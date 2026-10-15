Akbank, emekli maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre 15 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Mobil müşterilere yönelik kampanyada ek koşullarla 15 bin TL chip-para fırsatı da bulunuyor. Ancak toplam 30 bin TL’lik paketin tamamı nakit değil. İşte 2026 Akbank emekli promosyonunun maaş dilimleri, başvuru tarihleri ve ek ödül için aranan şartlar.

Akbank’ın emeklilere yönelik kampanyasında nakit promosyon 15.000 TL’ye kadar çıkıyor. Banka, belirli koşulları sağlayan mobil müşterilerine ayrıca 15.000 TL’ye varan chip-para fırsatı sunuyor. Böylece toplam fayda 30.000 TL’ye ulaşabiliyor. Ancak bu üst tutar, her emeklinin hesabına doğrudan yatacak nakit ödemeyi ifade etmiyor. Maaş tutarı nakit promosyonu, ek ürün ve işlem koşulları ise chip-para kazanımını belirliyor.

15 Ekim 2026 itibarıyla bankanın yayımladığı özel kampanyanın tarih aralığı 16 Eylül–16 Ekim 2026. Bu nedenle başvurmayı düşünen emekliler açısından yalnızca tutar değil, kampanyaya hangi kanaldan katıldıkları da önem taşıyor.

Maaşa göre Akbank promosyonu kaç TL?

Bankanın açıkladığı nakit promosyon tablosu, bir aya karşılık gelen net emekli aylığını esas alıyor. Maaş yükseldikçe promosyon da ilgili ödeme dilimine göre artıyor.

Bir aylık net emekli maaşı Toplam nakit promosyon 9.999 TL’ye kadar 6.250 TL 10.000–14.999 TL 10.000 TL 15.000–19.999 TL 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL

Örneğin aylığı 18.000 TL olan bir emekli, tabloda 12.500 TL’lik dilime giriyor. Aylığı 20.000 TL veya üzerinde olan kişi ise nakit promosyonun üst sınırına ulaşıyor. Dolayısıyla 15.000 TL, bütün başvuru sahipleri için sabit ödeme değil. Banka, birden fazla emekli aylığı alan kişilerde ilgili maaşların toplamına göre tek promosyon hesabı yapıyor.

Ek 15.000 TL chip-para nasıl kazanılır?

Mobil müşterilere yönelik ek pakette beş farklı başlık bulunuyor. Bankanın duyurduğu kazanım tutarları şöyle:

Kampanya koşulu Chip-para tutarı Emekli maaşını Akbank Mobil’den taşıma 3.000 TL Tamamlayıcı sağlık sigortası koşulunu sağlama 5.500 TL İki otomatik fatura ödeme talimatı verme 3.000 TL Axess veya Wings ile aylık en az 2.000 TL harcama Üç ayda toplam 3.000 TL Mobilin Akbanklısı’na katılma 500 TL

Kart harcaması başlığında banka, koşulu sağlayanlara aylık 1.000 TL, üç ayda toplam 3.000 TL chip-para öngörüyor. Ek paketin tamamına ulaşmak için ilgili şartların birlikte karşılanması gerekiyor.

Bu tabloyu değerlendirirken her kalemi kişinin kendi kullanımına göre ele almak gerekiyor. Düzenli kart harcaması bulunmayan bir emeklinin yalnızca ödül kazanmak amacıyla harcama artırması, elde edeceği faydayı değiştirebilir. Benzer şekilde sigorta başlığında da ödül tutarıyla birlikte poliçenin primi, kapsamı ve kişinin ihtiyacı karşılaştırılmalı. Toplam kampanya tutarı ile kişiye kalan net fayda aynı hesap değil.

Başvuru kanalı neden önemli?

Ek chip-para kampanyası, belirtilen tarihler arasında Akbank Mobil üzerinden müşteri olma sürecini tamamlayan ve maaş taşıma ile promosyon başvurusunu mobil kanaldan gerçekleştiren uygun müşterileri kapsıyor. Banka, şube veya müşteri iletişim merkezi üzerinden yapılan başvuruların bu özel ek ödüle hak kazandırmadığını belirtiyor. Bu ayrıntı, nakit promosyonla mobil müşterilere özel ek kampanyanın ayrı koşullara sahip olduğunu gösteriyor.

Mevcut müşteriler de kendi durumlarını ayrıca kontrol etmeli. Nakit promosyon taahhüdünü yenileme imkânı, yeni mobil müşterilere sunulan bütün ek ödüllerin otomatik olarak kazanılacağı anlamına gelmiyor. Başvuru ekranında kişinin karşısına çıkan teklif, müşteri statüsü ve kampanya kapsamı birlikte değerlendirilmeli.

Promosyon ne zaman hesaba geçer?

Akbank’ın genel promosyon koşullarına göre emekli, maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt ediyor. Banka, ilk emekli maaşının Akbank’a yatmasının ardından nakit promosyonu üç iş günü içinde ödüyor. Taahhüt süresi dolmadan ayrılma durumunda ise kalan süreye karşılık gelen promosyon tutarını geri talep edebiliyor.

Başka bankadan geçiş planlayan emekliler açısından karşılaştırmanın başlangıç noktası bu nedenle yalnızca yeni promosyon olmamalı. Önceki bankaya iade edilecek tutar varsa, yeni ödülle birlikte hesaplanmalı. Örneğin daha yüksek bir kampanya başlığı, önceki taahhüdün iadesi ve ek ürün maliyetleri hesaba katıldığında farklı bir sonuç verebilir.

16 Ekim sonrasında aynı teklif geçerli olacak mı?

Yayımlanan mobil kampanyanın bitiş tarihi 16 Ekim 2026. Sonraki dönem için aynı tutarların ve koşulların süreceği varsayılmamalı. Başvuru öncesinde kampanya ekranındaki tarih, nakit ödeme tutarı ve ek ödüllerin şartları birlikte kontrol edilmeli.

Akbank emekli promosyonunda temel ayrım açık: Maaşa bağlı nakit ödeme en fazla 15.000 TL; ek 15.000 TL ise koşullu chip-para fırsatı. Emeklinin alabileceği toplam tutar, kendi maaş dilimine ve yerine getirdiği kampanya şartlarına göre değişiyor.