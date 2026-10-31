Ankara’da kendi işini kurmak ve küçük bir dükkân açmak isteyen girişimcileri kiradan önce bekleyen birçok masraf kalemi bulunuyor. Depozito, tadilat masrafları, resmi ruhsat harçları ve ilk mal alımı gibi kritik giderler hesaba katıldığında başlangıç bütçesinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Türkiye’nin başkenti Ankara’da kendi işinin patronu olmak, kendi dükkânını açmak ve ticarete atılmak hayali kuran binlerce girişimci için süreç oldukça heyecan verici olduğu kadar stratejik bir planlama gerektiriyor. Bir dükkân açma fikri genellikle ilk olarak aylık kira bedeli üzerinden hesaplansa da, aslında asıl maliyetler kiradan çok önce kapıyı çalıyor.

Ankara’nın farklı semtlerinde küçük bir işletme kurarken karşılaşılabilecek masraf kalemleri, doğru hesaplanmadığında yeni kurulan girişimleri zor durumda bırakabiliyor. Bu nedenle dükkân kiralama aşamasından kapı açılışına kadar olan süreçte hangi giderlerin hesaba katılması gerektiği büyük önem taşıyor.

Ankara’da küçük bir dükkân açmak için örnek başlangıç bütçesi, üç aylık gider yedeğiyle birlikte yaklaşık 600 bin TL olarak hesaplanabilir. Bu tutar; sahibinin çalıştığı, 40–50 metrekarelik, mutfak gerektirmeyen küçük bir perakende dükkânı için hazırlanmış varsayımsal bütçedir; piyasa ortalaması değildir.

Ankara’daki ilanlarda 30–50 metrekarelik bazı dükkânlar için 19–20 bin TL, Cevizlidere’de 45 metrekarelik bir yer için 45.500 TL istenmesi, konumun bütçeyi ne kadar değiştirdiğini gösteriyor. Bunlar ilan bedelleridir.

Açılış için örnek hesap

Aşağıdaki hesapta aylık kira 25.000 TL kabul edilmiştir. Diğer tutarlar teklif alınarak kesinleştirilmesi gereken planlama paylarıdır.

Gider kalemi Örnek bütçe İlk ay kira 25.000 TL İki aylık depozito 50.000 TL Emlak hizmeti için ayrılan pay 30.000 TL Boya, elektrik ve küçük tadilat 75.000 TL Raf, tezgâh ve mobilya 60.000 TL Tabela ve vitrin düzenlemesi 25.000 TL Ödeme cihazı, bilgisayar ve kamera 35.000 TL Kuruluş, ruhsat ve abonelikler için pay 30.000 TL İlk ürün stoku 100.000 TL Beklenmeyen gider payı 50.000 TL Açılışta gereken nakit 580.000 TL

Depozito geri alınabilir bir teminattır; buna rağmen açılışta nakit bağlar. Tabloda ilk ay kira bulunduğu için aşağıdaki yedek hesabında tekrar eklenmemiştir.

Aylık işletme gideri

Gider kalemi Aylık örnek bütçe Kira 25.000 TL Elektrik, su, ısınma ve internet 6.000 TL Muhasebe 4.000 TL İşletme sahibinin sosyal güvenliği için pay 12.000 TL Temizlik, sarf malzemesi ve küçük giderler 3.000 TL Aylık toplam 50.000 TL

İlk üç ay hiç satış yapılmadığı varsayılırsa, açılış hesabında bulunan ilk ay kira düşülerek 125.000 TL ek işletme yedeği gerekir. Böylece toplam başlangıç finansmanı yaklaşık 705.000 TL’ye ulaşır.

Bir asgari ücretli çalışan alınırsa, 2026’da yalnızca ücret ve işveren primlerinin aylık maliyeti, prim indirimi durumuna göre 40.214–40.875 TL düzeyindedir. Yemek, yol ve diğer personel giderleri ayrıca hesaplanır.

Ne kadar satış gerekir?

Satışlardan ürün maliyeti ve satışa bağlı kesintiler çıktıktan sonra yüzde 35 katkı payı kaldığı varsayılırsa, aylık 50.000 TL gideri karşılamak için yaklaşık 143.000 TL satış gerekir. Ayda 26 gün açık bir dükkânda bu, günlük yaklaşık 5.500 TL ciro demektir.

Bu hesapta işletme sahibinin kişisel geçimi, stok yenileme finansmanı, kredi taksitleri ve vergiler için ayrıca bütçe gerekir. Kiranın net veya brüt olması ile stopaj/KDV durumu da toplamı değiştirebilir. Kafe, lokanta veya soğutmalı gıda işletmesinde ekipman ve tadilat bütçesi ayrıca hazırlanmalıdır.

Depozito, Komisyon ve Peşin Kira Yükü

Bir dükkân bulup el sıkışıldığında girişimcinin cebinden çıkacak ilk nakit, doğrudan mülk sahibine ödenecek kiradan ibaret değildir. Emlak piyasasındaki teamüller gereği, gayrimenkul komisyoncusuyla çalışıldıysa emlakçı komisyonu, mülk sahibine güvence olarak verilen en az iki-üç aylık depozito ve genellikle peşin ödenen ilk kira bedeli başlangıç bütçesinin belkemiğini oluşturur. Ankara’nın Çankaya, Kızılay, Tunalı gibi işlek noktalarında bu kalemler oldukça yüksek rakamlara ulaşırken, Sincan, Keçiören veya Eryaman gibi ilçelerde daha makul seviyelerde seyredebilir. Ancak her koşulda, dükkânın anahtarını teslim almadan önce ciddi bir nakit rezervine ihtiyaç duyulur.

Tadilat, Dekorasyon ve Tabela Masrafları

Tutulan dükkânın maziye dayanan durumu, sıfırdan bir tadilatı zorunlu kılabilir. Boya badana, zemin döşemeleri, aydınlatma sistemleri, alarm ve güvenlik kameraları, raf sistemleri ile vitrin tasarımı gibi kalemler tadilat bütçesinin temelini oluşturur. Bunun yanı sıra işletmenin dışarıdan görünürlüğünü sağlayan profesyonel tabela tasarımı ve montajı da hatırı sayılır bir maliyet kalemi olarak öne çıkar. Dükkânın konseptine uygun bir iç mekan yaratmak, müşteri çekmek açısından hayati önem taşıdığı için bu kalemde ucu kaçık harcamalardan kaçınmak adına detaylı bir plan şarttır.

Resmi Evraklar, Ruhsat ve Bürokrasi Giderleri

Ticari faaliyete yasal olarak başlayabilmek için resmi kurumlar nezdinde birtakım zorunlu ödemelerin yapılması gerekir. Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya Ticaret Odası kayıt ücretleri, noter masrafları, mali müşavir sözleşme ücreti ve en önemlisi belediye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı harçları bütçeye mutlaka dahil edilmelidir. Yangın tüpü zorunluluğu, havalandırma raporları ve çevre temizlik vergileri gibi yasal prosedürler de bu aşamada ek masraflar doğurabilir.