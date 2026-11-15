Sağlık Bakanlığı hastanelerine hekim dışı kadrolarda yaklaşık 7 bin sürekli işçi alımı yapılması planlanıyor. Temizlik, güvenlik ve klinik destek alanındaki başvuruların İŞKUR üzerinden kasım ayı sonunda açılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek hekim dışı kadrolar için hazırlıklar sürerken hastanelere yapılacak sürekli işçi alımına ilişkin ayrıntılar netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından duyurulan 38 bin hekim dışı personel istihdamı programı doğrultusunda, kamu hastanelerine yaklaşık 7 bin sürekli işçinin alınması hedefleniyor.

Hastanelere Alınacak Kadrolar ve Kontenjan Dağılımı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek personelin hastane hizmetlerini destekleyen çeşitli birimlerde istihdam edilmesi öngörülüyor. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar İŞKUR sistemi üzerinden ikamet ettikleri illerde açılan ilgili kontenjanlara müracaat edebilecek.

Sağlık tesislerinde istihdam edilmesi beklenen temel çalışma alanları ve kadrolar şu şekilde sıralanıyor:

Temizlik görevlisi

Güvenlik görevlisi

Klinik destek elemanı

Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir

İşçi alımlarında adaylardan KPSS puan şartı aranmayacak olup yerleştirmeler kura usulüyle doğrudan gerçekleştirilecektir. Başvuru yapacak kişilerin 18 ile 40 yaş aralığında bulunması ve ilgili kadronun gerektirdiği mezuniyet derecesini taşıması gerekmektedir.

Belirlenen pozisyonlara göre adaylarda aranacak genel ve özel kriterler aşağıda yer almaktadır:

Temizlik Görevlisi: Başvuru için en az ilkokul mezuniyeti ve 18-40 yaş aralığında olma şartı bulunuyor.

Başvuru için en az ilkokul mezuniyeti ve 18-40 yaş aralığında olma şartı bulunuyor. Güvenlik ve Klinik Destek: Adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor.

Adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor. Sınav Kriteri: Herhangi bir KPSS taban puanı aranmadan kura çekimi ile atama yapılacak.

Herhangi bir KPSS taban puanı aranmadan kura çekimi ile atama yapılacak. Mülakat Durumu: Kura çekilişinin ardından adaylara sözlü sınav veya mülakat aşaması uygulanmayacak.

Başvuru Tarihleri ve İŞKUR Başvuru Süreci

Sürekli işçi alımı başvurularının kasım ayının son günlerine doğru İŞKUR üzerinden erişime açılması planlanıyor. Adaylar müracaatlarını yalnızca ikamet ettikleri il sınırları içerisindeki sağlık kuruluşları için yapabilecek.

Süreç dahilinde 19 Kasım Perşembe günü ortaöğretim KPSS sonuçlarının duyurulmasının hemen ardından ilan metninin yayımlanması hedefleniyor. Kılavuzun yürürlüğe girmesiyle birlikte şartları sağlayan adaylar İŞKUR sistemi üzerinden elektronik başvurularını iletebilecek. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılacak kura çekimiyle nihai isim listeleri belirlenecek ve hak sahipleri doğrudan evrak teslim sürecine geçerek hastanelerdeki görevlerine başlayacak.