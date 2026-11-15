Antalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’nde dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Oturum sırasında ülkemizden İngilizce olarak Turkey diye bahseden sunucuya müdahale eden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, uluslararası resmi ismin Türkiye olduğunu hatırlatarak hem sunucuyu hem de kendisini nazik bir dille düzeltti.

İklim değişikliğiyle küresel ölçekte mücadele konusunda dünyanın en kritik ve kapsamlı organizasyonu olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye’nin ilk kez ev sahipliğinde Antalya’da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından devlet yetkililerini, bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getiren dev zirvede, oturumlar sırasında yaşanan anlamlı bir an salondakilerin ve izleyicilerin büyük dikkatini çekti.

COP31 Sahnesinde Dikkat Çeken "Türkiye" Uyarısı

Zirve kapsamında düzenlenen özel oturumlardan birine konuşmacı olarak katılan Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, moderatörün ülkemize yönelik kullandığı ifade üzerine araya girerek önemli bir hatırlatmada bulundu. Programın sunucusunun İngilizce konuşması sırasında ülkemizden geleneksel alışkanlıkla Turkey şeklinde bahsetmesi üzerine söz alan Ali Koç, bu kullanımın artık değiştiğini belirterek sunucuya nazik bir uyarıda bulundu.

Hem Sunucuyu Hem de Kendisini Düzeltti

Ülkenin uluslararası alandaki yeni marka kimliğine ve resmi adına sahip çıkan Ali Koç, yaptığı müdahalede sadece karşısındaki sunucuyu uyarmakla kalmayıp özeleştiride bulunmayı da ihmal etmedi. Salondan takdir toplayan o anlarda Koç, şu ifadeleri kullandı: Hem sizi hem de kendimi düzeltmem gerekiyor. İngilizcede ‘Türkiye’ dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil. Buna yeni geçiş yaptık, aynı hatayı ben de tekrar tekrar yapıyorum.

Ali Koç’un hem yapıcı hem de samimi bir dille gerçekleştirdiği bu düzeltme, uluslararası katılımcıların yoğun olduğu salonda gülümsemeyle karşılanırken, Türkiye’nin küresel platformlardaki isim hassasiyetini bir kez daha gündeme taşıdı.

Birleşmiş Milletler Kararıyla 2022 Yılında Resmileşti

Türkiye’nin uluslararası diplomasi, ticaret ve iletişim dilindeki resmi adının değiştirilmesi süreci, birkaç yıl önce atılan tarihi adımlarla resmileşmişti. Ülkemizin yabancı dillerdeki yazım ve telaffuzunun standart hale getirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimler sonucunda, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1 Haziran 2022 tarihinde alınan kararla ülkemizin uluslararası alandaki resmi adı Turkey yerine Türkiye olarak tescil edilerek yürürlüğe girmişti. O tarihten bu yana tüm uluslararası zirvelerde, resmi yazışmalarda ve küresel organizasyonlarda ülkemiz bu isimle temsil ediliyor.