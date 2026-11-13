Hukuk fakültesi mezunlarının kariyer hedefinde ilk sırada yer alan 2026 Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM takvimi ve başvuru tarihleri merakla beklenirken, süreçle ilgili tüm detaylar netleşmeye çalışılıyor.

Türkiye genelinde hukuk fakültelerinden mezun olan ve kariyerlerini yargı teşkilatında hakim veya savcı yardımcısı olarak sürdürmek isteyen binlerce aday, 2026 yılı sınav ve başvuru takvimine odaklanmış durumda.

Adalet Bakanlığı ile ÖSYM koordinasyonunda gerçekleştirilen bu kritik yarışma sınavı, her yıl hukuk dünyasının en çok konuşulan ve en yoğun katılım sağlanan sınavları arasında yer alıyor. Ancak yeni döneme ilişkin takvimin henüz netleşmemiş olması, adayları resmi duyuruları yakından takip etmeye yöneltiyor.

2026 Yılı Sınav Tarihi Açıklandı Mı?

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ve ÖSYM tarafından uygulanan 2026 Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'nın kesin tarihi henüz ilan edilmedi. ÖSYM'nin yayımladığı güncel 2026 sınav takviminde, Adalet Bakanlığı sınavlarına dair yeni dönem başvuru ve oturum tarihleri henüz yer almıyor.

Geçmiş yıllardaki takvim hareketlilikleri incelendiğinde, sınavların genellikle yılın son çeyreğinde gerçekleştirildiği görülüyor. Nitekim bir önceki dönemde Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde toplam dört oturum halinde tamamlanmıştı.

2026 sınavının hangi tarihte yapılacağı ve oturum düzeninin nasıl olacağı, ÖSYM ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak ortak duyuru ile resmiyet kazanacak.

Başvurular Başladı Mı, Ne Zaman Başlayacak?

Sınava girmek isteyen adayların en çok merak ettiği bir diğer konu ise başvuru sürecinin başlayıp başlamadığıdır. Şu an itibarıyla 2026 yılı Hakim ve Savcılık Sınavı başvuruları henüz başlamadı. ÖSYM tarafından henüz yeni dönem başvuru kılavuzu yayımlanmadığı için başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri de netleşmiş değil.

Kılavuzun yayımlanması ve başvuruların resmi olarak açılmasıyla birlikte adaylar şu adımları izleyecek:

ÖSYM AİS Üzerinden İşlem: Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.

Kılavuz İncelemesi: Adayların başvuru şartları, mezuniyet koşulları ve kılavuzda yer alan kuralları dikkatle incelemesi gerekecek.

Sınav Ücreti Yatırma: Belirlenen başvuru ücretinin anlaşmalı bankalar veya ÖSYM'nin e-İŞLEMLER sistemi üzerinden süresi içinde yatırılması şart koşulacak.

Hangi Alanlarda Sınav Düzenleniyor?

Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı, adayların kariyer hedeflerine göre farklı kategorilerde organize ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda şu ana branşların yer alması bekleniyor:

Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı: Genel hukuk alanında eğitim alan fakülte mezunlarının katıldığı ana kategori.

Adli Yargı-Avukat: Belirli bir mesleki kıdeme ve avukatlık deneyimine sahip profesyonellerin başvurduğu alan.

İdari Yargı Hakim Yardımcılığı: İdare hukuku ve kamu hukuku alanında kariyer planlayan adaylar için düzenlenen oturum.

Adaylar, Adalet Bakanlığı'nın belirleyeceği kontenjan sayılarını ve başvuru şartlarını öğrenmek için ÖSYM duyurularını anlık olarak takip ediyor. Kılavuzun erişime açılmasıyla birlikte sınav maratonuna dair tüm belirsizliklerin ortadan kalkması bekleniyor.