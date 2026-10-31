Ankara’nın Altındağ, Beypazarı ve Gölbaşı ilçelerindeki dört taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirme kapsamına alındı. Karar, taşınmazların satıldığı veya tapularının devredildiği anlamına gelmiyor. İşlemlerin tamamlanması için 31 Aralık 2028 tarihi belirlendi. Başkentteki diğer satış onaylarıyla karıştırılmaması gereken düzenleme, ihale ve satış sürecinin önünü açıyor. İşte kararın kapsamı ve okuyucuların dikkat etmesi gereken önemli ayrıntılar.

Türkiye genelinde kamu mülkiyetindeki varlıkların ekonomik hayata kazandırılması ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla yürütülen özelleştirme çalışmalarında yeni bir halka daha resmiyet kazandı. Başkent Ankara’yı yakından ilgilendiren ve gayrimenkul piyasasında büyük yankı uyandıran yeni özelleştirme kararları, yatırımcıların ve sektör temsilcilerinin odağına yerleşti. Yılın bu döneminde peş peşe gelen dev satış onayları, başkentin farklı noktalarındaki arazi ve arsa değerlemelerini doğrudan etkiliyor.

31 Ekim Tarihli Resmî Gazete ile Yürürlüğe Girdi

31 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete aracılığıyla yayımlanan yeni kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Yayımlanan tebliğde hem daha önce süreci tamamlanan özelleştirme kararlarının nihai sonuçları duyuruldu hem de özelleştirilmesine karar verilen yeni taşınmazlara ilişkin kapsamlı bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Başkent Ankara sınırları içerisinde gerçekleştirilen bu devir işlemleri, sunduğu yüksek rakamlarla dikkat çekiyor.

Çankaya Dodurga'da Rekor Tutar: 694 Milyon TL

Ankara'da gerçekleştirilen yeni özelleştirmeler arasında en yüksek tutara sahip olan dev satış, başkentin gözde yerleşim ve yatırım bölgelerinden biri olan Çankaya'da gerçekleşti. Çankaya Dodurga Mahallesi'nde yer alan stratejik konut/ticaret imarlı taşınmaz, tam 694 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı ve bu tutarı ödemeyi taahhüt eden Çankaya Gayrimenkul Danışmanlık şirketine devredildi. Gayrimenkul uzmanları, Dodurga bölgesindeki bu yüksek bedelli işlemin bölgedeki arsa fiyatlarını ve yeni projeleri tetikleyeceğini belirtiyor.

Gölbaşı İncek'te 50 Milyon TL'lik Satış Onayı

Lüks konut projeleri, villa yerleşimleri ve nitelikli gayrimenkul yatırımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Gölbaşı İncek bölgesinde de önemli bir özelleştirme kararı sonuçlandı. Gölbaşı İncek'te yer alan değerli taşınmaz, 50 milyon TL bedelle Emre Gökdemir İnşaat firmasına satıldı. İncek gibi her geçen gün değerlenen ve başkentin üst segment yaşam merkezlerinden biri haline gelen bir bölgede gerçekleştirilen bu arsa satışı, inşaat sektörünün ve yatırımcıların yakın markajında yer alıyor.

Polatlı'da Şeker Fabrikası Taşınmazı Devredildi

Başkentin tarım ve sanayi potansiyeli yüksek ilçelerinden biri olan Polatlı'da da kamu mülkiyetindeki bir varlık özelleştirme kapsamında el değiştirdi. Türkiye Şeker Fabrikaları adına tapuda kayıtlı olan Polatlı'daki taşınmaz, 94 milyon 750 bin TL gibi önemli bir bedelle Kocabey İnşaat Mlz. Şirketi'ne satıldı. Sanayi ve depolama açısından avantajlı konumuyla dikkat çeken bu taşınmazın yeni sahibi tarafından hangi amaçla değerlendirileceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Başkent Emlak Piyasasında Hareketlilik Sürüyor

Resmî Gazete'de yayımlanan bu milyonluk satış onayları, Ankara emlak ve gayrimenkul pazarında hareketliliğin hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor. Kamu varlıklarının şeffaf ihale süreçlerinin ardından özel sektör yatırımlarına açılması, hem istihdama katkı sağlama hem de atıl durumdaki arazilerin ekonomiye kazandırılması açısından kritik bir rol üstleniyor. Uzmanlar, önümüzdeki döneme benzer özelleştirme hamlelerinin ve devir işlemlerinin damga vurmasını bekliyor.