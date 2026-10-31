Kredi kartının asgari tutarını ödemek, dönem borcunun tamamını kapatmıyor. Kalan bakiyeye faiz, bu faize de vergi ve fon eklenebiliyor. Yeni harcamalar sürdüğünde gelecek ayın yükü büyüyebiliyor. Asgari ödeme oranıyla faiz oranının farklı ölçütlere göre belirlendiğini bilmek önemli. İşte kısmi ödeme sonrasında borcun nasıl değiştiği ve örnek hesapta ortaya çıkan maliyetin bütçeye etkisi.

Kredi kartı ekstresinde görünen asgari ödeme tutarı, aylık bütçesi sıkışan tüketiciler için daha ulaşılabilir görünebiliyor. Ancak bu tutarın ödenmesi, ekstredeki borcun tamamen kapandığı anlamına gelmiyor.

Asgari tutar zamanında ödense bile kalan borç için akdi faiz işlemeye devam edebiliyor. Alışverişlerden oluşan dönem borcunun tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmesi ise faiz açısından farklı değerlendiriliyor; nakit avans işlemlerinin kuralları ayrı.

Bu nedenle asgari ödeme, bütçenin yalnızca bugünkü nakit çıkışını gösteriyor. Gelecek aya taşınacak borç, işleyecek faiz ve yapılacak yeni harcamalar birlikte hesaplanmadığında, kartın gerçek yükü gözden kaçabiliyor.

Asgari tutarla faiz oranı aynı ölçüte bağlı değil

Asgari ödemenin hesaplanmasında limit bilgisi, faiz oranının belirlenmesinde ise dönem borcu önem taşıyor. BDDK’nin 1 Ekim 2026 tarihli kararıyla asgari ödeme için limit eşiği 100 bin TL olarak güncellendi. İlgili limit grubunda 100 bin TL ve altında yüzde 20, üzerinde yüzde 40 oranı uygulanıyor. Ödenecek kesin asgari tutar için bankanın düzenlediği ekstre esas alınmalı.

Örneğin kartın yüksek bir limiti olması, dönem borcunun da aynı tutarda olduğu anlamına gelmez. Kullanılabilir limit, dönem borcu ve asgari ödeme birbirinden farklı bilgilerdir.

Güncel kredi kartı faiz tavanları ne kadar?

TCMB’nin 31 Ekim 2026 itibarıyla geçerli tablosunda, Türk lirası alışveriş borçları için aylık azami oranlar şöyle:

Dönem borcu Azami akdi faiz Azami gecikme faizi 30.000 TL’nin altında %3,25 %3,55 30.000–180.000 TL arasında %3,75 %4,05 180.000 TL’nin üzerinde %4,25 %4,55

Bunlar tavan oranlardır; bankalar bu sınırları aşmadan kendi oranlarını belirleyebilir. TCMB’nin yayımladığı 1 Kasım tablosunda da aynı oranlar bulunuyor. Nakit çekim işlemleri ise ayrı faiz grubunda yer alıyor.

20 bin TL borçta yalnızca asgari ödeme yapılırsa

Yalnızca alışveriş anaparasından oluşan 20.000 TL dönem borcu, yüzde 20 asgari ödeme ve aylık yüzde 3,25 faiz varsayalım. 4.000 TL ödeme sonrasında kalan anapara 16.000 TL olur.

Bu bakiyenin 30 gün boyunca değişmeden faiz taşıdığı basitleştirilmiş örnekte hesap şöyledir:

Hesap kalemi Tutar Faiz taşıyan anapara 16.000 TL Bir aylık faiz: 16.000 × %3,25 520 TL Faiz üzerinden %15 BSMV 78 TL Faiz üzerinden %15 KKDF 78 TL Toplam finansman maliyeti 676 TL Anapara ve örnek maliyet toplamı 16.676 TL

Faize uygulanan vergi ve fon, ilan edilen faiz oranına ayrıca eklenir.

Bu tablo kesin gelecek ay ekstresi değildir. Gerçek hesapta ödeme tarihi, hesap kesim tarihi ve günlük bakiyeler önemlidir. Bankaların açıklamalarında, tamamen ödenmeyen alışveriş borçlarında hesap kesim tarihinden başlayan faizlendirme bulunabildiği belirtiliyor. Dolayısıyla yalnızca “son ödeme tarihinden sonra bir ay” hesabı yapmak eksik kalabilir.

Kısmi ödeme sonrasında yeni alışveriş yapılırsa

Örnekteki 16 bin TL anapara dururken yapılacak yeni harcamalar, gelecek dönemin yüküne ayrıca katılır. Ödemenin ardından açılan limitin yeniden kullanılması, borcun beklenen hızda azalmasını engelleyebilir.

Bu nedenle bütçe planında “Bu ay ne kadar ödeyebilirim?” sorusunun yanına “Ödeme sonrasında ne kadar borç kalacak?” sorusu da eklenmeli. Asgarinin üzerinde yapılabilecek ödeme, diğer koşullar aynıyken faiz taşıyan bakiyeyi azaltır.

Asgarinin altında ödeme farklı sonuç doğurur

Asgari tutarın eksik veya geç ödenmesi, yalnızca borcun bir bölümünü sonraki aya bırakmakla aynı değildir; gecikme faizi ve ödeme geçmişine ilişkin sonuçlar gündeme gelebilir.

Ekstre kontrolünde dönem borcu, asgari tutar, son ödeme tarihi, uygulanan faiz ve nakit avans bakiyesi birlikte okunmalı. Ödeme güçlüğü sürüyorsa bankadan alınacak alternatif tekliflerde de aylık taksit kadar toplam geri ödeme karşılaştırılmalı.