Memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı maaş artışlarına ilişkin hesaplamalar, güncellenen enflasyon tahminleriyle yeniden gündeme geldi. Polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu çalışanları için farklı zam senaryoları hazırlanırken, mesleklere göre oluşabilecek ücret farkları dikkat çekiyor. Kesin artış oranı için yılın kalan enflasyon verileri bekleniyor.

Ocak 2027 memur maaşı zammına ilişkin beklentiler, yıl sonu enflasyon tahminlerinin güncellenmesiyle yeniden şekillendi. Kamu çalışanları ve memur emeklileri, toplu sözleşme artışının yanı sıra oluşabilecek enflasyon farkını takip ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde kümülatif enflasyon yüzde 5,57 oldu. Altı aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde memurlar için enflasyon farkı oluşacak.

2027 yılının ilk altı ayında uygulanacak yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte nihai artış, ekim, kasım ve aralık verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

Ocak 2027 Memur Maaşı Zam Senaryoları

Farklı ekonomik beklentilere göre hazırlanan beş hesaplamada en düşük memur maaşı için değişen tutarlar ortaya çıkıyor.

Senaryolar şu şekilde:

Yüzde 6,67 zam: 74.908 TL.

Yüzde 7,00 zam: 75.140 TL.

Yüzde 8,02 zam: 75.856 TL.

Yüzde 8,05 zam: 75.877 TL.

Yüzde 8,66 zam: 76.305 TL.

Bu hesaplamalarda mevcut en düşük memur maaşı 70.224 TL esas alınıyor. Tutarlar kesinleşmiş ödeme değil, enflasyon tahminlerine dayalı örneklerdir.

Polis, Öğretmen ve Doktorların Zamlı Maaşları

Yüzde 8,02'lik artış senaryosuna göre seçilmiş meslek gruplarında hesaplanan aylıklar şöyle:

Uzman doktor (1/4): 184.406 TL.

Profesör (1/4): 165.483 TL.

Mühendis (1/4): 117.931 TL.

Başkomiser (3/1): 109.354 TL.

Polis memuru (8/1): 100.041 TL.

Uzman öğretmen (1/4): 99.557 TL.

Vaiz (1/4): 93.954 TL.

Hemşire (5/1): 91.645 TL.

Öğretmen (1/4): 89.927 TL.

Teknisyen (11/1): 81.959 TL.

Gerçek maaşlar derece, kademe, aile yardımı, hizmet süresi ve diğer ödeme kalemlerine göre farklılaşabiliyor.

Memur Emeklilerinde Ocak Zammı

Yüzde 8,02'lik senaryoda en düşük memur emeklisi aylığı 31.527,77 TL'den yaklaşık 34.055 TL'ye yükseliyor.

Merkez Bankası ve diğer kurumların beklentilerine göre oluşturulan alternatif hesaplamalarda ise farklı tutarlar ortaya çıkıyor.

Kesin maaş tablosu, 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından belirlenecek.