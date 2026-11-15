Yargıtay, hayattaki kayınpederinin mirası için eşine ve ailesine psikolojik baskı uygulayan erkeği tam kusurlu bularak manevi tazminat ödemesine hükmetti. Bursa'da görülen davada istinaf kararını bozan Yüksek Mahkeme, miras baskısının kadının kişilik haklarına doğrudan saldırı oluşturduğuna karar verdi.

Bursa'da karşılıklı boşanma davası açan bir çiftin dosyasını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, aile hukuku alanında dikkat çeken emsal bir karara imza attı. Henüz hayatta olan kayınpederinden kalacak mülkler sebebiyle eşine ve akrabalarına yönelik ısrarlı psikolojik baskı uygulayan erkeğin tutumu, yüksek yargı tarafından ağır kusur ve manevi tazminat gerekçesi olarak değerlendirildi.

Miras Baskısı Ağır Kusur Sayıldı

Bursa Aile Mahkemesi, hayattaki babasından kalacak miras nedeniyle eşine psikolojik şiddet uygulayan ve akrabalarının yanında küçük düşürücü sözler sarf eden kocayı ağır kusurlu buldu. Mahkeme heyeti, kadının davasını kabul ederek yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verirken, erkeğin karşı davasını reddetti.

Dava dosyasında yer alan incelemelere göre erkeğin evlilik birliği içerisinde kusurlu bulunduğu temel davranışlar şu şekilde kayıtlara geçti:

Kayınpederine sürekli olarak hangi gayrimenkulleri kendisine bırakacağını sorarak baskı kurması,

Ayrı yaşadıkları dönem boyunca eşi ve müşterek çocuklarıyla ilgilenmeyerek yükümlülüklerini aksatması,

Tartışma anlarında komşuların duyabileceği tonda bağırarak eşine ailesinin yanında hakaret içerikli sözler yöneltmesi.

İstinaf Mahkemesinin Kararı Yargıtaydan Döndü

Yerel mahkemenin boşanma hükmünün ardından dosya, erkeğin avukatı tarafından istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, erkeğin sarf ettiği kaba ifadelerin kadının kişilik haklarını zedelemediğini ve eylemlerin manevi tazminat gerektirmediğini ileri sürerek kararı yasaya aykırı buldu ve manevi tazminat talebini geri çevirdi. Taraf avukatlarının kararı temyiz etmesiyle nihai incelemeyi Yargıtay gerçekleştirdi.

Kişilik Haklarına Saldırı Tespiti

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tanık anlatımlarıyla sabit bulunan miras baskısının ve erkeğin yönelttiği hakaretlerin açıkça kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğini belirtti. Bölge Adliye Mahkemesinin hatalı kusur belirlemesi yaptığını kaydeden Yargıtay, kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğini vurgulayarak istinaf kararının bozulmasına oy birliğiyle karar verdi.