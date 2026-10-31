2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için geri sayım resmen başladı. 1 Kasım ile 30 Kasım arasında yapılacak ödemeleri geciktiren mükellefleri aylık yüzde 3,7 gecikme faizi bekliyor. Milyonlarca mülk sahibini ilgilendiren ödeme kanalları, muafiyet şartları ve yeni düzenlemeler netleşti.

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödeme dönemi için kapılar aralandı. Yılın ikinci ve son taksit ödemeleri için tanınan yasal sürenin yaklaşmasıyla birlikte mülk sahipleri hazırlıklara başladı. Yerel yönetimlerin bütçesini oluşturan ve gayrimenkul sahiplerinin yasal yükümlülüğü olan bu ödemelerin zamanında yapılması, borç yüküyle karşılaşmamak adına büyük önem taşıyor. Belirlenen takvim çerçevesinde hareket etmeyen mükellefleri ise ciddi oranlarda gecikme faizleri bekliyor.

Ödeme Takvimi ve Son Gün Detayları

Emlak vergisi birinci taksit ödemeleri yılın ilk yarısında tamamlanırken, ikinci taksit dönemi için resmi takvim açıklandı. Buna göre, 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım tarihinde başlayacak ve 30 Kasım mesai bitimiyle birlikte sona erecek. Mevcut gayrimenkul sahiplerinin yanı sıra 2025 yılı içerisinde yeni taşınmaz satın alan mükellefler de bu ödeme dönemi kapsamında yer alıyor. Vatandaşların son gün yoğunluğuna kalmamaları ve olası sistem aksaklıklarından etkilenmemeleri için ödemelerini erken tarihlerde yapmaları tavsiye ediliyor.

Emlak Vergisi Ödemeleri Hangi Kanallardan Yapılır?

Mülk sahipleri, vergi borçlarını ödemek için birden fazla alternatife sahip bulunuyor. İşlemler şu kanallar üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor:

Mülkün bağlı bulunduğu ilçe belediyesinin vezneleri üzerinden doğrudan nakit veya kartla ödeme,

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan resmi online ödeme hizmetleri,

Belediyelerin resmi internet sitelerinde yer alan e-belediye çevrimiçi ödeme sistemleri ,

Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet bankacılığı ve ATM’leri.

Gecikme Faizine Dikkat: Borçlar Katlanabilir

Belirlenen yasal süre olan 30 Kasım akşamına kadar ödenmeyen vergi borçları için kanuni yaptırımlar devreye giriyor. Zamanında yatırılmayan vergi borçlarına aylık yüzde 3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak. Örneğin, zamanında ödenmeyen 6.000 TL tutarındaki bir vergi borcu, ilk ayın sonunda gecikme faizi ilavesiyle birlikte 6.222 TL'ye yükselecek. Uzmanlar, bu tür ek maliyetlerle karşılaşmamak için ödeme tarihlerinin kesinlikle takibe alınması gerektiğini vurguluyor.

Kimler Sıfır Oranlı Emlak Vergisinden (Muafiyetten) Yararlanabilir?

Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olan belirli vatandaş grupları, sıfır oranlı emlak vergisinden (muafiyetten) faydalanabiliyor. Ancak hisseli dahi olsa birden fazla konuta sahip olanlar bu muafiyet hakkını tamamen kaybediyor. Muafiyet kapsamına giren mükellef grupları şunlardır:

Hiçbir geliri olmadığını resmi olarak belgeleyenler,

Sadece SGK aylığı (emekli maaşı) alan emekliler,

Gaziler,

Engelli vatandaşlar,

Şehitlerin dul ve yetimleri.

Yeni Düzenleme ile Değer Artış Oranları Değişiyor

Emlak Vergisi Kanunu'nda hayata geçirilen yeni düzenlemeyle birlikte, takip eden yıllardaki vergi değer artış oranlarında da yapısal bir değişikliğe gidildi. Eski uygulamada takip eden ara yıllarda emlak vergi değerleri yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 50) kadar artırılırken, yeni düzenlemeyle birlikte mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yılın yeniden değerleme oranının tamamı (yüzde 100) esas alınarak artırılacak. Bu önemli güncelleme 2027, 2028 ve 2029 yılları için geçerli olacak. Mülk sahiplerinin bu mali planlamayı göz önünde bulundurarak bütçe yapmaları bekleniyor.