasım ayındaki yoğun indirim süreçlerinde tüketicilerin bilinçli hareket etmesi önem taşıyor. Özellikle giyim ve teknoloji ürünlerinde mobil uygulamaların mağazalardan daha erken kampanya başlatması nedeniyle ihtiyaç listelerinin önceden planlanması ve fiyat araştırması yapılması öneriliyor.
- Alınması planlanan ürünlerin önceki fiyat seviyeleri kontrol edilmeli ve gerçek indirim oranları dikkatle incelenmelidir.
- İndirim etiketi taşıyan her ürünün en uygun fiyatı sunmadığı göz önünde bulundurularak farklı satış kanalları kıyaslanmalıdır.
- Satın alma öncesinde platformların kampanya koşulları ve ürün iade şartları okunmalıdır.
- 26-30 Kasım tarihlerindeki yoğun alışveriş sürecinin ardından 30 Kasım tarihinde Siber Pazartesi fırsatlarının devreye gireceği hesaba katılmalıdır.
Yorum Yap